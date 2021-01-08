LG’nin webOS 6.0 SMART TV PLATFORMU, KULLANICILARIN İÇERİK TERCİHLERİNE GÖRE YENİDEN TASARLANDI





webOS 6.0’ın yeni ana ekranı, Sihirli Kumanda ve arayüzü, LG Smart TV sahiplerini şimdiye kadarki en sezgisel ve eğlenceli kullanıcı deneyimiyle tanıştıracak.

LG Electronics (LG) bugün 2021 OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD Smart TV'leri için webOS 6.0'ı tanıttı. Şirketin beğenilen Smart TV platformunun yeni Sihirli Kumanda ile eşleştirilen en son sürümü, izleyicilere daha keyifli ve sezgisel bir içerik keşfi deneyimi sunuyor. LG ThinQ AI teknolojisini içeren webOS 6.0, hem Google Assistant hem de Amazon Alexa için yeni sesli komutları destekleyerek TV yönetimini, akış hizmetlerini, internet ve yayın kanallarında arama yapmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

webOS'a aşina olan kullanıcılar, daha fazla kullanılabilirlik ve izleyicilerin değişen içerik tüketim alışkanlıklarının getirdiği ihtiyaçları karşılamak için yeniden tasarlanan ana ekranını hemen fark edecekler. Yeni ana ekran, en sık kullanılan uygulamalara daha hızlı erişim sağlıyor, kullanıcının tercihlerine ve görüntüleme geçmişine dayalı önerilerle içerik keşfini kolaylaştırıyor. Tercih edilen içeriği ve ilgili bilgileri bir bakışta göstermek için tam ekran olarak görüntülenen yeni ana ekran, ayarlar ve daha büyük webOS ekosistemi için bir merkez görevi görüyor.

Yeni üstün tasarımının ötesinde, Sihirli Kumanda, LG'nin çoklu yapay zeka seçeneklerinden LG ThinQ, Amazon Alexa veya Google Assistant ile ses tanımayı kullanırken daha basit kontroller sunuyor. Hareket sensörü özelliği ile kullanıcılara en kolay Smart TV deneyimini sunan yeni Sihirli Kumanda, TV ile diğer cihazlar arasında daha hızlı bağlantı sağlıyor. Ayrıca, Netflix, Amazon Prime Video gibi popüler içerik sağlayıcılara erişim için kısa yol tuşları dahil olmak üzere daha kullanıcı dostu özellikler sunuyor. Sihirli Kumanda’daki tek dokunuşlu NFC işlevi olan Magic Tap, birçok heyecan verici izleme olanağına anında erişim sağlıyor. İzleyiciler, yalnızca NFC özellikli bir akıllı telefonu uzaktan kumandaya dokundurarak telefonlarından TV'ye veya tersi yönde içerik paylaşabiliyor. Kullanıcılar, en sevdikleri akıllı telefon uygulamalarını ve özelliklerini kullanmaya devam ederken, cep telefonlarında depolanan içeriği LG TV'lerinde görüntüleyebiliyor.

Yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmelerden, sesle TV kontrolünden ve Sihirli Kumanda’dan yararlanan izleyicilerin, ihtiyaç duydukları bilgiyi almak için tek yapması gereken sesli komut vermek. LG’nin Magic Link’inin gelişmiş bir sürümü olan Magic Explorer, ekranda gösterilenlerle ilgili bilgilendirici içerik sunuyor. Böylece izleyiciler, izledikleri film ve şovlardaki oyuncular, mekanlar ve diğer ilgi çekici öğeler hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor. İçeriğe bağlı özellik aynı zamanda, Magic Explorer’da paylaşılacak bilgi olduğunda imlecin rengini değiştirerek, Canlı TV, Galeri, Ayarlar ve TV Rehberinin de dahil olduğu seçili yayın kanallarında ve LG TV hizmetlerinde görünen ürünler için en kolay ve en kolay erişim deneyimini sunuyor.

Dahası, yeni ‘Sonraki Seçimler’ özelliği, izleyicilerin zevklerine uygun daha fazla içerik keşfetmek için tercihlerini analiz ediyor. Geçmiş verilerini görüntüleme özelliğini kullanan Sonraki Seçimler özelliği, yayından veya set üstü kutu seçeneklerinden iki canlı programın yanı sıra izleyicilerin beğenebilecekleri bir içeriği veya uygulamayı öneriyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, “Kullanıcı dostu açık kaynaklı TV platformumuz webOS 6.0'ın en son sürümü, webOS'u 2014'te ilk kez kullanıma sunduğumuzdan bu yana en önemli güncellemeyi temsil ediyor. webOS'un yeni sürümü ile LG, değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine cevap veren hizmetler, ürünler ve teknolojiler sunma taahhüdünü ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

LG’nin webOS 6.0 özelliğine sahip en yeni TV’leri, 11 Ocak’tan itibaren CES 2021’de LG’nin sanal sergi standı nda sergilenecek. Serinin Türkiye’de 2021’in ikinci çeyreği itibariyle satışa sunulması planlanıyor.

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