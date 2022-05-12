1. VIGENCIA XBOOM 360 : Por compras presenciales o virtuales de PARLANTE BLUETOOTH RP4 marca LG de la(s) *Referencia(s) establecida(s) (Ver productos participantes) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 19 de Mayo 2022 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 30 de Junio 2022 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias en las tiendas físicas y virtuales de: **Almacenes Éxito, Jumbo, Metro, Falabella, Innovar, Agaval, Flamingo, Multielecro, Hicel, Almacen BC, Electrocol, Grupo Litoral, Comercial Electromuebles, Coomultrasan, Benjamin Esteban (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” y en los **Puntos De Venta Autorizados, recibe a través de la App “Tu Cash” el incentivo correspondiente:

**Puntos De Venta Autorizados *Referencias establecidas Incentivo en la App “Tu Cash” COP Cash Back Disponibles **Almacenes Éxito, Jumbo, Metro, Falabella, Innovar, Agaval, Flamingo, Multielecro, Hicel, Almacen BC, Electrocol, Grupo Litoral, Comercial Electromuebles, Coomultrasan, Benjamin Esteban, Pricesmart RP4.DCOLLLK $ 150,000 45 RP4BE.DCOLLLK $ 150,000 15 RP4G.DCOLLLK $ 150,000 40 RP4B.DCOLLLK $ 150,000 10

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en los siguientes **Almacenes Éxito, Jumbo, Metro, Falabella, Innovar (En adelante **Puntos De Venta Autorizados):

Cadena Tiendas Almacenes Exito Todas las tiendas Jumbo Todas las tiendas Metro Todas las tiendas Falabella Todas las tiendas Innovar Todas las tiendas Agaval Todas las tiendas Flamingo Todas las tiendas Multielectro Todas las tiendas Hicel Todas las tiendas Almacen BC Todas las tiendas Electrocol Todas las tiendas Grupo Litoral Todas las tiendas Comercial Electromuebles Todas las tiendas Coomultrasan Todas las tiendas Pricesmart Todas las tiendas Benjamin Esteban Todas las tiendas

4. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia: Armenia, Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana), Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín (Periferia Cercana), Neiva, Pereira, Santa Martha, Villavicencio y las ventas realizadas por el canal virtual de los diferentes hipermercados y tiendas especializadas autorizados siempre y cuando los clientes se encuentren ubicados en las ciudades anteriormente relacionadas.

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia y en los **Puntos De Venta Autorizados de Parlante Bleutooth marca LG RP4/RP4BE/RP4G/RP4B* (*Referencias establecidas), podrán tener como incentivos dinero entregado a través de la App “Tu Cash”, atendiendo a los requisitos:

5.1. Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play Store

5.2. Crea un perfil e ingresa la información

5.3. Tomar una foto completa de la factura ORIGINAL de compra, legible en su totalidad, emitida por los **Puntos De Venta Autorizados de las siguientes referencias seleccionadas: RP4/RP4BE/RP4G/RP4B *, (*Referencias Establecidas) desde la App: “TuCash”.

5.4. Tomar una fotografía del sello o sticker del número del serial del PARLANTE adquirido de las *Referencias Establecidas.

5.5. Solo participaran personas naturales, ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia.

5.6. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra

5.7. Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH S.A.S.”

5.8. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo;

5.9. Los términos y condiciones de entrega del dinero estará sujeto a lo establecido por “TUCASH S.A.S.”

5.10. En un plazo de 72 horas siguiente al registro de la factura, “TUCASH S.A.S.” procederá a validar la factura y el sello o sticker del número del serial. De encontrarse de manera correcta la factura y el sello o sticker del número del serial se procederá al desembolso del dinero en la “App: TuCash”, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la validación de “TUCASH S.A.S.”

5.11. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, el comprador no deberá haberse retractado de la compra de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados;

5.12. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, la compra de la *Referencia establecida no deberá haber sido objeto de reversión de pago en los ** Puntos De Venta Autorizados, por causas atribuibles a operaciones fraudulentas, la compra no haya sido solicitada por el titular, el bien no haya sido entregado, etc.;

5.13. El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH S.A.S.”: Daviplata, Tpaga y Tuya.

5.14. Recuerda que tendrás como fecha máxima para realizar el proceso señalado en los anteriores numerales hasta 24 horas después de la compra en tiendas Físicas y 72 horas después de la compra en tiendas virtuales, teniendo en cuenta que la foto del serial puede ser suministrada cuando ya se cuente con el producto físico en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la fecha de compra. Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica, identificada con el NIT.830.065.063-4.

