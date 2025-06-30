Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Recevez jusqu’à 200 $ en carte VISA prépayée à l’achat de cuisinières admissibles de LG entre le 28 août 2025 et le 1er octobre 2025

Voici les toutes nouvelles cuisinières

 

 

 

 

 

à l’achat d’une cuisinière électrique

ou à induction admissible de LG

Terms & Conditions

Découvrez Nos Toutes Nouvelles Gammes.
Offre de Lancement à Durée Limitée!

 

 

Avis de non-responsabilité :

 

 

*Certaines exclusions s’appliquent.  Offre valide sur LG.ca. Du 28 août au 1er octobre 2025, l’achat d’un ou de plusieurs électroménagers LG neufs admissibles pourrait vous donner droit à une carte VISAMD virtuelle prépayée et non rechargeable (la « carte »). Prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour recevoir la carte. Le délai de livraison pourrait être plus long au cours des périodes de pointe.

 

Suivent les produits admissibles ainsi que la valeur des cartes :

Cuisinière ÉlectriqueCarte VISA virtuelle prépayée de 100 $ à l’achat de toute cuisinière admissible
Cuisinière À InductionCarte VISA virtuelle prépayée de 200 $ à l’achat de toute cuisinière admissible

La liste complète des produits admissibles se trouve ci-après, au tableau 1 des présentes modalités



(MD Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable.)

Assurez-vous que le ou les produits admissibles soient livrés à votre domicile avant le 23 novembre 2025 car le processus de réclamation exige la mention du numéro de série du ou des produits. Au cours du processus de réclamation, assurez-vous de bien suivre les instructions et de fournir tout les renseignements demandés. Un manque à le faire pourrait entraîner des délais. Vu la demande accrue et les délais globaux d’approvisionnement, il est dificile de garantir une date de livraison. Offre valide pour les achats effectués dans la boutique VIP de LG.  Ventes commerciales exclues. Retours : Si vous décidez de retourner le produit, la carte sera sujette à déchéance.

 

L'offre sera aussi valide du 28 août au 1er octobre 2025 chez les détaillants canadiens participants autorisés à vendre des produits LG neufs. Pour de plus amples renseignements, consultez la liste ci-dessous ainsi que le détaillant.  

 

Dans le cas d’achats faits sur LG.ca et chez les détaillants canadiens participants, assurez-vous que le ou les produits admissibles soient livrés à votre domicile avant le 23 novembre 2025. Ce délai est essentiel car vous devez soumettre le numéro de série de chaque produit lors du processus de réclamation. Vous avez jusqu’au 23 novembre 2025 (à 23 h 59, HE) pour réclamer votre carte. 



Pour amorcer le processus de réclamation, veuillez cliquer ici. Une fois votre achat vérifié, vous recevrez par courriel de la société de services financiers, un code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer votre carte. Vous devez suivre les étapes indiquées de réclamation et d’activation. Assurez-vous d'imprimer une copie de votre carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. Votre carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Vérifiez auprès du détaillant où vous avez l’intention d’utiliser votre carte. Votre carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission.  Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Assurez-vous d’utiliser tout solde avant l’expiration. Les achats effectués dans une devise étrangère seront soumis à une conversion de taux de change et à des frais supplémentaires.

 

L’offre ne peut pas être appliquée à des achats antécédents.  L’offre ne s’applique qu’aux achats de réfrigérateurs neufs (et non pas remis à neuf, rénovés ou revendus). Maximum d’une carte par foyer (basé sur l’adresse domiciliaire).  Le nombre de cartes pouvant être réclamées est limité; l’offre n’est valide que jusqu’à l’épuisement des stocks.  Aucune garantie-réclame ne sera offerte.  LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. 

 

Voyez ci-dessous tous les détails concernant la présente offre.

 

MODALITÉS

 

La présente offre ne s’applique qu’aux résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de majorité dans leur province de résidence et qui décident de participer (le « participant ») à la promotion Célébration de la bonne vie – Nos remerciements (la « promotion »). En participant à la présente promotion, les participants conviennent d’accepter les présentes modalités (les « modalités de la promotion ») et de s’y conformer inconditionnellement, lesdites modalités de la promotion étant finales et exécutoires. Le fait qu'un participant reçoive son cadeau avec achat dépend du respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes.

