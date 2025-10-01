About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Poste-le. Identifie. Gagne.

Le concours de la rentrée commence maintenant

Détails de la promotion

CONCOURS « POWER YOUR BACK TO SCHOOL LIFE » RÈGLEMENT (« Règlement officiel »)

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS. CE CONCOURS EST SOUMIS À TOUTES LES LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX APPLICABLES ET EST NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT. LA PARTICIPATION À CE CONCOURS CONSTITUE UNE ACCEPTATION PLEINE ET INCONDITIONNELLE DU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL.

(1) PÉRIODE DU CONCOURS :

 

Le concours « Power your back to school life » (le « Concours ») débute à 0 h 01 (HE) le 14 juillet 2026 et se termine à 23 h 59 (HE) le 3 septembre 2026 (la « Période du concours »). 

(2) ADMISSIBILITÉ :

 

Le concours est ouvert aux étudiants canadiens inscrits à un collège ou à une université, à l’exclusion de ceux qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité dans la juridiction où ils résident au moment de leur inscription (chacun étant un « participant »). Les employés et les membres de leur famille immédiate (y compris les personnes avec lesquelles ils partagent le même domicile) de LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada »), de ses sociétés affiliées, de ses administrateurs, dirigeants, gouverneurs et agents, ainsi que de ses agences de publicité et de promotion (collectivement, avec les commanditaires du concours, les « parties exonérées ») ne sont pas admissibles au concours. Ce concours n’est ni commandité, ni approuvé, ni administré par Instagram, ni associé à celui-ci.

(3) COMMENT PARTICIPER :

 

AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au concours et obtenir une participation (chacune étant une « participation »), chaque participant devra suivre les étapes suivantes :

 

1. Les participants sont invités à créer une courte vidéo d’une durée comprise entre 1 min et 5 min en mode portrait, présentant leur configuration pour la productivité, la créativité ou le divertissement — en mettant en évidence la façon dont les produits LG peuvent améliorer leur expérience quotidienne. Les participants doivent publier la vidéo sur leur compte Instagram public, dans leur fil d’actualité principal (les « Stories » ne sont pas admissibles), taguer @LG_Canada et utiliser le mot-clé #LGBackToSchool dans la légende. Les participants doivent également suivre @LG_Canada sur Instagram.

2. Aucun produit LG n’est requis pour participer.

3. Les participants sont encouragés à présenter leur configuration idéale et à expliquer comment les produits LG pourraient l’améliorer.

 

 

La PARTICIPATION doit :

• NE PAS contenir de contenu (ou promouvoir des activités) à caractère sexuellement explicite, obscène, pornographique, violent, autodestructeur, discriminatoire (fondé sur la race, le sexe, la religion, l’origine ethnique, un handicap physique, l’orientation sexuelle ou l’âge), illégal (p. ex. consommation d’alcool par des mineurs, abus de substances, piratage informatique, etc.), offensant, menaçant, blasphématoire ou harcelant; toute utilisation non conforme à l’étiquette, ou tout contenu comportant des références désobligeantes à l’égard de l’organisateur ou de tout tiers.

• ne pas comporter de vêtements ou d’accessoires inappropriés (à la seule discrétion de l’organisateur).

• ne pas comporter le nom de famille, le(s) numéro(s) de téléphone, l’adresse ou l’adresse courriel d’une quelconque personne, y compris celle du participant.

• ne pas contenir ni rendre accessible de quelque manière que ce soit de la publicité non sollicitée ou non autorisée, des « arguments de vente », du matériel promotionnel, du courrier indésirable, du pourriel, des systèmes pyramidaux ou toute autre forme de sollicitation.

• ne pas contenir ni transmettre de matériel contenant des virus informatiques ou tout autre code, fichier ou programme informatique conçu pour altérer, limiter, perturber ou causer du tort à tout réseau de communication exploité par l’une des parties exonérées ou aux ordinateurs de toute personne physique ou morale participant au concours ou autrement associée à celui-ci.

• être entièrement original et ne PAS contenir d’éléments qui enfreignent ou pourraient enfreindre les droits de quiconque, y compris les droits de propriété intellectuelle.

• NE PAS avoir été soumise auparavant à un autre concours, diffusée sur un réseau médiatique ou soumise à une entité du secteur du divertissement qui entrerait en conflit avec le présent Concours, tel que déterminé à la seule discrétion des entités organisatrices du Concours.