5.15. Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural, que:

1. Eres el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual del mismo;

2. El contenido es de tu propiedad y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho o interés sobre la información registrada a través de la “App: Tu Cash”;

3. El contenido no viola ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad;

4. El contenido registrado a través de la “App: Tu Cash” no deberá directamente o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea de mi propiedad.

5. Renuncias voluntariamente a cualquier "derecho moral"; que pueda tener sobre dicho contenido;

4. Todo el contenido que publicas en la “App: Tu Cash” es fidedigno;

5. Debes tener al menos 18 años de edad;

6. El uso del contenido que proporciona no infringe las presentes Condiciones de uso y no resulta dañino para cualquier persona o entidad;

7. Actos y contenido prohibido sobre las publicaciones registradas en la “App: Tu Cash”: En tu calidad de participante manifiestas y garantizas no realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine TUCASH S.A.S. o LGE a su entera discreción. En tu calidad de participante asumirás la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que tu publicación cumpla para la finalidad requerida, debido a lo anterior aceptas y garantizas que no enviaras ningún contenido:

a) Que sepas que es falto, inexacto o engañoso;

b) Que infrinja los derechos de autor, la patente, la marca comercial, el secreto comercial u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de terceros;

c) Que infrinja cualquier ley, estatuto, decreto o norma (incluidas, entre otras, todas aquellas que rijan la protección del consumidor, la competencia desleal, los delitos de discriminación o la publicidad engañosa);

d) Que sea, o pueda considerarse de forma razonable como difamatorio, injurioso, aborrecible, racialmente o religiosamente inaceptable u ofensivo, o que cause intimidación o acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o empresa;

e) Que incluya cualquier tipo de información en la que se mencionen otros sitios web, direcciones, direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono;

f) Que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro tipo de archivos o programas informáticos potencialmente dañinos.

h) Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar;

i) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias

j) Publicaciones que contengan palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones;

k) Publicaciones que promuevan el consumo de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores);

l) Publicaciones que promuevan cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa;

m) Publicaciones que promuevan cualquier agenda o mensaje político particular;

n) Publicaciones que contengan palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio;

o) Publicaciones que difamen, tergiversen o contengan comentarios despectivos sobre otras personas o compañías;

p) Publicaciones que comuniquen mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad para la finalidad de obtener tu incentivo;

q) Publicaciones que violen cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad.

8. La presente actividad NO APLICA para compras realizadas en los días SIN IVA autorizados y otorgados por el Gobierno Nacional.

6. Recuerda que para mayor aclaración de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/prensa-y-medios-de-comunicacion Normativa de Retención aplicada por “TuCash”: Si algún cliente dentro los términos y condiciones de la activad promocional adquiere 2 o más productos, que sumando el valor de cash back a redimir supere los Novecientos Setenta Mil Pesos (Cop $970.000), la plataforma de “TuCash” realizará una retención del 3,5% sobre el valor redimido, la cual debe ser asumida por el cliente, conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. <Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”

7. Cantidades disponibles de incentivos: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada para redención del Beneficio Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización correspondiente, por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

*Referencias establecidas Incentivo en la App “Tu Cash” COP Cash Back Disponibles RP4.DCOLLLK $ 150,000 45 RP4BE.DCOLLLK $ 150,000 15 RP4G.DCOLLLK $ 150,000 40 RP4B.DCOLLLK $ 150,000 10

8. GENERALES:

8.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

8.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Puntos De Venta Autorizados;

8.3. El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”;

8.4. El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Punto De Venta Autorizado;

8.5. La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Punto De Venta Autorizado;

8.6. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado;

8.7. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE ;

8.8. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

8.9. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;

8.10. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;

8.11. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

8.12. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a .modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

8.13. Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

8.14. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

8.15. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

8.16. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

8.17. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea de servicio al cliente “Tu Cash” 315 6903333 / 3164728656 y/o al correo: oscar.prada@lge.com

8.18. Al diligenciar el formato en la App de Tu Cash, expreso mi conocimiento y aceptación a los presentes términos y condiciones.