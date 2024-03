Terminos Y condiciones TWINWash Laundry Museum

TWINWash Laundry Museum. Comparta historia y fotos de fracasos en lavadas de ropa por Chatbot y comparta el evento con una cuenta social personal. Sujeto a Términos y condiciones.

NO ES NECESARIO HACER UNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SU POSIBILIDAD DE GANAR. AL PARTICIPAR EN ESTA CAMPAÑA, USTED ACEPTA QUEDAR SUJETO A LAS REGLAS OFICIALES DE ESTA PROMOCIÓN Y DECLARA CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA CAMPAÑA “TWINWash Laundry Museum Challenge” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK INC. (“FACEBOOK”)

PARA SER ELEGIBLE PARA ESTA CAMPAÑA, USTED DEBE SER RESIDENTE LEGAL EN COLOMBIA Y HABER ALCANZADO LA MAYORÍA DE EDAD EN COLOMBIA (18 AÑOS). ESTA CAMPAÑA SERÁ INTERPRETADA Y EVALUADA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA. LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS REGLAS DE LA CAMPAÑA.

Detalles de la CAMPAÑA

 La campaña “TWINWash Laundry Museum Challenge” (la “Campaña”) comienza a las 12:00:00 a. m. hora del este de los EE.UU. del 31 de octubre de 2018 y acaba a las 11:59:59 p. m. hora del este de los EE.UU. del 31 de diciembre de 2018 (el “Período de la campaña”).

 El evento “Laundry Museum Event” (el “evento principal”) comienza en 31 de octubre de 2018 y acaba en 13 de noviembre de 2018.

 El evento “Voting Event” (el “evento suplemento”) comienza en 20 de noviembre de 2018 y acaba en 29 de noviembre de 2018. El ganador será anunciado el 03 de diciembre.

 Para participar en la campaña, visiten Messenger Chatbot https://www.facebook.com/LGColombia/ (the “Chatbot”) y se unan a la Campaña.

Elegibilidad



LG Electronics se reserva el derecho de verificar la elegibilidad de una persona para participar en la campaña.

 Los participantes deben tener "18" años de edad como mínimo.

 Solo se admitirá la participación de residentes en Colombia.

 Se otorgarán premios estrictamente a los residentes legales.





Cómo participar



1. Inscripción en ‘Laundry Museum Event’

 Cada persona puede participar en el evento enviando historia y fotos de fracasos que hayan tenido en el lavado de su ropa en el Chatbot, durante el período del evento principal.

 Las fotos deben ser su obra propia. Si no, la participación será cancelada.

 La probabilidad de ganar aumenta si comparte el evento principal con su cuenta social.

2. Inscripción en ‘Voting Event’



 Cada persona puede participar en el evento votando por una foto del evento principal, para participar debe realizar un comentario en la publicación (foto) del evento de votación que haya escogido.

Detalles de la inscripción

 Si participa en la campaña, cada participante acepta conceder a LGE el acceso a su información personal por la configuración de privacidad de Facebook.

 LGE tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones o contenidos con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos, o de declaraciones violentas.

 En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

 Todo tipo de costo asociado con el acceso a los Sitios de la campaña será responsabilidad del participante y dependerá del proveedor de servicios de Internet utilizado.

Colección y uso de información personal con finalidades de marketing y suministro a tercera persona

 Suministro de información personal

- LG Electronics, Postcommunications, DreamYoungs Inc.

 Colección y uso de información personal

- Suministro de servicios al participante, directorio de beneficios y promociones a los participantes, suministro de premios a los ganadores de eventos.

 Colección de información personal

- Identificación de Facebook, género, historia cargada por el participante, fotos cargadas por el participante, fecha de participación, beneficios de participación

 Período de posesión y uso de información personal

- 1 año desde la fecha del acuerdo

 Acuerdo de suministro de información personal a tercera persona.