• NE PAS inclure de noms, d’insignes, de signalisation de lieu, de photographies, d’œuvres d’art ou de sculptures appartenant à des tiers, à l’exception de ceux appartenant au commanditaire.

• Ne doit être soumise qu’une seule fois.

• Ne doit PAS avoir été créée à l’aide de l’IA.

• Ne doit montrer que des personnes ayant consenti à figurer dans la participation. Si des mineurs apparaissent, le participant doit avoir obtenu le consentement du tuteur légal du mineur pour que celui-ci puisse figurer dans la participation sous forme de photo ou de vidéo.

• Doit inclure un droit exclusif d’utiliser, de reproduire, de modifier, d’afficher, de publier et de protéger par le droit d’auteur toute photographie et/ou vidéo prise en lien avec la participation.

 

Toutes les participations seront déclarées non valides si elles présentent des irrégularités ou si elles ont été reproduites mécaniquement ou électroniquement. S’il est découvert par les organisateurs du concours (à l’aide de toute preuve ou autre information mise à leur disposition, ou découverte d’une autre manière par les organisateurs du concours) qu’une personne a tenté d’utiliser plusieurs noms, identités, adresses courriel et/ou tout système automatisé, macro, script, robotiques ou autres systèmes ou programmes pour s’inscrire au concours plus d’une fois ou pour participer de toute autre manière à ce concours ou le perturber, cette personne pourra être disqualifiée du concours, ainsi que de tout concours futur organisé par les commanditaires du concours, à la seule discrétion de ces derniers.

 

Toutes les participations deviennent la propriété des organisateurs du concours. Chaque participant reconnaît et accepte qu’aucune redevance ni aucune autre forme de rémunération ne lui sera versée au titre de sa participation, quelles que soient les circonstances.

 

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour les commanditaires du concours – y compris, sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement) : (i) afin de vérifier l’admissibilité d’un participant à prendre part à ce concours; (ii) afin de vérifier l’admissibilité et/ou la légitimité d’une participation soumise (ou prétendument soumise) dans le cadre du présent concours; et/ou (iii) pour toute autre raison que les commanditaires du concours jugent nécessaire, à leur seule discrétion, aux fins de l’administration du présent concours conformément au présent règlement officiel. Le défaut de fournir une telle preuve à la satisfaction des commanditaires du concours en temps opportun peut entraîner la disqualification du participant, à la seule discrétion des commanditaires du concours.

 

Le gagnant potentiel du prix (le « participant sélectionné ») peut également être invité à fournir aux commanditaires du concours une preuve raisonnable qu’il est le titulaire autorisé du compte de courriel associé à la participation potentiellement gagnante. En cas de litige concernant l’identité de la personne soumettant une participation, celle-ci sera réputée avoir été soumise par le titulaire autorisé du compte au nom duquel l’adresse courriel est enregistrée, à condition que cette personne réponde à tous les autres critères d’admissibilité du présent concours. On entend par « titulaire autorisé du compte » la personne physique à qui une adresse courriel et/ou un numéro de téléphone a été attribué par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de services en ligne, un fournisseur de services téléphoniques ou toute autre organisation chargée d’attribuer des adresses courriel pour le domaine associé à l’adresse courriel soumise. En participant au concours, chaque participant accepte d’être lié par le règlement officiel et les décisions des commanditaires du concours, lesquelles sont définitives pour toutes les questions relatives au concours.

(4) PRIX :

 

Trois (3) prix sont à gagner. Le prix sera remis à la fin de la période du concours (chacun étant un « prix » et collectivement les « prix »). À la fin de la période du concours, trois gagnants seront sélectionnés par un jury parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la période du concours, conformément au présent règlement. Les prix sont les suivants :

 

• Grand prix : un (1) ordinateur portable LG gram Pro (16Z95U-G) d’une valeur de 2 599,99 $ CA.

• Deuxième place : un (1) écran LG UltraGear (34G630A) d’une valeur de 649,99 $ CA.

• Troisième place : un (1) écran LG UltraGear (27G610A) d’une valeur de 299,99 $ CA.

• Un gagnant n’a pas droit à la différence entre la valeur au détail réelle du prix et la valeur au détail approximative du prix telle qu’indiquée dans les présentes. Un gagnant n’a pas le droit de choisir son prix parmi la liste ci-dessus. Tous les prix seront attribués à un gagnant par les commanditaires du concours de façon aléatoire. Le nombre de chaque prix sera déterminé par les commanditaires du concours.

