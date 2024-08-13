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will.i.am'den ilham alınan, yepyeni xboom

will.i.am'den ilham alınan, yepyeni xboom

Neden xboom by will.i.am?

xboom Deneyim Mimarı

Dokuz Grammy ödüllü sanatçı ve teknoloji girişimcisi will.i.am, yeni XBOOM’un geliştirilme sürecine aktif olarak liderlik etti. ‘XBOOM by will.i.am’, üstün ses kalitesini garanti altına almak ve cesur, şık tasarımıyla fark yaratmak için gelişmiş AI yapay zeka teknolojisini entegre ediyor.

will.i.am tarafından tasarlanan
xboom imza sesi

XBOOM’dan çıkan her ses, will.i.am’in benzersiz sanatsal dokunuşuyla şekillendirildi. Cihazın çalışması sırasında duyulan sesler dahil olmak üzere tüm ses arayüzü, sanatçı tarafından özel olarak geliştirildi ve özgün bir ses deneyimi sunuyor.

*'xboom by will.i.am' iafedesinin türkçe çevirisi: will.i.am'den xboom

Şık tasarım, pop kültürü ile buluşuyor

Sınırları zorlamak ve konforu artırmak için tasarlandı; pop kültüründen ilham alan tarzıyla eğlenceyi de yanında getiriyor!

Kompakt boyutu ve pratik taşıma kayışı sayesinde hoparlörünü dilediğin her yere kolayca götürebilirsin.

AI destekli ses deneyimi

AI, sesi analiz eder ve müzik türü ile ortama göre otomatik olarak ayarlar. Müziğinle uyum içinde çalışan AI ışıklandırma ile atmosferi bambaşka bir seviyeye taşı!

*AI: Yapay Zeka

xboom by will.i.am serisi ile tanışın!

Müziğini Kap, Maceraya Atıl!

Maceranın yakın dostu! 

Dinamik sesi ve şık, kullanışlı kayışıyla, LG xboom Grab her an yanında! Askeri standartlarda dayanıklı, IP67 sertifikalı bu hoparlör doğada, spor yaparken ya da şehirde müziğini yaşatmak için tasarlandı. Hadi, müziğini al ve özgürlüğün tadını çıkar!

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*Bağımsız laboratuvar tarafından gerçekleştirilen 7 ABD askeri standart (MIL-STD 810H) dayanıklılık testini başarıyla geçti. Bu testler askeri kullanım için uygunluk anlamı taşımaz. 

**IP67, toz ve benzer partiküllere karşı koruma sağlamanın yanında 30 dakika boyunca 1 metrelik suya daldırılma gibi durumlara karşı da koruma sağlar. Su tipine ve ortamına göre değişiklik gösterebilir.

***Testler kontrollü ortamda gerçekleştirildi. Denemeyin.

****Detaylı bilgi için ürün sayfasını ziyaret ediniz.

Her Yerde Sahne Senin,Partiyi Yanında Taşı!

Efsane bir parti mi planlıyorsun? 

Partinin müziğini aç! 120W güçlü imza sesi ve etkileyici baslarla daha fazla eğlence!

Eğimli tasarımı sayesinde her alanı sahneye dönüştür. 

Müziğe uyumlu AI ışıklandırma, karaoke ve DJ mix setleriyle partinin enerjisini ikiye katla!

Daha Fazla Bilgi Hemen Satın Al

*IPX4 sınıfı tatlı suda test edilmiştir. Hoparlör suya daldırılmamalıdır.

**Testler kontrollü ortamda gerçekleştirildi. Denemeyin.

***Detaylı bilgi için ürün sayfasını ziyaret ediniz. 

Ritmini Her Zaman, Her Yerde Hisset!

Müziğini gittiğin her yere götür!

Hayatı dolu dolu yaşayanlar için tasarlanan xboom Bounce, senin kişisel ses gücün! Güçlü basları ve net tizleri ile ister oturma odanda dans et, ister plajda güneşin tadını çıkar ya da kamp maceranda atmosferi kur! Her ortamda müziğin ruhunu yansıtır.

Daha Fazla Bilgi Hemen Satın Al

*Bağımsız laboratuvar tarafından gerçekleştirilen 7 ABD askeri standart (MIL-STD 810H) dayanıklılık testini başarıyla geçti. Bu testler askeri kullanım için uygunluk anlamı taşımaz. 

**IP67, toz ve benzer partiküllere karşı koruma sağlamanın yanında 30 dakika boyunca 1 metrelik suya daldırılma gibi durumlara karşı da koruma sağlar. Su tipine ve ortamına göre değişiklik gösterebilir.

***Testler kontrollü ortamda gerçekleştirildi. Denemeyin.

****Detaylı bilgi için ürün sayfasını ziyaret ediniz.

Kulaklığını Tak,Ritmine Kulak Ver!

Kulaklıklarını tak, gürültüyü geride bırak ve kendi dünyana dal!

Grafen sürücünün sunduğu zengin ve net ses, özgün Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile hayat buluyor. Kulak kancası tasarımı sayesinde konforlu ve güvenli bir oturuş sağlar, kulaklıklar yerinden çıkmaz. Kesintisiz eğlence için 30 saate kadar çalma süresiyle enerjini yaşat.

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*ANC kapalıyken, ara ara şarj ile birlikte 30 saate kadar çalma süresi sağlar.

**Detaylı bilgi için ürün sayfasını ziyaret ediniz.