- Puede rechazar un acuerdo sobre el suministro selectivo de información personal (crédito). Pero puede haber una limitación de los beneficios según el uso de la información, que incluye, entre otros, la provisión de conveniencias (provisión de regalos gratuitos y / o cupones de descuento) y directorio sobre eventos para el participante (descuentos y / o depósitos).

 Acuerdo de uso de marketing

- Los derechos de propiedad intelectual de las historias y fotos ganadoras pertenecen a LG Electronics, y pueden utilizarse en marketing y publicidad.

- La empresa es capaz de utilizar todos los datos. (Incluyendo manipulaciones de los datos).

Condiciones de la participación



● Los participantes son únicamente responsables por la legalidad del contenido enviado y deben garantizar que poseen los derechos necesarios sobre los datos digitales que les sean suministrados. El Contenido podrá ser alterado, reemplazado o modificado por el Patrocinador de ser necesario.

● LGE se reserva el derecho, en cualquier momento, de verificar la validez del contenido y de los participantes (lo que incluye la identidad, la edad y el lugar de residencia del participante) y de descalificar a cualquier participante cuya inscripción no esté de acuerdo con estos Términos y condiciones o que altere el proceso de inscripción. Los errores y omisiones pueden aceptarse a entera discreción de LG. En el caso de que LGE no hiciera valer sus derechos en alguna etapa, ello no constituye una renuncia a tales derechos. Las participaciones incompletas, indescifrables o incorrectas no están calificadas para ganar un premio.

● LGE tiene derecho a desestimar el contenido presentado por un participante en los siguientes casos:

o Uso de información personal falsa o de otra persona al momento de la inscripción.

o Inscripciones duplicadas.

o Contenido que no sea una obra original del participante.

o Contenido que haya sido presentado en alguna otra competencia y que no haya recibido un premio de ninguna clase.

o Cualquier contenido o participación que, a juicio de LGE, contenga lo siguiente:

▪ contenido sexualmente explícito o sugerente; contenido innecesariamente violento o despectivo para cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o etario; contenido soez o pornográfico; imágenes de desnudos

▪ referencias o menciones a alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas (incluidas armas de fuego) o el uso de cualquiera de los elementos anteriormente mencionados

▪ cualquier actividad que pueda parecer poco segura o peligrosa

▪ cualquier mensaje o intención política en particular

▪ material obsceno u ofensivo; cualquier forma de odio o racismo/xenofobia

▪ comentarios difamatorios, falsos o despreciativos sobre otras personas o empresas

▪ comunicación de mensajes o imágenes que contradicen las imágenes positivas y/o la buena voluntad con la que LGE desea ser asociada, y/o que violan la Ley o no son éticos ni legales

▪ menciones o imágenes de otras marcas de la competencia de LGE, como por ejemplo Samsung, Sony, Motorola, HTC, Google, Nokia, Blackberry, Apple, etc.

▪ contenido que incluya i) marcas comerciales, logotipos o material bajo derechos de autor que no sea de propiedad del participante, ii) material utilizado sin permiso (incluidos, sin limitación alguna, nombres de empresas, fotografías, clips de películas o programas de televisión o de audio, canciones, composiciones musicales, letras de canciones, obras de arte o imágenes publicadas en sitios web, televisión, películas u otros medios), o iii) material que de algún otro modo infrinja o viole los derechos de cualquier tercero, incluidos, sin limitación alguna, derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secretos comerciales, logotipos, derechos de contratos y licencias, derechos de publicidad o privacidad, derechos morales o cualquier otro tipo de derechos de propiedad intelectual

▪ contenido que incluya el uso de nombres, emblemas, retratos, fotografías u otros tipos de elementos identificatorios, en forma total o parcial, de cualquier persona, viva o muerta, sin permiso. (Prueba de lo cual, en todos los casos, debe ser proporcionada a los organizadores del concurso toda vez que les haya sido solicitada, en forma satisfactoria, a los participantes del concurso).

