LG Ultra Geniş Monitörlerle Ufkunuzu Genişletin

LG Ultra Geniş monitörler, 21:9 görüntü oranı ve sahip oldukları teknolojiyle profesyonellerin zorlu projelerdeki en büyük yardımcısı olmaya aday.

LG Electronics'in (LG) en yeni teknoloji harikası 21:9 UltraGeniş™ monitörleri profesyonel kullanıcılara hem iş hem de eğlence yaşamında geniş ekran deneyiminin hazzını yaşatmayı vaadediyor. Profesyonel kullanıcılar artık ultra geniş monitör ile daha rahat çalışırken, eğlence zamanlarında ise oyun ve filmlerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak.

LG’nin UltraGeniş™ Monitör ürün yelpazesinde 29, 34 ve 35 inçlik ürünler yer alıyor. Bu ürünler üstün teknolojileri yanı sıra geniş açı özellikleriyle hem kurumsal bir kullanım hem de eğlence içerikleri için en geniş ekran deneyimi sunuyor.

Standart geniş ekran monitörler 16:9 görüntü oranına sahipken LG’nin 21:9 orana sahip UltraGeniş monitörleri ile her iki tarafta da çalışmak için çok daha fazla alan elde ediliyor. Normalde iki veya daha fazla monitörle elde edilebilecek türden bir çalışma alanı sağlayan LG UltraGeniş monitörler, çalışma masalarında yer açmak için de ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

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LG 34 inç UltraWide™ QHD HDR IPS Monitör

34 inçlik UltraWide™ QHD ekrana sahip monitör, 3440x1440 piksel çözünürlük ve 21:9 en boy oranıyla çalışmak için mükemmel bir deneyim sağlıyor. Bu monitör, video düzenleme için çok sayıda görüntünün aynı anda izlenmesine olanak tanıyor. Ayrıca birçok ses eklentisi ve efekti de ekran üzerinde aynı anda görüntülenebiliyor.

HDR10 ile detaylandırılmış kontrast

Görüntüleme teknolojilerinde önemli bir yer teşkil eden HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanabiliyor. sRGB yüzde 99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumlu olan bu monitör, izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini de destekliyor.

Yan Yana Görüntülemeye Başlayın

LG 34WN700-B’nin sahip olduğu teknoloji ile sekmeler arasında sürekli geçiş yapmaya gerek kalmadan veri sayfaları ve slaytları yan yana görüntüleyerek raporlar üzerinde kolaylıkla çalışma olanağı tanıyor. Geniş ekranı sayesinde web seminerlerinde daha büyük materyalleri görüntüleme ve daha fazla katılımcı ağırlama olanağı da sunan bu geniş açılı monitör, öğrencilerin evden eğitim aldığı günümüzde ders kitaplarını, dersleri, sohbetleri ve aramaları tek bir görünümde kolayca yönetme ve geniş ekranı çevrimiçi bir sınıf ortamına dönüştürme olanağı da sağlıyor.

LG 34WN700-B için Bazı teknik özellikler:

- 34 inç UltraWide™ QHD (3440 x 1440)

- HDR 10

- sRGB %99 (Tipik)

- AMD FreeSync™

- MaxxAudio® (7Wx2)

- OnScreen Control

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35 inç UltraWide™ QHD HDR VA Kavisli Monitör

Bu monitör de 34WN700-B’nin tüm özelliklerine ek olarak bir inç daha büyük görüntü alanına sahip. Tasarım olarak kullanıcıları şaşırtan LG 35WN65C-B, üç taraftan ince bir çerçeveye sahip. Bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle kullanıcıların dikkatinin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip 7W Stereo hoparlörleri ile ise büyüleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

AMD FreeSync™ile daha net, daha sorunsuz ve daha hızlı

LG 35WN65C-B’nin sahip olduğu AMD FreeSync™ teknolojisi sayesinde, oyuncular ve Esporcular yüksek çözünürlüklü ve yüksek tempolu oyunları mükemmel ve akıcı hareketlerle oynayabiliyor. AMD FreeSync™ teknolojisi ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Ürün, sahip olduğu Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesinin en aza indirilmesini sağlayarak yine oyuncuların her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabilmesinin de önünü açıyor. Son olarak üründe yer alan ‘Siyah Dengeleyici’ sayesinde oyuncular en karanlık yerlerde gizlenen keskin nişancılardan kaçabiliyor ve flaş bombasından hızlıca uzaklaşabiliyor.

LG 35WN65C-B için Bazı teknik özellikler:

- 35 İnç UltraWide™ QHD

- HDR10

- sRGB %99

- AMD FreeSync™

- 100 Hz Yenileme Hızı

- MaxxAudio® (7Wx2)