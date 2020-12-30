Evdeki Gurmelerin Beklediği Fırın: LG InstaView Air Sous Vide







LG’nin En Yeni Premium Mutfak Cihazındaki Yeni Pişirme Modu

Evde Nefis, Gurme Yemekler Hazırlamayı Her Zamankinden Daha Kolay Hale Getiriyor.

LG Electronics'in (LG) CES® 2021'de tanıtacağı, Air Sous Vide pişirme moduna sahip yeni InstaView® serisi bildiğimiz ev yemeği kavramını kökünden değiştirecek. Eksiksiz pişirme çözümü aynı zamanda InstaView fırın kapağı, LG’nin Air Fry modu ve evde rahatlıkla sağlıklı bir yemek hazırlamak için bir dizi akıllı fonksiyona sahip.

Şirketin yenilikçi Air Sous Vide moduna sahip şık ürün yelpazesi, her kullanımda, tadı ve görüntüsüyle bir profesyonel tarafından hazırlanmış hissi veren mükemmel yemekler pişiriyor. Vakumlanmış yiyecekler, hassas hava akışı ve düşük sıcaklık kontrolü sayesinde, yemeğin tadını zirveye çıkartmak için lezzet ve aromayı içine kilitliyor. LG Air Sous Vide, 100 ila 205 Fahrenheit (38 ila 96 santigrat derece) arasındaki herhangi bir sıcaklığı, susuz şekilde 48 saate kadar tutarlı bir şekilde koruyabiliyor, bu da hazırlamak için daha az tezgah alanı kaplayan yemeklerle sonuçlanıyor.

LG InstaView teknolojisi sayesinde, fırının cam kapısına iki kez tıklandığında, kullanıcının yemeğin pişme sürecindeki ilerlemeyi görsel olarak kontrol edebilmesi iç aydınlatma otomatik olarak açılıyor. Kullanıcılar, EasyClean® sayesinde sadece saf suyun gücünü kullanarak 10 dakika içinde hiçbir çaba harcamadan, kimyasal kullanmadan fırın ve ocağın* temizliğini koruyabiliyorlar. Ürün yelpazesinde ayrıca, ön ısıtma olmadan hızlı ve kapsamlı pişirme için LG’nin ProBake® Konveksiyon teknolojisi de bulunuyor. Air Fry ise, derin kızartmaya göre önemli ölçüde daha az yağ kullanarak lezzetli kızarmış yiyecekler sunuyor.

LG’nin bu serisi, kullanıcılara daha da fazla rahatlık için Google Assistant ve Amazon Alexa akıllı hoparlörlerine bağlı ThinQ™ uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor ve izlenebiliyor. LG'nin ortakları SideChef, Innit, Drop ve Tovala uygulamalarında, takip etmesi kolay yüzlerce tarif ve faydalı mutfak fikirleri sunuluyor. Kullanıcılar bir tarif seçtikten sonra, pişirme talimatları fırına gönderiliyor ve fırın uygun pişirme modu ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Drop ve akıllı bir Thermomix ile evde pizza yapmak da son derece kolay. ThinQ mikser ayarlarını kontrol ederken LG InstaView Range otomatik olarak ön ısıtma yapıyor, böylece hamur hazırlanıp üzerindeki sos ve malzemeler konuşur konuşmaz fırına gitmeye hazır hale geliyor. Nestlé ve Kraft Heinz gibi markaların dondurulmuş yemeklerini ısıtmak için ise Scan to Cook ile barkod taramak yeterli.

Yeni seri, LG’nin yapay zeka hizmet çözümü olan Proaktif Müşteri Hizmetlerini de destekliyor. Kullanıcılar yalnızca bir akıllı telefon ve ThinQ uygulamasıyla, uyumlu LG cihazlarının optimum performansını ve verimliliğini yıllarca koruyabiliyorlar.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, “2021 LG InstaView Serisi, gelecek ayki CES'te tanıtmaktan heyecan duyduğumuz en yenilikçi pişirme teknolojilerimizi bir araya getiriyor. Müşterilerin Air Sous Vide'yi geleneksel sulu sous videodan daha kolay ve daha kullanışlı bulacaklarından eminiz, ancak gerçek güven oyu, yiyeceklerin ne kadar iyi olduğu konusunda olacaktır” şeklinde konuştu.

Air Sous Vide özellikli 2021 LG InstaView Serisi, 11 Ocak'tan itibaren CES 2021'de LG'nin sanal fuar standında sergilenecek. Serinin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.