Lave-vaisselle FlushFitMC LG, 44 dB, lav. + séch. 1 h, QuadWash ProMD, Dynamic Heat DryMC, AutoVentDryMC, commandes supérieures, inoxy noir

Notre technologie Dynamic Heat DryMC fait circuler de l’air chaud dans le lave-vaisselle pour un séchage plus rapide et plus complet*. La technologie AutoVentMC Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.