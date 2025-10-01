(3) COMMENT PARTICIPER :

AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au concours et obtenir une participation (chacune étant une « participation »), chaque participant devra suivre les étapes suivantes :

1. Les participants sont invités à créer une courte vidéo d’une durée comprise entre 1 min et 5 min en mode portrait, présentant leur configuration pour la productivité, la créativité ou le divertissement — en mettant en évidence la façon dont les produits LG peuvent améliorer leur expérience quotidienne. Les participants doivent publier la vidéo sur leur compte Instagram public, dans leur fil d’actualité principal (les « Stories » ne sont pas admissibles), taguer @LG_Canada et utiliser le mot-clé #LGBackToSchool dans la légende. Les participants doivent également suivre @LG_Canada sur Instagram.

2. Aucun produit LG n’est requis pour participer.

3. Les participants sont encouragés à présenter leur configuration idéale et à expliquer comment les produits LG pourraient l’améliorer.

La PARTICIPATION doit :

• NE PAS contenir de contenu (ou promouvoir des activités) à caractère sexuellement explicite, obscène, pornographique, violent, autodestructeur, discriminatoire (fondé sur la race, le sexe, la religion, l’origine ethnique, un handicap physique, l’orientation sexuelle ou l’âge), illégal (p. ex. consommation d’alcool par des mineurs, abus de substances, piratage informatique, etc.), offensant, menaçant, blasphématoire ou harcelant; toute utilisation non conforme à l’étiquette, ou tout contenu comportant des références désobligeantes à l’égard de l’organisateur ou de tout tiers.

• ne pas comporter de vêtements ou d’accessoires inappropriés (à la seule discrétion de l’organisateur).

• ne pas comporter le nom de famille, le(s) numéro(s) de téléphone, l’adresse ou l’adresse courriel d’une quelconque personne, y compris celle du participant.

• ne pas contenir ni rendre accessible de quelque manière que ce soit de la publicité non sollicitée ou non autorisée, des « arguments de vente », du matériel promotionnel, du courrier indésirable, du pourriel, des systèmes pyramidaux ou toute autre forme de sollicitation.

• ne pas contenir ni transmettre de matériel contenant des virus informatiques ou tout autre code, fichier ou programme informatique conçu pour altérer, limiter, perturber ou causer du tort à tout réseau de communication exploité par l’une des parties exonérées ou aux ordinateurs de toute personne physique ou morale participant au concours ou autrement associée à celui-ci.

• être entièrement original et ne PAS contenir d’éléments qui enfreignent ou pourraient enfreindre les droits de quiconque, y compris les droits de propriété intellectuelle.

• NE PAS avoir été soumise auparavant à un autre concours, diffusée sur un réseau médiatique ou soumise à une entité du secteur du divertissement qui entrerait en conflit avec le présent Concours, tel que déterminé à la seule discrétion des entités organisatrices du Concours.

• NE PAS inclure de noms, d’insignes, de signalisation de lieu, de photographies, d’œuvres d’art ou de sculptures appartenant à des tiers, à l’exception de ceux appartenant au commanditaire.

• Ne doit être soumise qu’une seule fois.

• Ne doit PAS avoir été créée à l’aide de l’IA.

• Ne doit montrer que des personnes ayant consenti à figurer dans la participation. Si des mineurs apparaissent, le participant doit avoir obtenu le consentement du tuteur légal du mineur pour que celui-ci puisse figurer dans la participation sous forme de photo ou de vidéo.

• Doit inclure un droit exclusif d’utiliser, de reproduire, de modifier, d’afficher, de publier et de protéger par le droit d’auteur toute photographie et/ou vidéo prise en lien avec la participation.

Toutes les participations seront déclarées non valides si elles présentent des irrégularités ou si elles ont été reproduites mécaniquement ou électroniquement. S’il est découvert par les organisateurs du concours (à l’aide de toute preuve ou autre information mise à leur disposition, ou découverte d’une autre manière par les organisateurs du concours) qu’une personne a tenté d’utiliser plusieurs noms, identités, adresses courriel et/ou tout système automatisé, macro, script, robotiques ou autres systèmes ou programmes pour s’inscrire au concours plus d’une fois ou pour participer de toute autre manière à ce concours ou le perturber, cette personne pourra être disqualifiée du concours, ainsi que de tout concours futur organisé par les commanditaires du concours, à la seule discrétion de ces derniers.

Toutes les participations deviennent la propriété des organisateurs du concours. Chaque participant reconnaît et accepte qu’aucune redevance ni aucune autre forme de rémunération ne lui sera versée au titre de sa participation, quelles que soient les circonstances.

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour les commanditaires du concours – y compris, sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement) : (i) afin de vérifier l’admissibilité d’un participant à prendre part à ce concours; (ii) afin de vérifier l’admissibilité et/ou la légitimité d’une participation soumise (ou prétendument soumise) dans le cadre du présent concours; et/ou (iii) pour toute autre raison que les commanditaires du concours jugent nécessaire, à leur seule discrétion, aux fins de l’administration du présent concours conformément au présent règlement officiel. Le défaut de fournir une telle preuve à la satisfaction des commanditaires du concours en temps opportun peut entraîner la disqualification du participant, à la seule discrétion des commanditaires du concours.

Le gagnant potentiel du prix (le « participant sélectionné ») peut également être invité à fournir aux commanditaires du concours une preuve raisonnable qu’il est le titulaire autorisé du compte de courriel associé à la participation potentiellement gagnante. En cas de litige concernant l’identité de la personne soumettant une participation, celle-ci sera réputée avoir été soumise par le titulaire autorisé du compte au nom duquel l’adresse courriel est enregistrée, à condition que cette personne réponde à tous les autres critères d’admissibilité du présent concours. On entend par « titulaire autorisé du compte » la personne physique à qui une adresse courriel et/ou un numéro de téléphone a été attribué par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de services en ligne, un fournisseur de services téléphoniques ou toute autre organisation chargée d’attribuer des adresses courriel pour le domaine associé à l’adresse courriel soumise. En participant au concours, chaque participant accepte d’être lié par le règlement officiel et les décisions des commanditaires du concours, lesquelles sont définitives pour toutes les questions relatives au concours.