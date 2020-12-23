Çalışan Dostu Ergo Monitörleri Tercih Etmeniz İçin 5 Neden





LG Ergo monitörler, uzun süre bilgisayar başında kalanlar için bu süre boyunca en konforlu çalışma ortamını sunuyor. İşte size Ergo monitörleri tercih etmek için 5 neden...

LG Electronics'in (LG) yeni LG Ergo monitörleri, bilgisayar başında yoğun saatler geçiren çalışanların ilk tercihi oluyor. Monitörlerde yer alan Ergo standı; esneklik dışında ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor. Ergo standı ayrıca daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel ekran konumu elde edilmesini sağlıyor. Üstelik; IPS ekran, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi de sunuyor.

İşte LG Ergo monitörleri tercih etmek için 5 sebep:

1. Kişiselleştirilebilir ekran deneyimi

LG Ergo monitörler sahip oldukları Ergo standları ile kullanıcıların en uygun pozisyonda monitörlerini kullanabilmelerini sağlıyor. Bu da açık ofis gibi ortamlarda birden fazla kişi tarafından kullanılan monitörlerin, kullanıcıların işlerini kolaylaştırmasını sağlıyor. Zira ergo standlar çalışanların ergonomik yapılarına göre kolayca tekrar pozisyonlandırılabiliyor.

2. Fiziksel sağlık için özel tasarım

Bilgisayar başında uzun süreler geçirenler, sırt, bel ve boyun ağrılarından çokça şikayet eder. Ergo monitörler özel tasarımlarıyla, çok daha konforlu ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel yükseklikte, mesafede ve açıda ayarlanabiliyor. Konfor sağlayan ve daha az enerji tüketiminin önünü açan ergo monitörler ayrıca çalışanların bedenlerinde oluşan yorgunluk kaynaklı stresi de en aza indiriyor.

3. Şık tasarım

Yeni nesil ofisler şıklık konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. Çalışanları için daha konforlu ve keyifli çalışma ortamları sunmayı hedefleyen işletmeler için de LG Ergo monitörler adeta biçilmiş kaftan. Şık tasarımlarıyla ön plana çıkan teknoloji harikası LG Ergo monitörler, ergonomik tasarımlarıyla evde, ofiste ya da istenilen her yerde tam istenilen şekilde bir kullanım olanağı sunuyor.

4. Kolay kurulum

LG Ergo monitörler; tek tıkla montaj, gizli ve kolay kablo yönetimi, tek bir USB C tipi kablo ile güç ve veri transferi sağlama, C kelepçe ile yüzeye kolayca, sabitlenme gibi özellikleri ile de çalışanların hayatlarını da işini de kolaylaştırıyor. Monitörler; 0 ile 130 mm arası yükseklik, 0 ile 180 milimetrelik uzatıp geri çekme, 280 derece döndürme, 25 derece eğim ayarlarının yanında dikey ya da yatay olarak da kullanılabiliyor. LG Ergo monitörler bu özellikleriyle çalışanların anlık ihtiyaçlarına ve kişisel taleplerine kolayca uyum sağlıyor.

5. Üstün teknoloji

LG ürünlerinden bahsederken teknolojik becerileri belirtmeden geçmek olmaz. Ergonomik ve şık tasarımlarının yanında LG Ergo monitörler; 4K görüntü kaliteleri, mükemmel bir gerçeklik sunan geniş açıya sahip ekranı ve gelişmiş netlik, kontrast ayarları ile istenilen içeriğin kusursuz bir şekilde görüntülenmesine de olanak tanıyor.