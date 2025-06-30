Skip to Content Skip to Accessibility Help
LSGL6335Z
Front view
Front open view
Front open with food
Knob view
Inside view
Inside view with food
Left open
Left open with food
Right open
Right open with food
Left sided view
Right sided view
Top perspective view
side view
Back view

principales caractéristiques

  • Grande capacité de 6,3 pi³
  • ProBake Convectionᴹᴰ
  • InstaViewᴹᴰ
  • Fonction EasyCleanᴹᴰ et autonettoyage
  • Brûleur UltraHeatᴹᶜ d’une puissance de 20 000 BTU
Plus
Room for the Turkey

Grande capacité, 6.3pi³

De la place pour la dinde et les accompagnements

Que vous fassiez cuire plusieurs douzaines de biscuits ou une grande dinde et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6.3pi³ peut tout contenir. 

ProBake ConvectionMD

Une cuisson parfaite sur chaque grille, en tout temps

Le système ProBake ConvectionMD de LG permet d’obtenir une température précise et uniforme sur chaque grille, en tout temps. Inspirée des cuisinières professionnelles, il s’agit de la toute première cuisinière non encastrée dotée d’un élément chauffant situé à l’arrière du four, plutôt que sur la partie inférieure. Ainsi, vos biscuits, gâteaux, rôtis et autres plats seront toujours dorés à la perfection.

InstaViewMD

Gardez la chaleur à l’intérieur grâce à la technologie InstaViewMD

Cognez deux fois sur la porte du four pour voir et surveiller vos aliments pendant la cuisson sans laisser s’échapper la chaleur.

Fonction EasyCleanMD et autonettoyage

Conservez l’aspect neuf de votre four

Grâce à la fonction EasyCleanMD, l’intérieur de votre four reste comme neuf. Dix minutes suffisent, il n’y a pas plus rapide*!

*En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

Brûleur UltraHeatMC d’une puissance de 20 000 BTU

Brûleur UltraHeatMC d’une puissance de 20 000 BTU

Profitez d’une ébullition rapide

Lorsque les brûleurs ordinaires ne peuvent pas suivre le rythme de vos soupers, augmentez la puissance avec le brûleur UltraHeatMC de 20 000 BTU qui fait bouillir l’eau et d’autres liquides rapidement.

*Comparativement aux autres modèles de cuisinières au gaz de LG.

