ACTIVIDAD Good Sales - instalación VIP con base fija 2 de octubre de 2023 al 23 de octubre de 2023

1. VIGENCIA ACTIVIDAD “LG Fest” = SXS Instaview → LS66SGP ~ LS66SXTC ~ LS66SXSC/ Washtower WK22BS6 | F/L WM22VV2S6BR (Referencias Seleccionadas*): Los compradores que adquieran productos marca LG de las Referencias establecidas*: SXS Instaview → LS66SGP~ LS66SXTC~ LS66SXSC

Washtower WK22BS6 | F/L WM22VV2S6BR (En adelante las *Referencias establecidas) en los **Puntos De Venta Autorizados de forma presencial o virtual, durante las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) desde el día 23 de Febrero de 2024 y hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de Marzo de 2024 (En adelante el ***Periodo de la Actividad), recibe como incentivo un (1) parlante LG XBOOM XG5QBK. La actividad aplica por compras realizadas en las tiendas físicas o virtuales del Canal Tradicional (clientes seleccionados con inventario disponible de las referencias establecidas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y REDENCIÓN DE INCENTIVOS :

2.1. Aplica para los compradores que adquieran las *Referencias establecidas, en los **Puntos de Venta Autorizados y dentro del ***Periodo de la Actividad”, recibe como incentivo: Un (1) parlante LG XBOOM XG5QBK. Total 80 unidades disponibles.

2.2. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DEL “INCENTIVO” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS:

El incentivo será enviado directamente al domicilio del comprador, una vez realizado los siguientes términos y condiciones:

Residir en el territorio de la República de Colombia. Adquirir dentro del ***Periodo de la Actividad, las *Referencias establecidas y en los **Puntos De Venta Autorizados Otorgar una autorización escrita para envío del incentivo (Formato Habeas_Data) Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de compra registrada en la factura o recibo de compra de la ***Referencia establecida y dentro del “Periodo de la Actividad”, el comprador deberá diligenciar y remitir escaneada al correo electrónico: asistentemkt.cb@lge.com, la siguiente documentación:

Diligenciar el “Formato de habeas data” disponible para descarga únicamente en la página web de https://www.lg.com/co. Por protección de la información personal y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012, el cliente deberá diligenciar en su totalidad el formato de Habeas_Data y enviarlo personalmente al correo aquí señalado asistentemkt.cb@lge.com , con la finalidad de evitar errores en la dirección de correo electrónico y aportar toda la documentación señalada.

Copia de Factura de compra y/o recibo de compra, de las *Referencias establecidas. Remitir copia legible de la factura.

Si vencido el plazo establecido en el literal “d” del presente numeral, el comprador no remite la anterior documentación o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido del beneficio/incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE.

Remitida la documentación y dentro del plazo establecido en el literal “d” del presente numeral y al correo electrónico señalado (asistentemkt.cb@lge.com), se procederá a la revisión por LGE y de estar correcta la documentación se remitirá un correo electrónico de confirmación para programación del envío del incentivo al domicilio señalado en el formato de Habeas_Data.

La entrega del incentivo (Parlante LG XG5QBK) se realizará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la confirmación.

Si la documentación remitida presentara alguna inconsistencia (tales como: documentación errónea o ilegible), LGE contactará al comprador para que la modifique, adicione o aclare en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento y la remita nuevamente al email establecido (asistentemkt.cb@lge.com) para nueva confirmación, de estar de manera correcta la documentación, se realizará la programación del envío, dentro del plazo señalado (10 días hábiles), pero si vencido el plazo establecido el comprador no remite la información o la remite nuevamente de manera inconsistente, se entenderá que ha desistido de reclamar el beneficio/incentivo (Parlante LG XG5QBK) para la ***Referencia establecida, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE;

Una vez confirmada la dirección donde debe entregarse el beneficio/incentivo (Parlante LG XG5QBK) para la ***Referencia establecida en el “Formato de habeas data” no se aceptarán cambios a otras ciudades o municipios en la República de Colombia;

Solamente se hará la entrega del beneficio/incentivo: Parlante LG XG5QBK para la ***Referencia establecida, al comprador registrado en el “Formato de habeas data”, es personal e intransferible;

El incentivo Parlante LG XG5QBK para la ***Referencia establecida, no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.

El incentivo Parlante LG XG5QBK para la ***Referencia establecida, será entregado en el domicilio declarado por el cliente en el formato “Habeas_data” en el momento de realizar la solicitud.

La entrega del incentivo Parlante LG XG5QBK para la ***Referencia establecida, estará a cargo de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (en adelante “LGE”).

Para reclamar el incentivo Parlante LG XG5QBK para la ***Referencia establecida, el comprador deberá ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia.

2.3. Cantidad disponible de incentivos: Por compra de las *Referencias establecidas, se entregará una cantidad determinada de incentivos, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

*Referencias establecida Cantidad de Incentivos Parlante LG XG5QBK LS66SGP 80 unidades LS66SXTC LS66SXSC WK22BS6 WM22VV2S6BR

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad se desarrollará en los siguientes distribuidores autorizados: y/o en sus canales virtuales:

CLIENTE LS66SGP LS66SXTC LS66SXSC WM22VV2S6BR WK22BS6 Total ALCA 0 0 3 2 1 6 ALMACEN BC 0 1 0 3 3 7 CEVECO 2 0 1 3 0 6 COLOMBIA G.C 1 6 0 22 0 29 BEST BUY 4 0 0 0 1 5 COOMULTRASAN 0 5 11 2 0 18 GMJ HOGAR S.A.S. 0 1 0 5 4 10 HICEL 5 4 12 26 1 48 HVC 2 0 0 2 0 4 INNOVAR 4 2 11 11 1 29 JALBOR 4 3 3 13 0 23 LAGOBO 22 0 0 4 6 32 MULTIELECTRO 0 19 0 17 0 36 SOCOL 0 0 0 7 0 7 MERCACENTRO 0 7 0 2 10 19 HOGAR Y MODA 0 0 4 0 4 8 Grand Total 44 48 45 119 31 287

4. GENERALES:

La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Puntos De Venta Autorizados; El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”; El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las

*Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Punto De Venta Autorizado;

4.5. La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Punto De Venta Autorizado;

4.6. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado;

4.7. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE;

4.8. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

4.9. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;

4.10. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada

**Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;

4.11. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

4.12. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

4.13. LG Electronics Colombia Limitada se reserva la facultad de modificar la entrega del incentivo por uno de naturaleza similar o diferente

4.14. Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada

**Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

4.15. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

4.16. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

4.17. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

4.18. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea de servicio al cliente LG Bogotá 390 79 59, Medellín 605 22 33 y al resto del país 01 8000 910 683 o al correo electrónico asistentemkt.cb@lge.com.