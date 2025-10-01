Lave-vaisselle FlushFitMC LG, 44 dB, lav. + séch. 1 h, QuadWash ProMD, Dynamic Heat DryMC, AutoVentDryMC, commandes supérieures, inoxy noir

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Les technologies exclusives QuadWashᴹᴰ Pro et Dynamic Heat DryMC de LG s’allient pour offrir le meilleur cycle de lavage et de séchage d’une heure* de l’industrie, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à ce qui compte.