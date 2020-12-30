LG, QNED MINI LED TV’yi CES’te Tanıtacak

LG’den LCD TV’lerde Yenilik: Yaklaşık 30.000'e Kadar Küçük LED’ler, Olağanüstü Tepe Parlaklığı ve Ultra Yüksek Kontrast.

LG Electronics (LG), 2021 Premium LCD TV serisinin lideri olarak gösterdiği ilk QNED Mini LED TV'lerini sanal CES® 2021'de tanıtacak. LG’nin en yeni TV’leri, LCD TV görüntü kalitesinde yeni bir seviyeyi temsil ediyor. Mini LED’lerde ışık kaynağı olarak bulunan quantum dot ve NanoCell teknolojileri sayesinde, parlaklık ve kontrast, geleneksel LCD televizyonlardan çok daha üstün hale geliyor. 2021 serisi, 86 inç'e kadar çok çeşitli büyük ekran boyutlarını kapsayan 10 yeni 4K ve 8K model içeriyor.

Kendinden aydınlatmalı pikselleri ile LG TV serisinin zirvesine yerleşen OLED’in yanına LG QNED Mini LED TV'lerin gelişi tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturacak. Bu TV'ler LG’nin gelişmiş Mini LED arkadan aydınlatmasıyla geliştirilmiş yeni panel yapısı sayesinde, LCD alanında gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Quantum dot ve NanoCell'i tek bir üründe birleştiren ilk TV'ler olan LG QNED TV'ler gerçek ve doğru renkler üretirken, gelişmiş LED arka ışığı ultra canlı ve gerçekçi görüntüler için daha iyi kontrast ve daha derin siyahlar sağlıyor. 120 Hz'e varan yenileme hızıyla bu TV'ler, hareketi sorunsuz ve daha doğal bir şekilde işliyor.

LG’nin yenilikçi Mini LED arka aydınlatması, yaklaşık 2.500 karartma bölgesi ve gelişmiş yerel karartma teknolojisi ile eşleştirildiğinde inanılmaz tepe parlaklığı ve 1.000.000: 1 kontrast oranı üreten neredeyse 30.000 kadar küçük LED'den oluşuyor.* Bu, olağanüstü kontrast ve siyahlar, geniş bir renk gamı ve gelişmiş renk doğruluğu ile mükemmel HDR görüntü kalitesi ile sonuçlanıyor. Ekranın sınırlarını aşan ve kullanıcıyı etkisi altına alan şaşırtıcı derecede gerçekçi görüntüleriyle, LG QNED Mini LED'in neden yenilmesi zorlu bir yeni LCD TV olduğunu anlamak zor değil.

LG’nin Ev Eğlence Sistemleri Şirketinde Ar-Ge Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun LG QNED Mini LED TV ile ilgili “Yeni QNED serimiz, LCD TV alanını genişleten, iyileştiren ve tüketicilere başka bir muhteşem izleme tercihi sunan birinci sınıf bir ev eğlencesi seçeneği olacak. Bu TV'ler, onları diğer LCD TV'lerden ayıran ve yeniliğe ve standardı ileriye taşımaya olan bağlılığımıza hitap eden bir deneyim sunuyor” şeklinde konuştu.

Sınıfının en iyisi 86 inç LG 8K QNED TV, 11 Ocak’tan itibaren CES 2021’de LG’nin sanal fuar standında sergilenecek.