 

DESCRIPTION DE LA PROMOTION :

 

LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») présente une offre promotionnelle de durée limitée liée à l’achat d’un électroménager LG neuf admissible (le « produit admissible ») décrit dans le tableau 1, en ligne ou en magasin, d’un détaillant canadien répertorié dans le tableau 1 ou directement de LG Canada (sur LG.ca) selon le cas (le « détaillant canadien autorisé »).

 

Sous réserve des présentes modalités de la promotion, tous les achats de produits admissibles doivent être faits au cours de la période de promotion citée dans le tableau 1 ci-après (la « période de promotion »). Pour lever tout ambiguïté, la date d’achat sera déterminée en fonction de la date imprimée sur la facture payée ou le bon de caisse.

 

Un nombre limité de cartes virtuelles VISAMD prépayées et non rechargeables pourra être réclamé comme cadeau avec achat (la « carte »). (MD Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable.) La présente promotion est offerte uniquement jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte.

 

LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente offre en tout temps, sans avis préalable.

 

Les participants doivent suivre les étapes du « Processus de réclamation » ci-après pour réclamer leur carte. Si la réclamation d’une carte par un participant s’avère valide et faite conformément aux présentes modalités de la promotion, la carte sera transmise au participant.

On ne peut réclamer qu’une seule carte une seule fois pour chaque produit admissible. Seules les réclamations validées donneront droit à une carte.

 

Tableau 1 - Produits admissibles, détaillants canadiens autorisés et périodes de promotion.

VISAMD

Produits admissibles
Sur LG.ca :		Cadeau avec achat
LREN6323YE

Carte prépayée virtuelle VISAMC non rechargeable

Cuisinières : Jusqu’à 200 $C pour les cuisinières admissibles

LREN6325XE
LSEL6333XE
LSEL6335XE
LSIL6334XE
LSIL6336XE
LSEL6337XE
Chez d’autres détaillants canadiens autorisés :
Cuisinière
LREN6323YE
LREN6325XE
LSEL6333XE
LSEL6335XE
LSIL6334XE
LSIL6336XE
LSEL6337XE

Détaillants canadiens autorisés

Période de promotion
(1)      LG Canada (LG.ca)Du 28 août au 1er octobre 2025,
(2)    Best Buy Canada
(3)    Brick
(4)    Canadian Appliance Source
(5)    City Furniture
(6)    Coast Appliances
(7)    Corbeil
(8)    Costco
(9)    Dufresne
(10)   Germain Larivière
(11)    Home Depot
(12)    Home Hardware
(13)    JC Perreault
(14)    Kent
(15)    Leon’s
(16)    Meubles RD
(17)    Midland
(18)    Rona
(19)    TA Appliances
(20)    Tanguay
(21)    Tepperman
(22)    TG Appliance
(23)    Trail
(24)    Visions
(25)   Autres - Détaillants autorisés
de produits LG neufs, exclusion faite
des constructeurs. (Confirmez auprès
du détaillant sa participation à la
promotion.)

PROCESSUS DE RÉCLAMATION :


Le processus de réclamation doit être complété en ligne, en suivant les étapes ci-après. Une fois l’achat d’un produit admissible effectué (chez un détaillant canadien autorisé) pendant la période de promotion, les participants doivent visiter la page de réclamation de produit de LG Canada afin de fournir les renseignements demandés pour valider leur achat et réclamer leur carte (la « réclamation de carte »). On pourra demander aux participants de fournir les renseignements suivants au cours du processus de réclamation de la carte : nom, adresse domiciliaire, adresse électronique, le produit admissible, le numéro de série du produit admissible et certains détails concernant l’achat du produit admissible (notamment, le nom du détaillant canadien autorisé où le produit admissible a été acheté, la date de l’achat et une image lisible de la preuve d’achat).

 

Vérifiez votre boîte de réception ainsi que votre boîte à pourriels pour vous assurer de la réception d’avis.

