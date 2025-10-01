UltraGear™ G6, moniteur de jeu QHD 200Hz de 32 pouces

Offrir un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.

Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.

Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 200Hz de l’UltraGear™ 32G620B pour un mouvement de jeu fluide et cristallin.