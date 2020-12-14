Yılbaşı Filmleriniz Tatilde de Yanınızda





Yılbaşına sayılı günler var. LG’nin en hafif taşınabilir cihazı, yılbaşı tatilinde de yanınızda. Ailecek izleyebileceğiniz yılbaşı filmlerinin keyfini LG PH30N çıkarın.

LG Electronics'in (LG) yeni LG PH30N taşınabilir LED projeksiyon cihazı yılbaşı tatilinde de sevdiğiniz filmleri ailecek izlemenizi sağlayacak. Sadece 540m gram ağırlığında olan 100 inçlik bir ekranda 720p çözünürlük sunan LG PH30N, 250 ANSI Lümen parlaklığa da sahip. Dahili piliyle elektriğe bağlamadan iki saat film izleme süresi de sunan LG CineBeam PH30N’in kablosuz akıllı telefon yansıtma özelliği ile cep telefonundaki filmleri izlemek de mümkün.

Kompakt ve Hafif

Kullanışlı, kompakt tasarımıyla her yere yanınızda götürmenizi kolaylaştıran cihaz, ister evrak çantasında ister el çantasında taşınabilir. Öte yandan ürünün güçlü lazer ışık kaynağı, daha parlak görüntüler sunuyor ve 30.000 saate kadar dayanıyor. Buna göre LG PH30N’de her gün 8 saat video izlenmesi halinde bile LED ışık kaynağı 10 yıl boyunca çalışmasını sürdürüyor.

LG PH30N ile En Romantik Yılbaşı Filmleri

Taşınabilir LG CineBeam PH30N ile izleyebileceğiniz en güzel yılbaşı filmlerini sizler için listeledik.

1.Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde / Christmas Vacation (1989-IMDb: 7.5)

Yönetmen: Jeremiah S. Chechik Oyuncular: Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis

Griswold ailesi geleneksel yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapıyor. Fakat Clark, karısı Ellen ve 2 çocukları için her şey o kadar da kolay değil.

2. Evde Tek Başına / Home Alone (1990-IMDb: 7.4)

Yönetmen: Chris Columbus Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.

3. Gremlinler / Gremlins (1984-IMDb: 7.2)

Yönetmen: Joe Dante Oyuncular: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton

Rand Peltzer, hiçbir icadı olmayan başarısız bir mucittir. Yılbaşında ailesine hediye olarak Gizmo adında şirin küçük bir yaratığı getirir. Sevimli yaratıkla ilgili 3 önemli kural vardır. Gece yarısından sonra yemek verilmemeli, direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve birkaç damladan fazla su içmemelidir.

4. Hediye Operasyonu / Arthur Christmas (2011-IMDb: 7.1)

Yönetmen: Sarah Smith, Barry Cook Seslendirenler: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy

Konusu: Arthur efsanevi Noel Baba’nın en küçük oğludur ve Noel Baba'nın hediye dağıtma merkezi olan operasyon üssünde ekipteki herkes gibi canla başla çalışmaktadır. Arthur'un görevi Noel sabahından önce son hediyeyi sahibine ulaştırmaktır.

5. Tatil / The Holiday (2006-IMDb: 6.9)

Yönetmen: Nancy Meyers Oyuncular: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Iris Simpkins, Londra’da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Ancak yılbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını haber aldığında Iris’in tüm dünyası tepetaklak olur.

LG LED Bataryalı Taşınabilir Projektör için bazı teknik özellikler

- HD LED Projektör

- 100 inç büyüklüğe kadar gösterim alanı

- 2 Saate kadar bataryalı kullanım

- 250 ANSI Lümen Parlaklık

- Kablosuz Bağlantı