▪ Recibir más de 60 likes en un minuto.

▪ Recibir likes de usuario que no esté en Colombia.

▪ Hacer Shares desde cuentas que baja o nula actividad.

▪ Eventos que considere son realizados por un robot o desarrollo de software.

▪ Conductas o acciones que se realicen repetidamente por periodos frecuentes.

▪ Usuarios que hayan sido identificados por LG como fraudulentos.

▪ Información duplicada más de 1 vez.

▪ Comentarios, publicaciones, imágenes que afecten la actividad o el desempeño de la misma.

● Al enviar su participación, los participantes reconocen y aceptan que LGE puede obtener muchos otros contenidos o participaciones similares y que es probable que publique materiales similares asociados con esta promoción y/o con otras promociones organizadas por LGE. Más aún, los participantes están sujetos a renunciar a cualquiera o toda reclamación posible en relación a que su participación y contenido presentado por el participante pueda ser similar a otros contenidos o participaciones. No se pagará ninguna compensación al participante en conexión con el contenido enviado.

● Al enviar su participación y contenido, cada participante otorga, por la presente, permiso para que ese contenido o participación sea publicado en los Sitios de la campaña o en otros canales en línea o fuera de línea del Patrocinador. Cada participante acepta que los organizadores de la promoción (según lo definido en este documento) no son responsables por el uso no autorizado que otros hagan de los contenidos presentados.

● LGE no garantiza la publicación de contenido o participación y puede eliminar la publicación de un contenido o participación en cualquier momento dado.

● LGE no asume responsabilidad alguna sobre asuntos de licenciamiento y copyright de las imágenes subidas y/o editadas. Si surgiera alguna duda acerca de asuntos de licenciamiento y copyright, se alienta a los participantes a comunicarse con los servicios legales locales correspondientes para solicitar asesoramiento.

● a) Personas naturales.

● b) Que se encuentren domiciliados actualmente en Colombia.

● c) Mayores de 18 años de edad.

● d) Ser seguidores de al menos tres de las cuentas oficiales de LG Colombia





1. FACEBOOK:

https://www.facebook.com/LGColombia

2. TWITTER:

@SoyLG

3. INSTAGRAM:

● https://www.instagram.com/lg_colombia

4. YOUTUBE

● https://www.youtube.com/user/LGColombia

G) Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez, pero pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso que el usuario haya ganado en otra actividad recientemente (no mayor a 3 meses) participando en todas o algunas de las cuentas mencionadas anteriormente, no podrá ser ganador de los retos descritos previamente.

● Cubrimiento: Promoción es válida a nivel nacional. Si el ganador reside en la ciudad de Bogotá debe acercarse a las oficinas de LG Electronics Colombia y si se encuentra fuera de la ciudad de Bogotá se tomarán sus datos personales y posteriormente hacer la entrega del premio por medio de un centro de servicio de mensajería (se sujeta a la cobertura operativa de Servientrega).

Selección de ganadores



1. ‘Laundry Museum Event’

Misión

Comparta historia y fotos de fracasos en lavadas de ropa por Chatbot y comparta el evento con una cuenta social personal.

Criterios para la selección del ganador

Se seleccionarán 4 personas entre todos los participantes. La evaluación se realizará en el interior según los criterios de evaluación que incluyen la calidad de la historia y la foto, el número de fotos enviadas y la participación del evento en la cuenta social personal.

PREMIOS



Criterios de selección Premio N.° de ganadores Costo por persona

El primer premio (Calidad de datos) TWINWash 1 persona

El segundo premio Tarjeta de regalos de Adidas 3 personas $200.000

*Todos los premios serán entregados mediante servicio de correo local.

2. ‘Voting Event’



Cuando acaba el evento principal, el evento de votación se abrirá y los usuarios pueden seleccionar el ganador final.

Misión



: Los usuarios pueden participar en el evento votando por una presentación del evento principal por un comentario en la publicación del evento de votación.

