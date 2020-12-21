LG Therma V Isı Pompası Kış Soğuklarına Karşı





LG Therma V Isı Pompası, kış soğuklarının başladığı şu günlerde, ister kentte, ister kırsal alanda olsun, her türlü yapıya uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısıtma sunuyor. Zahmetsiz ve kolay kurulumu ile öne çıkan LG Therma V, kullanıcıların sıcak su ihtiyacının yanı sıra, yazları soğutma ihtiyacını da karşılıyor.

Kış soğuklarının bastırdığı bu dönemde, tüketiciler verimli, maliyet avantajı sağlayan ve çevre dostu ısıtma çözümleri arayışına girmiş durumda. Hem şehirde hem kırsalda rahatlıkla kullanılabilen, ister yeni ister eski, ister kerpiç, tuğla ya da betonarme olsun her türlü binaya uygulanabilen, yenilenebilir kaynaklar kullanan ve kullanıcıların hayatına büyük bir konfor getiren LG Therma V Isı Pompası, tüketicilerin ısınma, sıcak su ve soğutma ihtiyacını karşılıyor. LG Therma V, sıcaklıkların -20 derecelere düştüğü soğuk iklimlerde bile performansı ile kullanıcıları mutlu etmeye yetiyor.

Çevre Dostu Çözüm

Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan Therma V, geri kalan yüzde 25'lik kısmı ise elektrikten alıyor. THERMA V, enerji tasarrufunun yanı sıra, yağ veya gaz boylerlerine kıyasla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor.

Ürün videosu için: