XBOOM’dan çıkan her ses, will.i.am’in benzersiz sanatsal dokunuşuyla şekillendirildi. Cihazın çalışması sırasında duyulan sesler dahil olmak üzere tüm ses arayüzü, sanatçı tarafından özel olarak geliştirildi ve özgün bir ses deneyimi sunuyor.