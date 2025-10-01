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UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces

UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces

32G620B
Vue avant de UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces 32G620B
'Vista lateral con inclinación de 15°
Imagen del lado izquierdo
'Vista frontal de un monitor para juegos en un entorno futurista con estilo neón.
'Primer plano del monitor gaming LG UltraGear de 32 pulgadas mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, resaltando su resolución QHD 16:9 de 2560×1440.
Escena de batalla futurista proyectada en un monitor gaming con colores vivos, gama de color Srgb AL 99% IPS y certificación DisplayHDR
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un monitor de juegos, ilustrando una frecuencia de actualización de 200Hz para un movimiento de juego fluido.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor de juegos, con soporte de Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego fluido y sin desgarros.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Vista trasera de un monitor de juegos que muestra sus puertos de conectividad, incluidos dos entradas HDMI™ 2.0 y dos puertos DisplayPort 1.4 con soporte DSC
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
'Vista frontal inclinada
vista superior
vista trasera derecha en ángulo
Vue avant de UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces 32G620B
'Vista lateral con inclinación de 15°
Imagen del lado izquierdo
'Vista frontal de un monitor para juegos en un entorno futurista con estilo neón.
'Primer plano del monitor gaming LG UltraGear de 32 pulgadas mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, resaltando su resolución QHD 16:9 de 2560×1440.
Escena de batalla futurista proyectada en un monitor gaming con colores vivos, gama de color Srgb AL 99% IPS y certificación DisplayHDR
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un monitor de juegos, ilustrando una frecuencia de actualización de 200Hz para un movimiento de juego fluido.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor de juegos, con soporte de Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego fluido y sin desgarros.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Vista trasera de un monitor de juegos que muestra sus puertos de conectividad, incluidos dos entradas HDMI™ 2.0 y dos puertos DisplayPort 1.4 con soporte DSC
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
'Vista frontal inclinada
vista superior
vista trasera derecha en ángulo

principales caractéristiques

  • Écran IPS QHD de 32 pouces (2560x1440)
  • Taux de rafraîchissement 200Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • HDR 10 avec sRGB 99% (type), prise en charge de 16,7 millions de couleurs
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
  • L-Stand sans encombrement
Plus
Logotipo UltraGear™ G6 en una habitación futurista iluminada con neón.

Logotipo UltraGear™ G6 en una habitación futurista iluminada con neón.

Monitor Gaming
QHD de 32" y 200Hz

Imagen frontal del monitor de juegos UltraGear™ 32G620B en una habitación futurista iluminada con neón.

Imagen frontal del monitor de juegos UltraGear™ 32G620B en una habitación futurista iluminada con neón.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Resumen de características de un monitor para juegos destacando: resolución QHD de 32 pulgadas 2560x1440, gama de colores sRGB 99%, frecuencia de actualización de 200Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), Adaptive Sync con compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Resumen de características de un monitor para juegos destacando: resolución QHD de 32 pulgadas 2560x1440, gama de colores sRGB 99%, frecuencia de actualización de 200Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), Adaptive Sync con compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Pantalla

Pantalla

Une clarté qui vous garde le contrôle

Avec son écran QHD de 32 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur.
Le format 16:9 offre une vue équilibrée en plein écran qui améliore la conscience spatiale pendant le jeu — vous gardant immergé pendant la création
Éléments visuels clés faciles à suivre.

Primer plano del monitor UltraGear™ 32G620B mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560x1440

Primer plano del monitor UltraGear™ 32G620B mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560x1440

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Immergez-vous dans les vraies couleurs, conquérez le jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, soit 95% (type) de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant une haute fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, offrant une expérience de jeu réaliste.

Escena de batalla futurista en el monitor UltraGear™ 32G620B, que muestra colores vívidos gracias a su gama de color sRGB 99%, panel IPS y certificación HDR.

Escena de batalla futurista en el monitor UltraGear™ 32G620B, que muestra colores vívidos gracias a su gama de color sRGB 99%, panel IPS y certificación HDR.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Le moniteur IPS™ LG affiche une précision exceptionnelle des couleurs avec un large angle de vision.

Le HDR 10 (haute plage dynamique) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

Avec une couverture de 99% du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour un affichage couleur précis.

Velocidad

Velocidad

Escena de carrera de motocicletas que ilustra los 200 Hz de refresco del UltraGear™ 32G620B para un movimiento de juego fluido y nitido.

Mouvement fluide de jeu avec Taux de rafraîchissement de 200 Hz

Offrir un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.
Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.

Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 200Hz de l’UltraGear™ 32G620B pour un mouvement de jeu fluide et cristallin.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Réponse rapide pour
Jouabilité

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les fantômes inverses, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.

Image comparative montrant une réduction du flou de mouvement sur l’UltraGear™ 32G620B avec un temps de réponse de 1 ms (GtG) pour des visuels de jeu plus fluides.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Un mouvement fluide qui vous garde concentré

Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirures d’écran et des saccades pour un gameplay fluide et cristallin.
La scène des courses d’Assetto Corsa Competizione affichée sur le moniteur UltraGear™ 32G620B, avec la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

La scène des courses d’Assetto Corsa Competizione affichée sur le moniteur UltraGear™ 32G620B, avec la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Synchronisation dynamique des actions

En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Stabilisateur noir

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers des explosions éclairs.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Contrôle plus intelligent, commutation
fluidepar LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez sans effort les réglages de votre moniteur—ajustez l’image

Qualité et luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos réglages instantanément avec un raccourci. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et

 Lancez votre plateforme d’appels vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.

Download

*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.

*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.

Un design élégant et épuré pour le jeu

Découvrez notre design économe en espace avec une base entièrement ajustable avec inclinaison, pivot et hauteur. Un support mince sans encombrement est conçu pour minimiser l’utilisation de l’espace de bureau et éliminer efficacement les espaces morts, tout en ajoutant un look plus élégant et raffiné à votre installation.

Vue frontale et arrière de l’écran de jeu UltraGear™ 32G620B, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue frontale et arrière de l’écran de jeu UltraGear™ 32G620B, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

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