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Kış Aylarında Klima ile Zahmetsizce Isının

Klima 01/08/2021
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Klima kullanımının yaz aylarıyla sınırlı olduğuna yönelik algı son yıllarda değişmeye başladı. Nefes kesen kış soğuklarında evlerini hızlıca ısıtmak isteyenler ya da kış aylarını daha yumuşak iklimli ve doğalgazı olmayan bölgelerde geçirenler ısınmak için de klimayı tercih ediyor. LG, kış aylarında evlerini ısıtırken, sağlıklı hava sağlamak isteyenlere LG DUALCOOL Klimaları öneriyor. LG DUALCOOL Klimalar sessiz çalışması, enerji tasarrufu sağlaması ve kullanıcılar evde yokken bile dışarıdan yönetilebilmesiyle öne çıkıyor.  
 
Mevsim şartları nedeniyle, yaz aylarında klima kullanmayan ev hemen hemen kalmadı. Ancak yazın serin ve temiz hava sağlamak için kullanılan klimalar, sonbahar ve kış aylarında atıl duruma düşüyor. Oysa, mevsim geçişlerinin yaşandığı, havaların bir soğuyup bir ısındığı aylarda klimalar, evlerde ideal ısıyı sağlamasıyla hayat kurtarıyor. Alışkanlıkların aksine, kış aylarında da ısınma ve sağlıklı hava ihtiyacını klima ile sağlamak kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. Bu gerçekten yola çıkan LG Electronics (LG), klimalar sadece yazın kullanılır düşüncesini LG DUALCOOL Klimalar sayesinde değiştiriyor. 
 
LG DUALCOOL Klimalar çok daha az enerji ile bulunduğu ortamın eşit ve hızlı şekilde ısınmasını sağlıyor. Üstelik ThinQ uygulaması aracılığı ile ev dışından da yönetilerek, kullanıcı eve gelmeden ısının ideal orana gelmesini sağlıyor. Böylelikle LG DUALCOOL sahipleri, evlerini ısıtmak için zaman kaybetmiyor. Sıcak ve sağlıklı şekilde havalandırılmış evlerinin keyfini sürebiliyorlar. LG Dual Inverter Kompresör sayesinde geleneksel klimalara göre çok daha sessiz çalışan LG DUALCOOL Klimalar, evlerde uzun zaman geçirilen kış aylarında, gürültü sorununu da ortadan kaldırıyor. 
 
İçerisinde kullanılan R32 soğutucu gaz nedeniyle çevre dostu olarak tanınan LG DUALCOOL klimalar hızlı ve kolay kurulumuyla da öne çıkıyor. 
 
LG DUALCOOL Klimalarla ilgili daha fazla bilgi almak için: https://www.lg.com/tr/split-klima
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