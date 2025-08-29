La planta de Hai Phong de LG obtuvo la certificación CSMS Nivel 3 otorgada por TÜV Rheinland.

Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG), líder en innovación en tecnologías de movilidad, anunció hoy que su planta de manufactura en Hai Phong, Vietnam —el centro de producción más grande de la compañía para componentes automotrices— obtuvo la certificación Cyber Security Management System (CSMS) Nivel 3 por parte de TÜV Rheinland, entidad global de pruebas y certificaciones. La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 19 de agosto, hora local, en las instalaciones de Hai Phong.

El CSMS es un marco reconocido internacionalmente que evalúa cómo se aplican de forma sistemática los procesos de ciberseguridad durante todo el ciclo de vida de los vehículos y sus componentes: desde la planificación y el desarrollo hasta la producción, operación y gestión posterior.



Avance pionero en certificaciones internacionales



Hai Phong se convierte en la primera planta del mundo, dentro de las certificadas por TÜV Rheinland, en recibir de manera simultánea las certificaciones CSMS Nivel 2 y Nivel 3. Este logro complementa la certificación Nivel 3 otorgada previamente al sistema de gestión de la división Soluciones para Vehículos de LG (VS, por sus siglas en inglés), y valida la capacidad de Hai Phong para aplicar rigurosos estándares de ciberseguridad en la producción masiva.

Como la mayor planta de manufactura de componentes para vehículos de la división, Hai Phong produce la mayoría de los productos que se suministran a los principales fabricantes automotrices globales. Con la implementación de sistemas avanzados de gestión de ciberseguridad en sus instalaciones, LG VS fortalece sus capacidades de protección de componentes frente a las crecientes amenazas digitales.

La necesidad de contar con una ciberseguridad robusta, tanto en instalaciones administrativas como de producción, es hoy esencial ante la transformación de la industria hacia los vehículos definidos por software (SDVs, por sus siglas en inglés). Los riesgos durante la fabricación han aumentado, lo que hace imprescindible que los proveedores adopten salvaguardas sólidas y estandarizadas.



Regulaciones globales impulsan la ciberseguridad automotriz



Este desafío se refleja también en los marcos regulatorios internacionales. La regulación UNECE R155, implementada en 2021 y adoptada por la Unión Europea y 56 países en Asia, Oceanía y África, exige que los vehículos cuenten con certificación CSMS antes de ingresar a dichos mercados. Desde julio de 2024, sólo los vehículos que cumplen con este requisito pueden comercializarse en esas regiones, mientras que Estados Unidos y China también han endurecido sus normativas de ciberseguridad automotriz.

LG ha fortalecido de manera constante sus capacidades en ciberseguridad en toda la estructura de esta división. A nivel corporativo, obtuvo la certificación CSMS Nivel 2 en 2023 y la certificación Nivel 3 en 2024. Con la reciente certificación de Hai Phong, la compañía planea avanzar en el proceso de certificación de sus otras plantas de producción estratégicas.

En 2024, LG también alcanzó la certificación Automotive SPICE for Cybersecurity, un estándar europeo que evalúa la seguridad informática y la confiabilidad del software de proveedores de componentes automotrices. Grandes fabricantes estadounidenses, entre ellos General Motors y Ford, han empezado a adoptar este estándar como parte de sus evaluaciones a proveedores.

“Las certificaciones de ciberseguridad reconocidas internacionalmente, como el CSMS Nivel 3, fortalecen nuestra posición como un socio confiable para los fabricantes automotrices globales”, afirmó Eun Seok-hyun, presidente de la división Soluciones para Vehículos de LG. “Con un compromiso firme con la seguridad y la calidad, LG continuará fortaleciendo su presencia en el mercado de componentes para vehículos”.

Acerca de la División de Soluciones para Vehículos de LG Electronics



La División de Soluciones para Vehículos de LG (VS, por sus siglas en inglés), lleva las innovaciones únicas y centradas en las personas de LG al sector automovilístico. Como socio innovador y de confianza, la empresa ofrece soluciones inteligentes que incluyen unidades principales, pantallas, conectividad, sistemas de visión ADAS y soluciones de software para vehículos definidos por software. Comprometida con «Impulsar una mejor movilidad futura», la empresa ha diversificado su cartera para reforzar aún más sus capacidades, incluyendo sistemas de iluminación automovilística, e-powertrain y ciberseguridad. Para obtener más información, visite www.LG.com/global/mobility. Para mantenerse al día de las últimas noticias, suscríbase al boletín de movilidad de LG, LG Loop, en www.LG.com/global/mobility/newsletter y siga el canal de LinkedIn de LG VS Company en www.linkedin.com/company/lgvehiclesolution.