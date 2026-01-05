About Cookies on This Site

Lave-vaisselle FlushFitᴹᶜ avec QuadWash Proᴹᶜ

Lave-vaisselle FlushFitᴹᶜ avec QuadWash Proᴹᶜ

LDNTH862S
Front view
Left side open view
Side top open view
Top open view
side
back
principales caractéristiques

  • La conception épurée FlushFitᴹᶜ améliore instantanément l’apparence de votre cuisine.
  • Notre cycle de lavage et de séchage en une heure vous permet d’obtenir une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps.
  • Des jets à haute pression 38 % plus puissants, par rapport au lave-vaisselle QuadWashᴹᴰ standard.
  • Les technologies Dynamic Heat Dryᴹᶜ et AutoVent Dryᴹᶜ offrent une expérience de séchage plus rapide et complète
  • EasyRackᴹᶜ Plus avec troisième panier
Plus
Image de style de vie intérieur présentant le lave-vaisselle FlushFitMC de LG avec QuadWashMD Pro

PerformanceConceptionCommodité
Image de TrueSteam

TrueSteamᴹᴰ

La technologie TrueSteamᴹᴰ assainit de tous les angles.

Image du cycle de lavage et de séchage en une heure

Lavage et séchage en une heure

Cycle de lavage et séchage en une heure de premier plan de LG

Bras de gicleur du lave-vaisselle démontrant le nettoyage multidirectionnel QuadWash.

QuadWashᴹᴰPro

Nettoyez les taches les plus difficiles comme un pro

Ouverture automatique de la porte du lave-vaisselle

Dynamic Heat Dryᴹᶜ avec AutoVentDryᴹᶜ

Un séchage plus rapide et plus complet*, pour une vaisselle étincelante

Les jets TrueSteamᴹᴰ de 100 °C assainissent, lavent et sèchent de tous les angles.

La technologie TrueSteamᴹᴰ assainit de tous les angles. Les quatre jets TrueSteamᴹᴰ de 100 °C situés sur la porte et les jets de vapeur active situés dans le haut et le bas du lave-vaisselle permettent à la puissance de la vapeur de pénétrer les résidus alimentaires, d’assainir la vaisselle et de réduire jusqu’à 60 %* des traces d’eau pendant le séchage.

Vidéo d’une vue rapprochée de différents types de plats lavés à la vapeur dans un lave-vaisselle.

* Pourcentage de réduction des traces d’eau par rapport à un lave-vaisselle de LG comparable non doté d’un générateur de vapeur, réglé au cycle de lavage délicat. Les résultats peuvent varier selon le modèle. Les résultats sont basés sur des tests effectués sur le modèle LDF7774ST de LG en février 2018.

Cycle de lavage et séchage en une heure de premier plan de LG

Les technologies exclusives QuadWashᴹᴰ Pro et Dynamic Heat Dryᴹᶜ de LG s’allient pour offrir le meilleur cycle de lavage et de séchage d’une heure* de l’industrie, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à ce qui compte.

Vue intérieure d’un lave-vaisselle montrant un nettoyage à la vapeur, suivi d’une pulvérisation d’eau, puis d’une circulation d’air chaud.

* Basé sur des tests effectués par des tiers en 2022 comparant des produits de consommation concurrents.

Nettoyez les taches les plus difficiles comme un pro

Affrontez le nettoyage d’après-souper comme un pro grâce au pouvoir nettoyant amélioré de QuadWashᴹᴰ Pro. Des jets à haute pression 38 % plus puissants* pulvérisent la saleté sous plusieurs angles tout en imprégnant votre vaisselle d’un million de microbulles pour aider à décomposer les résidus alimentaires tenaces et fournir une performance de nettoyage exceptionnelle.

Footage of intense water streams from rotating dishwasher blades in close-up.

* Par rapport à notre système QuadWashᴹᴰ standard.

Plus sec que jamais

Notre technologie Dynamic Heat Dryᴹᶜ fait circuler de l’air chaud dans le lave-vaisselle pour un séchage plus rapide et plus complet*. La technologie AutoVentᴹᶜ Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.

Circulation d’air chaud à l’intérieur d’un lave-vaisselle

* Comparativement aux lave-vaisselle de LG non doté de la technologie Dynamic Heat Dryᴹᶜ

Un encastrement parfait pour une mise à niveau parfaite

L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assuré que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!

Image de style de vie intérieur présentant le lave-vaisselle FlushFitMC de LG avec QuadWash ProMC.

Une plus grande flexibilité signifie qu’aucun plat n’est laissé de côté

Grâce au système EasyRackᴹᶜ Plus, lavez plus en moins de fois, pour un nettoyage en toute facilité après le repas. Grâce à ses trois réglages de hauteur, la grille supérieure s’ajuste facilement pour laisser la place à de grands verres à pied sur le dessus ou à de grandes casseroles en dessous.

Une personne soulève le panier du lave-vaisselle pour faire de la place en dessous, puis range les poêles sur le panier inférieur.

Le troisième panier, réglable en hauteur

Espace supplémentaire pour les articles difficiles à ranger, que ce soit les longs couverts ou les petites tasses à espresso.

Panier latéral repliable

Chargez les ustensiles de cuisine à votre façon, qu’il s’agisse d’une casserole ou d’un grand bol.

Un nettoyage paisible et silencieux

Grâce au matériau insonorisant et à notre moteur à inversion DirectDriveᴹᶜ, vous ferez l’expérience d’un nettoyage ultrasilencieux. Cela signifie que les assiettes, les verres et les autres articles sont d’une propreté impeccable, sans interrompre votre quotidien.