Criterios para la selección del ganador

: Un jurado al interior de LG escogerá cuales son los comentarios más creativos.

Criterios de selección: Los diez (10) comentarios más creativos podrán ganar una (1) Tarjeta de Regalo Adidas cada uno (1), por un valor de COP $ 100.000 (cien mil pesos colombianos) . Costo total de los diez (10) bonos Adidas: COP $ 1.000.000 (un millón de pesos colombianos).

*Todos los premios para ganadores que se encuentren fuera de Bogotá, serán entregados mediante servicio de correo local.

Detalles de los premios



Recepción de premios



 Antes de recibir un premio, el participante será contactado por correo electrónico o por teléfono y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal, número de teléfono, y aceptar los Términos y condiciones.

 Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número de teléfono, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de tres (3) días hábiles de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio a un contenido o participación calificada en un puesto subsiguiente.

 LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el posible ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

o El posible ganador no reclama el premio después de tres (3) días hábiles de haber recibido una notificación al respecto.

o Los contenidos subidos por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

o Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).

 Todos los premios son a entera discreción de LGE.

 El premio puede estar sujeto a impuestos y el ganador será responsable del pago de tales impuestos. LG puede retener una suma por impuestos si las leyes colombianas así lo exigen. Los ganadores deberán cumplir con las declaraciones de ganancias y, si corresponde, el pago de cualquier impuesto correspondiente según las leyes, reglas y reglamentos de Colombia.

 Todos los impuestos federales, estatales y locales sobre los premios, además de cualquier otro costo, honorario y gasto que no esté expresamente declarado en el presente documento al momento de la entrega del premio, lo que incluye sin limitación alguna el servicio de smartphone, queda bajo la estricta responsabilidad de los ganadores y potenciales ganadores.

Notificación a los ganadores



o Los ganadores serán notificados por correo electrónico y mensajes en las redes sociales (Facebook Messenger). Si no es posible contactarse con un posible ganador luego de un intento razonable por parte de LGE, si el posible ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LG, a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

o Para poder reclamar su premio, potencial ganador deberá firmar y devolver una cesión de derechos que incluye (siempre que sea legal) una cesión de derechos de publicidad a favor de LGE dentro de los tres (3) días hábiles de haber recibido la notificación. Si los documentos solicitados no son devueltos dentro del plazo (en días) especificado en la notificación, si el potencial ganador no cumple con estos Términos y condiciones, o bien si la notificación se devuelve como no entregable, LG puede dar el premio por perdido a su entera discreción. Los ganadores mantendrán indemne a LGE o LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los Términos y condiciones.

o Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

Limitación de la responsabilidad



Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LGE que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LGE (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la promoción.

En el caso de las inscripciones en línea, LGE no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LGE.

Privacidad y protección de datos



LGE recopila información personal con el objeto de llevar a cabo la Promoción y, a tal efecto, puede divulgar tal información a terceros, lo que incluye, sin limitación alguna, agentes, contratistas, proveedores de servicios, proveedores de premios y, de ser necesario, las autoridades competentes. Como condición para la inscripción, el participante debe proporcionar esta información. LGE puede, por un período indefinido y a menos que se notifique lo contrario, utilizar la información con fines promocionales, de marketing, publicitarios, de investigación y caracterización, lo que incluye el envío de mensajes electrónicos o comunicarse con el participante por vía telefónica. Los participantes deberán dirigir a LGE cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir su información personal o para optar por no recibir comunicaciones. Todas las inscripciones pasarán a la propiedad de LGE. Puede obtenerse una copia de la Política de Privacidad de LG en relación con el manejo de la información personal recopilada en http://www.lg.com/

Condición general



LG Electronics, Inc., Patrocinador de esta Campaña, se reservan el derecho de modificar los contenidos de los Términos y condiciones durante el Período de la campaña, sin aviso alguno.

CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Campaña, comuníquese con nosotros: contacto@lge.com