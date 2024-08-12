活動期間：2024/8/12-2024/9/30



LG 官方線上商城【全新AI滾筒洗乾衣機】活動辦法



1. 優惠內容：

(1) 適用 LG 官方線上商城新會員95折優惠。

(2) LG 官方線上商城獨家好禮贈送：

① 凡於8/12-9/30活動期間，於 LG 官方線上商城購買 WD-S15NW、WD-S18NW、WD-S22FW 任一產品，隨貨贈送花漾美肌禮盒一組。

② 凡於8/12-8/31活動期間，於 LG 官方線上商城購買 WR-20DW 產品，隨貨贈送寵物專用乾衣護理組一組，限量20組，送完為止。

(3) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，凡購買 WD-S15NW、WD-S18NW、WD-S22FW、WR-20DW 者：

① 8/12-8/25活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 點數回饋4,000點。

② 8/26-9/1活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 點數回饋2,000點。

(4) ShopBack 回饋：經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，本活動期間每周二至四結帳後現金回饋6%(無上限)，本活動期間之其他時段結帳後現金回饋4% (無上限)。

(5) 街口支付回饋：本活動期間，用街口支付之街利存帳戶付款，每筆付款可享2%街口幣無上限回饋。

(6) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)及LG員購(D2E)，恕無法參加本活動。

(7) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。

(8) LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋或街口幣回饋，詳細回饋時間請依 LINE 購物 / ShopBack / 街口支付規範及其官網內容為準。

(9) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(10) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)