Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

洗乾衣機新品上市 2

官網獨家 好禮回饋

洗乾衣機新品上市

9/30前，購買指定型號，最高享4000點 LINE POINTS回饋，再送獨家禮盒。

購買以下指定型號，並於 LINE 購物進入到 LG 官方線上商城下單，享點數回饋及獨家禮盒。

洗衣機：WD-S15NW、WD-S18NW、WD-S22FW
乾衣機：WR-20DW

LINE 購物

washing-machine-promotion-01_PC

washing-machine-promotion-02-1_PC
觀看影片1

觀看影片

promotionwashing-machine-promotion-02-2_PC
觀看影片1

觀看影片

活動期間：2024/8/12-2024/9/30

LG 官方線上商城【全新AI滾筒洗乾衣機】活動辦法

1. 優惠內容：
(1) 適用 LG 官方線上商城新會員95折優惠。
(2) LG 官方線上商城獨家好禮贈送：
① 凡於8/12-9/30活動期間，於 LG 官方線上商城購買 WD-S15NW、WD-S18NW、WD-S22FW 任一產品，隨貨贈送花漾美肌禮盒一組。
② 凡於8/12-8/31活動期間，於 LG 官方線上商城購買 WR-20DW 產品，隨貨贈送寵物專用乾衣護理組一組，限量20組，送完為止。
(3) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，凡購買 WD-S15NW、WD-S18NW、WD-S22FW、WR-20DW 者：
① 8/12-8/25活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 點數回饋4,000點。
② 8/26-9/1活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 點數回饋2,000點。
(4) ShopBack 回饋：經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，本活動期間每周二至四結帳後現金回饋6%(無上限)，本活動期間之其他時段結帳後現金回饋4% (無上限)。
(5) 街口支付回饋：本活動期間，用街口支付之街利存帳戶付款，每筆付款可享2%街口幣無上限回饋。
(6) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)及LG員購(D2E)，恕無法參加本活動。
(7) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。
(8) LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋或街口幣回饋，詳細回饋時間請依 LINE 購物 / ShopBack / 街口支付規範及其官網內容為準。
(9) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。
(10) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。
台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)