 

Le prix doit être accepté tel qu’il est attribué, sans substitution, et n’est ni transférable, ni remboursable, ni destiné à la revente, ni convertible en argent comptant, sauf à la seule discrétion des commanditaires du concours. Les commanditaires du concours se réservent le droit, dans le cas où un prix, ou tout élément d’un prix, ne pourrait être attribué tel que décrit pour quelque raison que ce soit, de le remplacer par un autre prix ou élément de valeur égale ou supérieure, sans préavis ni responsabilité. Si un prix de remplacement est attribué, celui-ci doit être accepté tel quel et ne peut être échangé contre de l’argent comptant ou autre chose. Les chances de gagner le prix dépendront du nombre de participations admissibles reçues pendant la période du concours. Si le prix n’est pas réclamé dans l’année suivant son attribution, le gagnant perdra son droit au prix et celui-ci sera versé à un organisme de bienfaisance choisi par LG Canada. 

(5) SÉLECTION DES GAGNANTS :

 

Le 11 septembre 2026, vers 10 h (heure de l’Est), un jury sélectionnera les gagnants parmi toutes les participations admissibles soumises et reçues conformément au présent règlement pendant la durée du concours, en se fondant sur les critères suivants :

• 50 % – Créativité et qualité du contenu (originalité, narration, exécution)

• 50 % – Intégration de la marque (efficacité avec laquelle LG est mise en valeur de manière positive)

La sélection des gagnants aura lieu dans les bureaux de LG Canada à North York, en Ontario. Si Santé publique Toronto n’autorise pas les personnes à travailler dans les bureaux de LG Canada, la sélection des gagnants se déroulera alors à un endroit désigné par les commanditaires du concours. Le participant sélectionné sera contacté par un commanditaire du concours à la suite de la sélection des gagnants, selon la méthode indiquée ci-dessus.

 

Si un participant sélectionné ne répond pas au message de l’organisateur du concours dans les quarante-huit (48) heures suivant le premier contact (ou la première tentative de contact) de la part de l’organisateur du concours, il sera considéré comme ayant renoncé à son prix et sera disqualifié; un autre participant pourra alors être sélectionné parmi les participations admissibles restantes jusqu’à ce qu’un contact soit établi avec un participant sélectionné, qu’il n’y ait plus de participations admissibles ou qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour attribuer le prix, selon la première éventualité. Dans le cas où il serait nécessaire de sélectionner un participant de remplacement, ce même processus de sélection s’appliquera à ce participant de remplacement. Les commanditaires du concours ne seront pas responsables des tentatives infructueuses de communication avec un participant sélectionné.

 

Aucun contact téléphonique, message direct ou autre correspondance ne sera établi dans le cadre de ce concours, sauf avec les participants sélectionnés.

(6) RÉCLAMATION DE VOTRE PRIX

 

Une fois le contact établi avec chaque participant sélectionné, celui-ci devra fournir certaines informations de contact, telles que demandées par les commanditaires du concours (p. ex. : nom complet, âge, numéro de téléphone en journée, adresse courriel). Pour être déclaré gagnant (« Gagnant »), le participant sélectionné doit répondre correctement, sans aucune aide, qu’elle soit mécanique ou autre, à une question mathématique d’habileté posée selon le format choisi par les commanditaires du concours. Le participant sélectionné pourra également être tenu de signer un formulaire de déclaration, de décharge et de renonciation (le « formulaire de décharge ») confirmant le respect du règlement officiel, l’acceptation du prix tel qu’il est attribué, sans substitution, et dégageant les parties déchargées de toute responsabilité relative au prix ou au concours, tout en accordant le droit exclusif d’utiliser, de reproduire, de modifier, d’afficher, de publier et de protéger par le droit d’auteur toute vidéo tournée dans le cadre du concours

Si le participant sélectionné ne remplit pas toutes les conditions du concours, ne répond pas correctement à la question d’évaluation des compétences, refuse de fournir les renseignements de contact demandés par les commanditaires du concours ou ne signe pas et ne retourne pas le formulaire de décharge aux commanditaires du concours, ce participant sélectionné perdra son prix et les commanditaires du concours auront le droit (sans y être tenus) de sélectionner un autre participant parmi les participations admissibles restantes jusqu’à ce qu’un participant soit contacté ou qu’il n’y ait plus de participations admissibles, selon la première éventualité. Ce processus peut se poursuivre jusqu’à ce que le prix ait été attribué ou qu’il ne reste plus suffisamment de temps pour permettre l’attribution du prix. Les commanditaires du concours ne sont pas responsables, que ce soit en raison d’une erreur humaine ou pour toute autre raison, de tout échec à contacter un participant sélectionné.

