1. VIGENCIA: Por compra de monitor marca LG “Referencia 24GQ50F” te obsequiaremos un (1) Mouse Negro Logitech G305, Aplica para compras en lg.com/co aplicando los cupones disponibles comunicados por los creadores de contenido en sus redes sociales y que se realicen entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 15 de Diciembre de 2023 y hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 31 de Diciembre de 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:

Por compra de monitor marca LG “Referencia 24GQ50F” te obsequiaremos un (1) Mouse Negro Logitech G305, Aplica para compras en lg.com/co. La entrega del incentivo se realizará junto con la entrega del producto comprado en lg.com/co, en la dirección de entrega compartida por el comprador al momento de la compra, de acuerdo con los incentivos informados en el numeral 5 (50 incentivos disponibles). No acumulable con otras promociones. La entrega de los incentivos está sujeta a la disponibilidad de los mismos, por lo que la entrega será hasta agotar existencias.

3. **PUNTO DE VENTA AUTORIZADO: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en la tienda oficial de LG (lg.com/co).

4. REFERENCIAS SELECCIONADAS Y CREADORES DE CONTENIDO La entrega de los incentivos aplica por la compra de la siguiente referencia comunicada por los siguientes creadores de contenido

CATEGORÍA REFERENCIAS SELECCIONADAS MONITOR 24GQ50F-B.AWPQ

@menkian - @ItsMidna - @Vitacelesine - @Hopedavidx - @MrPoroTv - @Emet - @BonnyVargas - @Nekakil - @elmiguejuega - @elfisicocuenta - @Jokerwashere69 - @juccacaster

5. INCENTIVOS DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Corresponderán al siguiente:

5.1. Mouse Negro Logitech G305

Referencia mouse: https://www.logitechg.com/en-us/products/gaming-mice/g305-lightspeed-wireless-gaming-mouse.910-005280.html

EL incentivo a entregar por la compra de un monitor marca LG “Referencia 24GQ50F-B.AWPQ” será un (1) Mouse Negro Logitech G305, 50 unidades disponibles hasta agotar existencias.

6. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad será la misma informada al momento de la compra través lg.com/co.

7. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:

7.1. Adquirir dentro de la vigencia de la Actividad Promocional, la “Referencia 24GQ50F-B.AWPQ” a través de lg.com/co

7.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia;

7.3. Recuerda que solamente se hará la entrega del incentivo al comprador registrado en la factura de compra, esto cuando se encuentre identificado en la factura;

7.4. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo;

7.5. Solo se realizara la entrega de los incentivos en la dirección informada por el comprador y al momento de la entrega del producto de las “Referencia 24GQ50F-B.AWPQ”

7.6. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

7.7. La compra de las *Referencias Seleccionadas” y los incentivos estará sujeto a la disponibilidad del inventario

7.8. Participan los usuarios y/o consumidores de la actividad promocional que compren las *Referencias Seleccionadas” dentro del “Periodo de la Actividad” y a través de lg.com/co;

7.9. Al momento de adquirir las *Referencias Seleccionadas” y dentro “Periodo de la Actividad” los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

7.10. Los incentivo por la compra de las *Referencias Seleccionadas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;

7.11. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

7.12. LGE se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

7.13. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias Seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada.

7.14. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a: carlos.carvajal@lge.com

8. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el los participante y compradores autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan al lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda. Disponible en www.lge.com y para la programación y envío del incentivo a su domicilio.