 

Si l’un des renseignements requis pour compléter le processus de réclamation de carte est manquant, cela pourrait retarder ou arrêter le traitement de la réclamation de carte du participant et, possiblement, rendre le participant inadmissible à une carte.



Les participants qui reçoivent un courriel indiquant que des renseignements supplémentaires sont requis pour compléter le processus de réclamation de carte, doivent fournir lesdits renseignements dans les sept (7) jours de la réception d’un tel courriel. Un manque à fournir lesdits renseignements conformément aux directives fournies dans le courriel reçu et dans les délais cités ci-haut pourrait, à la discrétion seule de LG Canada, se solder par le rejet de la réclamation du carte et aucune carte ne sera remise au participant.

 

Les participants ont jusqu’au 23 novembre 2025 (à 23 h 59, HE), ou jusqu’à épuisement des stocks de cartes, selon la première éventualité, pour visiter la page de réclamation de carte et demander leur carte (la « période de réclamation »). Les cartes seront accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi, déterminé par la soumission d’une demande de réclamation complète. Un participant ne recevra pas de carte si le nombre limité de cartes offertes est distribué avant qu’un participant fournisse les renseignements requis pour compléter sa demande.

 

Une fois l’achat du participant validé, LG Canada transmettra un courriel au participant l’avisant du fait.

 

Les nom, adresse électronique et adresse domiciliaire du participant seront partagés avec une société de services financiers afin d’assurer la délivrance de la carte par la Banque Équitable. Le participant recevra ensuite de la société de services financiers, un courriel contenant le code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer la carte. Le participant doit suivre les étapes de réclamation et d’activation fournies. Le participant devrait s'assurer d'imprimer une copie de la carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. La carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Le participant devrait vérifier auprès du détaillant où il a l’intention d’utiliser sa carte. La carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission. La délivrance s’effectuera un peu avant que le participant reçoive son courriel d’activation. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Les participants devraient s’assurer d’utiliser tout solde avant l’échéance. Les participants peuvent vérifier le solde sur leur carte en s’inscrivant pour un compte et utilisant le portail de détendeur de carte ou en contactant le service aux détenteurs à help@mycardholdersupport.com ou en appelant le 1 888 401-8062. (Notez que chaque conversation en direct avec un agent fait l'objet de frais de 2 $ qui seront déduits du solde sur la carte.)

 

RESTRICTIONS CONCERNANT LA PROMOTION :

 

La présente promotion ne s’applique qu’aux produits neufs admissibles (listés dans le tableau 1) achetés d’un détaillant canadien autorisé (listé dans le tableau 1) conformément aux présentes modalités et pendant la période de la promotion. Les achats en ligne depuis des sites d’enchères en ligne ou les achats d’articles avec boîte ouverte, revendus, remis à neuf ou rénovés et / ou d’unités d’étalage ne sont pas admissibles à la présente promotion.

 

Pour lever tout ambiguïté, cela exclut aussi les achats sur eBay, le marché Amazon, le marché Best Buy ou tout autre marché de tiers semblables. En outre, la présente promotion n’est pas valide pour un produit gratuit, en prime ou autrement offert à titre de gracieuseté, même si un tel produit pourrait autrement être considéré produit admissible. (La présente promotion ne s’applique pas aux achats antécédents.)

 

Les participants à la promotion doivent être les personnes qui ont acheté des produits admissibles pour leur propre usage personnel. La présente promotion ne s’applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de carte par une entreprise, un groupe, une organisation ou autre tiers du genre ne sera honorée.

 

Aucun produit admissible acheté en rapport avec la réclamation de carte ne peut être retourné, sinon la carte sera passible d’une déchéance.

 

Les soumissions en double de réclamations de carte utilisant les mêmes produits admissibles ou des doubles de preuves d’achat seront refusées et toutes les réclamations de cadeau connexes seront considérées nulles et sans effet.