Un homme tenant un enfant endormi tandis qu’un lave-vaisselle silencieux fonctionne en arrière-plan.

Un homme tenant un enfant endormi tandis qu’un lave-vaisselle silencieux fonctionne en arrière-plan.

Nettoyage sans effort pour les verres, casseroles et bien plus encore !

Le lave-bouteilles LG BlastZoneᴹᶜ utilise des jets dédiés pour offrir un lavage complet. Bien plus que pour les verres, il est idéal pour nettoyer sans effort les plats à gratin incrustés, les bouteilles ou encore les casseroles et poêles.

Effortless Cleaning for Tumblers, Pans and More!

A smartphone displays LG ThinQ™ in a kitchen along with 3 app features: Download Cycles, Notifications, and Smart Diagnosis.

ThinQᴹᴰ

Restez connecté, pour une propreté étincelante

Vous pensez devoir vérifier où en est votre vaisselle? Les lave-vaisselle intelligents de LG sont dotés de la technologie ThinQᴹᴰ intégrée, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsqu’un cycle est terminé. Votre routine de nettoyage est plus simple, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur vos autres tâches. Vous pouvez même vérifier l’état du cycle à l’aide de commandes vocales grâce à l’assistant Google, sans même avoir à lever le petit doigt.

Un téléphone intelligent affiche LG ThinQMC dans une cuisine ainsi que trois fonctionnalités d’applications : téléchargement de cycles, notifications et Smart Diagnosis

Un téléphone intelligent affiche LG ThinQMC dans une cuisine ainsi que trois fonctionnalités d’applications : téléchargement de cycles, notifications et Smart Diagnosis

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

LDNTH862S
Dimensions du produit - L x H x P (po)
23 3/4 x 33 5/8 x 23 3/4
ThinQ (Wi-Fi)
Oui

Toutes les spécifications

APPARENCE

  • Indicateur de verrouillage de sécurité

    Non

  • CycleTrack™

    Non

  • Résiste aux empreintes

    Oui

  • Indicateur de remplissage d’agent de rinçage

    Oui

  • Indicateur de niveau de sel

    Non

  • Voyants lumineux de cycle SignaLightMC

    Non

  • 3e panier coulissant

    Oui

  • Indicateurs d’état

    Indicateur(Barre)

  • Affichage de température

    Non

  • Indicateur de temps restant

    Non

  • Éclairage de la cuve (lampe de cuve)

    Oui

  • Matériau de la cuve

    Acier inoxydable NeveRustMC

BAR CODE

  • Bar Code

    048231348140

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Panneau de commande (Matériel)

    ABS

  • Type d’affichage

    DEL

  • Type de poignée

    Poignée en métal

  • Type de panneau

    Commandes sur le dessus

  • Nombre total de couverts

    16

CYCLE/OPTION

  • Nombre de cycles de lavage (programme)

    5

  • 1 heure

    Oui

  • Auto

    Oui

  • Annuler

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Non

  • Démarrage différé

    Oui

  • Articles délicats

    Non

  • Téléchargement de cycles

    Oui

  • Accélérateur de séchage

    Oui

  • Double zone

    Non

  • Éco

    Non

  • Économie d’énergie

    Non

  • Express

    Non

  • Extra sec

    Non

  • Demi-charge

    Non

  • Haut rendement

    Oui

  • Haute temp.

    Oui

  • Intensif

    Non

  • Nettoyage du lave-vaisselle

    Non

  • Normal

    Oui

  • Nombre d’options

    5

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Vapeur

    Oui

  • Nettoyage de la cuve

    Nettoyage de la cuve(Vapeur)_Téléchargé

  • Turbo

    Non

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS

  • Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)

    28 x 35 x 29 5/8

  • Poids de l’emballage (lb)

    101,4

  • Dimensions du produit - L x H x P (po)

    23 3/4 x 33 5/8 x 23 3/4

  • Poids du produit (lb)

    93

PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU

  • Niveau de cote CEE

    1

  • Energy Star

    Oui

  • Consommation d’énergie (kWh/an)

    220

  • Consommation d’eau (gallons/cycle)

    2,9

GÉNÉRAL

  • Fabricant

    LG

PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE

  • QuadWashMC

    QuadWash Pro

  • Aqua-Stop

    Non

  • Distributeur de détergent et de produit de rinçage

    Oui

  • Moteur DirectDriveMC

    Non

  • Système de séchage

    Porte à ourverture automatique + Dynamic Heat Dry™

  • Chauffe-eau dissimulé

    Oui

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)

    39

  • Nombre de bras gicleurs

    3

  • Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)

    Oui

  • Système de lavage SenseClean

    Oui

  • Capteur de saleté (turbidité)

    Oui

  • TrueSteamMC

    Oui

  • Système de lavage Vario

    Oui

  • Adoucisseur d’eau

    Non

CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS

  • Paniers à couverts

    Oui

  • BlastZone™

    Oui

  • Système EasyRackMC Plus

    Oui

  • 3éme glissière rail

    Oui

  • Type coulissant_inférieur

    Oui

  • Type coulissant_supérieur

    Oui

  • 3e panier ajustable en hauteur

    Oui (ajustable)

  • Hauteur maximale du panier inférieur (po)

    12 1/2

  • Hauteur maximale du panier supérieur (po)

    9 5/16

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • NFC

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Télécommande

    Oui

  • Surveillance à distance

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

