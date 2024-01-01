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gram+view 可攜式螢幕
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
*本產品是可攜式螢幕，其電源來自連接筆電的電池。不支援內建電池。
*如果連接的筆電電池電量不足，可用 USB-C™ 充電器（另售）供電。
*本產品僅適用於筆電。任何連接到本顯示螢幕的裝置都必須支援 7.5W (5V/1.5A) 以上的 DisplayPort 備用模式 (DP Alt Mode) 和電源輸出 (USB PD)。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
**32:10 螢幕需要連接 gram 16 筆電（16 吋 16:10 螢幕）。
***安裝 LG Switch 應用程式後才能使用自動旋轉功能。
擴充、擴大和強化您的 gram
*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
一條搞定
更棒的是，螢幕兩側皆有 USB Type-C™ 連接埠。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
*此示意圖為以便理解產品功能。筆電和 USB-C™ 充電器另售。
*USB-C™ 充電器（另售）必須支持 65W 功率輸入和 45W 功率輸出。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆記型電腦另售。
可擴充性和可攜性可有效提升工作效率
無論您在何處，都可以完善自己的工作環境。
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
**安裝 LG Switch 應用程式後才能使用自動旋轉功能。
輕鬆管理和控制顯示螢幕
*為增強功能理解而模擬的影像，筆電另售。
*欲下載 LG Switch 應用程式，請前往 LG.COM。
*影片中的產品圖片和 LG Switch 應用程式僅作為說明使用，可能與實際產品和實際的 LG Switch 應用程式不同。
所有規格
INFO
-
產品類型
gram+view
-
年份
Y23
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
360 x 245.5 x 8.3
-
重量 (kg)
0.67 (0.92 / with Folio)
-
尺寸 (Inch)
14.17 x 9.66 x 0.32
-
尺寸 (含外箱)(mm)
422 x 294 x 70
-
重量 (含外箱)(kg)
2
-
重量 (lb)
1.45
-
重量 (含外箱)(lb)
4.41
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
16.5x11.5x2.4
設計
-
外殼材質
鋁, PC-ABS
-
顏色
Silver
系統
-
作業系統
Non OS
顯示
-
亮度
350nit
-
色域
DCI-P3 99% (標準值, min 95%)
-
對比度
1200:1 (標準值)
-
面板類型
IPS非觸控 / 防眩光
-
複數面板
LGD
-
Pol
防眩光
-
比例
16:10
-
更新率
60Hz
-
解析度
WQXGA 2560 x 1600
-
尺寸 (Inch)
16
-
尺寸 (cm)
40.6
安全性
-
fTPM/HW TPM
NO
-
SSD Security
NO
-
HDD Security
NO
配件
-
配件
對開式保護套, USB Type C To Cable
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
LG gram Link
NO
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
NO
-
Intel® Unision
NO
-
LG 控制中心
NO
-
LG 顯示延伸
NO
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
NO
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
NO
-
LG 觸控筆設定
NO
-
LG 電源管理
NO
-
LG 閱讀模式
NO
-
LG Security Guard
NO
-
快速分享
NO
-
LG UltraGear Studio
NO
-
LG 更新 & 還原
NO
-
LG 更新中心
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
NO
-
Microsoft 365 (30天試用)
NO
-
Nebo for LG
NO
-
PCmover Professional
NO
-
行動裝置同步
NO
-
Wacom notes
NO
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
NO
-
LG 快速指南
NO
-
LG 動態主題
NO
按鍵
-
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
-
USB Type C
2 (DP Alt Mode)