 

Les commanditaires du concours communiqueront avec le gagnant après réception de son formulaire de décharge signé afin d’organiser la remise de son prix.

 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

 

En cas de conflit entre le présent règlement officiel et toute instruction ou interprétation de celui-ci donnée par un employé des commanditaires du concours concernant le concours, le présent règlement officiel prévaudra. En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités du présent règlement officiel et les informations ou autres déclarations contenues dans tout document lié au concours, les modalités du présent règlement officiel prévaudront, s’appliqueront et feront autorité.

(7) INDEMNISATION

 

En soumettant une participation à ce concours, chaque participant confirme qu’il comprend et respecte le présent règlement officiel. Chaque participant, ainsi que ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (« représentants du participant »), dégage par la présente les parties exonérées de toute responsabilité à l’égard de toute blessure, perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit subis par le participant, aux représentants du participant ou à toute autre personne, y compris les blessures corporelles, le décès ou les dommages matériels, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation du prix, de la participation au concours, de toute violation du règlement officiel ou de toute activité liée au prix. Le participant et ses représentants acceptent d’indemniser intégralement les parties exonérées de toute réclamation de tiers relative au concours, sans limitation.

 

(8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

 

Aucune des parties exonérées n’assume de responsabilité pour toute information incorrecte ou inexacte, qu’elle soit causée par les utilisateurs du site Web, par l’équipement ou la programmation associés au concours ou utilisés dans le cadre de celui-ci, ou par toute erreur technique ou humaine pouvant survenir lors du traitement des inscriptions au concours, de la sélection des gagnants ou de toute erreur d’impression ou autre dans les documents relatifs au concours. Les parties exonérées n’assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission, altération, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance des lignes de communication, vol ou destruction, accès non autorisé aux participations ou modification de celles-ci. Les parties exonérées ne sont pas responsables des problèmes, virus ou défaillances techniques touchant les réseaux ou lignes téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les serveurs ou fournisseurs d’accès, le matériel informatique, les logiciels, ni des défaillances de la messagerie électronique ou de la messagerie instantanée dues à des problèmes techniques ou à l’engorgement du trafic sur Internet ou sur tout site Web, ou à une combinaison de ces facteurs, y compris les blessures ou dommages subis par les participants ou par l’ordinateur de toute autre personne, liés à la participation au concours ou au téléchargement de documents s’y rapportant, ou en résultant.

 

Aucune des parties exonérées n’assume de responsabilité pour tout préjudice corporel ou dommage matériel, ou toute perte de quelque nature que ce soit, y compris, sans s’y limiter, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l’équipement informatique d’un participant ou de toute autre personne à la suite de la tentative d’un participant de participer au concours, de télécharger toute information liée à sa participation au concours ou d’utiliser tout site Web. Sans limiter ce qui précède, tout ce qui figure sur un site Web est fourni « tel quel », sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou d’absence de contrefaçon. 

(9) ADMINISTRATION DU CONCOURS

 

Toutes les décisions concernant le Concours relèvent de la seule compétence des commanditaires du Concours. Les commanditaires du Concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de modifier, d’annuler, de suspendre et/ou de mettre fin à tout ou partie du Concours pour quelque raison que ce soit.

 

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de disqualifier toute personne dont il est établi qu’elle enfreint le présent règlement officiel. Les commanditaires du concours se réservent le droit de refuser une participation provenant d’une personne dont l’admissibilité est remise en question, qui a été disqualifiée ou qui n’est pas admissible à participer pour toute autre raison. Toute tentative visant à altérer le processus de participation, à contourner le présent règlement officiel, à endommager délibérément un site Web ou à nuire à l’administration, la sécurité ou le bon déroulement du concours, constitue une infraction aux lois pénales et civiles, et les commanditaires du concours se réservent le droit de réclamer des dommages-intérêts et/ou d’autres mesures de redressement (y compris les honoraires d’avocats) à toutes les personnes responsables de tels actes dans toute la mesure permise par la loi, ce qui peut inclure l’exclusion ou la disqualification des participants de ce concours et des futurs concours organisés par les commanditaires du concours. À leur seule discrétion, les commanditaires du concours peuvent disqualifier toute personne qui agit de quelque manière que ce soit pour menacer, maltraiter ou harceler quiconque, et annuler toutes les participations associées à cette personne. Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de mettre fin au concours ou de le suspendre si une fraude, un virus, des bogues ou d’autres raisons indépendantes de leur volonté compromettent la sécurité, le bon déroulement ou l’administration du concours.

