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UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces
UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces
principales caractéristiques
- Écran IPS QHD de 32 pouces (2560x1440)
- Taux de rafraîchissement 200Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
- HDR 10 avec sRGB 99% (type), prise en charge de 16,7 millions de couleurs
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
- L-Stand sans encombrement
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Une clarté qui vous garde le contrôle
Avec son écran QHD de 32 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur.
Le format 16:9 offre une vue équilibrée en plein écran qui améliore la conscience spatiale pendant le jeu — vous gardant immergé pendant la création
Éléments visuels clés faciles à suivre.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Immergez-vous dans les vraies couleurs, conquérez le jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, soit 95% (type) de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant une haute fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, offrant une expérience de jeu réaliste.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Le moniteur IPS™ LG affiche une précision exceptionnelle des couleurs avec un large angle de vision.
Le HDR 10 (haute plage dynamique) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Réponse rapide pour
Jouabilité
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les fantômes inverses, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.
Image comparative montrant une réduction du flou de mouvement sur l’UltraGear™ 32G620B avec un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour des visuels de jeu plus fluides.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Un mouvement fluide qui vous garde concentré
|Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirures d’écran et des saccades pour un gameplay fluide et cristallin.
|*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Synchronisation dynamique des actions
|En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Contrôle plus intelligent, commutation
fluidepar LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez sans effort les réglages de votre moniteur—ajustez l’image
Qualité et luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos réglages instantanément avec un raccourci. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et
Lancez votre plateforme d’appels vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.
*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.
*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.
Un design élégant et épuré pour le jeu
Découvrez notre design économe en espace avec une base entièrement ajustable avec inclinaison, pivot et hauteur. Un support mince sans encombrement est conçu pour minimiser l’utilisation de l’espace de bureau et éliminer efficacement les espaces morts, tout en ajoutant un look plus élégant et raffiné à votre installation.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
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