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LG, XBOOM Go ile Yeni Yılı Renklendiriyor

TV Ses Video 12/15/2020
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LG Electronics, yeni yıla sevdikleri müziklerle, eğlenerek girmek isteyenler ve en güzel yılbaşı hediyesini arayanlara bluetooth hoparlör serisi LG XBOOM Go’yu öneriyor. 
 
MERIDIAN teknolojisi destekli üstün ses kalitesine sahip, güçlü ses çıkış gücü ile adeta bir parti ortamı sağlayan LG XBOOM Go, güçlü çift etkili bası, çok renkli aydınlatması ve 24 saate kadar pil ömrü ile eğlenceyi doruklara çıkartıyor. Üstelik LG XBOOM Go serisi farklı renk seçenekleri ile mükemmel bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor.   
 
LG Electronics (LG), yeni yılı müziğin yarattığı pozitif enerji ile karşılamaya davet ediyor ve hayatından müziği eksik etmeyen, bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için LG XBOOM Go PL serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörleri öneriyor. İngiliz ses lideri Meridian ve LG’nin güçlerini birleştirmesi ile ortaya çıkan üstün ses kalitesine sahip LG XBOOM Go bluetooth hoparlörler, ister yılbaşı hediyesi için olsun, ister yılbaşı gecesini renklendirmek için olsun kusursuz bir alternatif olarak göze çarpıyor.  
 
Daha dengeli ses deneyimi için yeniden tasarlanan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap eden LG XBOOM Go serisi, elde taşımaya uygun yapısıyla da dikkat çekiyor. Birbirinden çekici renk alternatifleri ile herkesin beğenisini kazanacak bir hediye seçeneği olan LG XBOOM Go, duşta, plajda ya da yağmur altında kullanılabilmesi ve 24 saate kadar pil ömrü ile kesintisiz müzik keyfi sağlıyor. Meridian teknolojisine sahip LG XBOOM Go, kullanıcılara dengeli ve net ses kalitesi sunmasının yanı sıra, derin basları, zengin tonları, net vokalleri ve müziğin etkisini artıran sound boost özelliği ile de etkiliyor. 
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