(10) DROITS À LA VIE PRIVÉE ET À L’IMAGE

 

En acceptant le prix, le gagnant accorde aux parties exonérées le droit d’utiliser son nom, son nom d’utilisateur Twitter, Facebook et/ou Instagram, ses renseignements biographiques, son image, ses photos et/ou son portrait ainsi que ses déclarations à des fins de programmation, de promotion, de commerce, de publicité et de relations publiques liées au présent concours, à tout moment, dans tous les médias connus à ce jour ou qui seront découverts par la suite, partout dans le monde, y compris, mais sans s’y limiter, à la télévision, en vidéo, sur le World Wide Web et sur Internet, sans préavis, sans révision ni approbation et sans compensation supplémentaire, sauf là où la loi l’interdit.

 

Les commanditaires du concours respectent votre droit à la vie privée. Les renseignements personnels recueillis auprès des participants ne seront utilisés par les commanditaires du concours que pour administrer le concours et, uniquement si le consentement est donné expressément au moment de l’inscription, pour fournir aux participants des renseignements concernant les promotions et/ou les événements à venir organisés par les commanditaires du concours. Pour plus d’informations sur les modalités de collecte, d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels par LG Canada, veuillez consulter la politique de confidentialité de LG Canada, disponible à l’adresse https://www.lg.com/ca_en/privacy.

(11) LOI APPLICABLE

 

Le concours est régi par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, toutes les questions et tous les litiges concernant l’interprétation, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du présent règlement officiel ou les droits et obligations entre toute personne et/ou tout participant et les commanditaires du concours dans le cadre du concours seront régis par les lois internes de la province de l’Ontario, au Canada, y compris les dispositions procédurales de ces lois, sans donner effet à aucune règle ou disposition en matière de choix de loi ou de conflit de lois qui entraînerait l’application des lois d’une autre juridiction. Les commanditaires du concours et tous les participants se soumettent par les présentes à la compétence des tribunaux de cette province, siégeant à Toronto, en Ontario, pour le règlement de toute question, litige ou différend découlant du présent règlement officiel et/ou du concours ou s’y rapportant, et conviennent que tout tel litige sera porté uniquement et exclusivement devant ces tribunaux.

 

La nullité ou l’inapplicabilité d’une disposition du présent règlement officiel n’affectera pas la validité ou l’applicabilité des autres dispositions. Si une disposition est jugée nulle, inapplicable ou illégale, le présent règlement officiel restera par ailleurs en vigueur et sera interprété conformément à ses termes, comme si la disposition nulle ou illégale n’y figurait pas. 

 

Tout terme utilisé dans les présentes au genre masculin inclut le genre féminin et vice versa, tant au singulier qu’au pluriel.

 

Ce concours n’est en aucune manière commandité, approuvé, administré par ou associé à Facebook, Instagram ou Twitter. Vous fournissez vos renseignements aux commanditaires du concours et non à Facebook, Instagram ou Twitter. En participant au concours, chaque participant dégage de toute responsabilité et s’engage à indemniser Facebook, Instagram ou Twitter et à les tenir à l’écart de tout coût, réclamation, dommage (y compris, sans s’y limiter, tout dommage spécial, accessoire ou consécutif) ou tout autre préjudice, qu’il soit dû à une négligence ou à toute autre cause, causé à une ou plusieurs personnes ou à des biens (y compris, sans s’y limiter, le décès ou la violation de tout droit de la personne, comme la violation du droit à l’image ou à la vie privée, la diffamation par écrit ou la diffamation verbale), découlant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la participation au concours, ou résultant de la participation à toute activité liée au concours ou au prix, ou de la réception, de la jouissance, de la participation, de l’utilisation ou de l’utilisation abusive de toute activité liée au concours ou au prix, qu’elle soit organisée par les commanditaires du concours ou par un tiers. 