 

Si la réclamation de carte est valide, les participants recevront leur carte dès que possible sur le plan commercial, après validation. Les preuves d’achat illisibles, modifiées ou reproduites par moyen mécanique / électronique sont inadmissibles et ne seront pas acceptées dans le cadre de la réclamation de carte. Toutes les réclamations de carte deviennent la propriété unique de LG Canada. Les réclamations multiples de carte par une même personne pourraient rendre la personne et les réclamations connexes inadmissibles à la promotion et possiblement à des promotions futures. Les réclamations de carte seront considérées non valides si elles sont tardives, illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, altérées, endommagées, falsifiées ou contrefaites. Les réclamations en masse ou les réclamations de carte générées par script, macro, moyen mécanique ou électronique, automatisées ou par un service ou dispositif automatisé de participation aux promotions, ou altérées de quelque façon que ce soit, seront inadmissibles et signalées aux autorités compétentes.

Le participant réclamant est responsable de toute dépense supplémentaire encourue en rapport avec la réception ou l’utilisation d’une réclamation de carte. Une réclamation de carte ne peut pas être transférée, substituée ou encaissée contre espèces.

 

Pour un soutien concernant la promotion de LG Canada, transmettez un courriel à HA.Redemption@lgepartner.com ou appelez le 1 888 542-2623, entre 8 h et 18 h (HE) du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés publics canadiens.

 

Pour un soutien de la part de la société de services financiers, transmettez un courriel à help@mycardholdersupport.com. Les renseignements généraux de soutien aux détenteurs de carte se trouvent à

 https://help.mycardholdersupport.com/portal/fr-ca/kb/https-help-mycardholdersupport-com-portal-fr-ca-kb-cs.

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :

 

En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion. La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy. La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, des modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres. Toute demande concernant les renseignements personnels détenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com.

 

En outre, en participant à la présente promotion, chaque participant accepte que LG Canada partage leurs nom, adresse électronique et adresse domiciliaire avec une société de services financiers et la Banque Équitable dans le but de faciliter les communications entre le participant et la société concernant la réclamation, l’activation et l’utilisation de la carte, et la délivrance de la carte par la Banque Équitable.  (Les renseignements personnels pourraient être transférés hors du Québec.)

 

MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTION :

 

LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce, en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable.

 

LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à cette promotion ou possiblement des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale. En outre, LG Canada aura le droit de prendre toute action administrative et / ou légale appropriée, notamment de rapporter de telles activités aux autorisées compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa seule discrétion.

 

INDEMNISATION :

 

En soumettant une réclamation de carte dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blesures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation d’une carte, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée à la carte. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser pleinement LG Canada pour toute réclamation de tiers liée à la présente promotion et ce, sans limite aucune.

 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

 

‎LG Canada n’assume aucune responsabilité concernant les renseignements inexacts ou incorrects, que cela soit causé par les utilisateurs du site Web ou par tout autre équipement ou toute programmation liés ou utilisés dans la présente promotion, ou par toute erreur humaine ou technique que ce soit lors du traitement des réclamations de carte dans le cadre de la présente promotion, ou par toute erreur d’impression ou autre dans les documents liés à la présente promotion. LG Canada n’assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, falsification, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des réclamations de carte. LG Canada ne peut être tenue responsable de quelque problème, virus ou difficulté technique liés aux lignes de réseau ou téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou fournisseurs, au matériel ou logiciel, aux problèmes avec le courriel ou la messagerie directe, à la congestion de traffic sur Internet ou un site Web, ou toute combinaison de ces éléments, notamment tout dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation à la présente promotion ou du téléchargement de documents de la présente promotion.

 

LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute blessure personnelle ou dommage matériel ou perte de quelque nature que ce soit, notamment mais non de façon limitative, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l'équipement informatique d'un participant ou de toute autre personne résultant de la tentative d'un participant de participer à la présente promotion, ou de télécharger toute information relative à la participation à la présente promotion, ou à l'utilisation de tout site Web.

 

Les présentes modalités de la promotion seront régies par les lois de la province de l’Ontario et et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Les tribunaux du district judiciaire de Toronto auront la compétence exclusive sur tous les litiges ou désaccords découlant des présentes modalités de la promotion.

 

LANGUE :

Advenant un conflit entre la version française et la version anglaise des présentes modalités de la promotion, la version anglaise des présentes modalités prévaudra.