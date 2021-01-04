Mükemmel Görüntüleri Yakalamak Artık Çok Kolay: LG K61’den Her Detayı Yakalayabilen Dörtlü Arka Kamera





LG’nin 2020 K Serisi’nde yer alan LG K61, dörtlü arka kamerasıyla herkesi adeta birer fotoğrafçıya dönüştürüyor.

Makro, süper geniş açılı, derinlik ve AI (Yapay Zeka Destekli) kamerasıyla kullanıcıların en sevdikleri görüntüleri mükemmel netlik ve açıyla yakalamasını sağlayan LG K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle de dikkat çekiyor.

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıtımını yaptığı 2020 K serisi telefonları Türkiye’de satışa sundu. Serinin lideri olarak anılan LG K61, dörtlü arka kamerası ve gece çekimlerinde mükemmel netlik sağlayan dörtlü hücre teknolojisi ile dikkatleri üzerine topluyor. Dörtlü kamerada bulunan 48 MP’lik standart kamera, süper geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kameranın olağanüstü çözünürlüğü ile, kullanıcılar, unutulmaz anlarını diledikleri zaman, diledikleri yerde ve diledikleri şekilde yakalayabiliyor. Uygun fiyatıyla tam bir fiyat performans cihazı olan LG K61 operatör mağazalarında satışta.

Büyüleyici Detaylar İçin Makro Kamera

LG K61 kullanıcıları, telefonlarının “Makro Kamera”sıyla 4 cm'ye kadar yakın mesafeden kristal netliğine yakın görüntüler çekebiliyor. Fotoğrafın animasyon eklemek istedikleri kısmına dokunduklarında ise, fotoğraf canlanarak hareket ediyor.

Gece Karanlığında Gündüz Netliği, Ayrıntılı Geniş Açılar

LG K61’in sunduğu “Gelişmiş Dört Hücre Teknolojisi”, zorlu veya loş ışık koşullarında bile aydınlığı artırıp paraziti azaltarak olağanüstü fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Kullanıcıların hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan tüm detaylarıyla yakalamasını sağlayan “Geniş Açılı Kamera”nın sunduğu süper geniş görünüm sayesinde muhteşem manzaralar ve büyük topluluk çekimleri sorun olmaktan çıkıyor.

Fotoğraflara perspektif eklenmesine olanak tanıyan “Derinlik Kamerası” ise, kullanıcıların önem verdiği kişi ya da objelere odaklanarak ön plana çıkarmasına imkan sağlıyor. Pürüzsüz ve rüya gibi arka planların önünde duran nesne ya da kişiler, fotoğrafların daha da çarpıcı görünmesine neden oluyor.

LG K61’in dört kamerasından biri olan “AI Kamera” ise, çerçevenin içinde ne olduğunu algılayarak ortam için en ideal ayarları otomatik oluşturuyor. Böylelikle ortaya mükemmel görüntüler çıkıyor.

LG 2020 K serisinin diğer bir telefonu LG K41s de, LG K61’inkine benzer gelişmiş dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip oluyor.

Temel Özellikler:

LG K61