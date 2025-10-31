

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de noviembre del 2025 hasta las 23:59 horas del día 21 de noviembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 600 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

Descuentos de hasta un 15% adicional en productos seleccionados (el porcentaje de descuento varía según el producto). En categorías como lavadoras, secadoras, neveras, nevecones, estufas, lavavajillas, hornos microondas y WashTower, el descuento máximo es de hasta un 7%. Esta oferta es exclusiva para clientes inscritos en el programa LG Member’s, quienes realicen su compra a través de lg.com/co.





El descuento se aplica automáticamente en tu carrito de compras cuando procedas al pago.





El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones





CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

Tipo de producto Referencia % Descuento Pre - Black Friday

Nov 01 - 21 Televisor 100QNED86AS.AWC 5% Televisor 43LM6370PDB.AWC 5% Televisor 43NANO80ASA.AWC 5% Televisor 43QNED82ASG.AWC 5% Televisor 43UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 43UA7500PSA.AWC 5% Televisor 43UA8000PSB.AWC 5% Televisor 50NANO80ASA.AWC 5% Televisor 50QNED70ASA.AWC 5% Televisor 50UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 50UA7500PSA.AWC 5% Televisor 50UA8050PSA.AWC 5% Televisor 55NANO80ASA.AWC 5% Televisor 55QNED70ASA.AWC 5% Televisor 55QNED80ASA.AWC 5% Televisor 55QNED85ASG.AWC 5% Televisor 55UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 55UA7500PSA.AWC 5% Televisor 55UA8000PSB.AWC 5% Televisor 55UA8050PSA.AWC 5% Televisor 60UA8050PSA.AWC 5% Televisor 65NANO80ASA.AWC 5% Televisor 65QNED70ASA.AWC 5% Televisor 65QNED80ASA.AWC 5% Televisor 65UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 65UA7500PSA.AWC 5% Televisor 65UA8050PSA.AWC 5% Televisor 75NANO80ASA.AWC 5% Televisor 86NANO80ASA.AWC 5% Televisor 86QNED85ASG.AWC 5% Televisor 86UA8050PSA.AWCQ 5% Televisor OLED42C5PSA.AWC 5% Televisor OLED55B5PSA.AWC 5% Televisor OLED55C5ESA.AWC 5% Televisor OLED65B5PSA.AWC 5% Televisor OLED65C5ESA.AWC 5% Televisor OLED65G5PSA.AWC 5% Televisor OLED77C5ESA.AWC 5% Televisor OLED77G5PSA.AWC 5% Televisor OLED83C5PSA.AWC 5%

Tipo de producto Referencia % Descuento Pre - Black Friday

Nov 01 - 21 Monitores 24GS65F-B.AWP 10% Monitores 24MS550-B.AWP 12% Monitores 24U411A-B.AWPQ 10% Monitores 27GS60QC-B.AWPQ 10% Monitores 27GS65F-B.AWP 10% Monitores 27U511SA-W.AWC 15% Monitores 27US500-W.AWP 10% Monitores 29U511A-B.AWP 10% Monitores 29U531A-W.AWP 10% Monitores 32GS60QC-B.AWPQ 10% Monitores 32MR50C-B.AWPQ 12% Monitores 32U720SA-W.AWC 15% Monitores 34GS95QE-B.AWP 15% Monitores 34U511A-B.AWP 10% Monitores 34U530A-W.AWP 10% Proyectores PF510Q.AWC 15% Proyectores PF610P.AWC 15% Proyectores HU710PB.AWC 15% Monitores 27GS95QE-B.AWP 15% Monitores 27GX704A-B.AWP 15% Monitores 32GX850A-B.AWP 15% Monitores 34GX900A-B.AWP 15%

Tipo de producto Referencia % Descuento Pre - Black Friday

Nov 01 - 21 Parlante Bluetooth BOUNCE.ACOLLBK 5% Parlante Bluetooth GRAB.ACOLLBK 5% Torre de Sonido RNC5.DCOLLLK 5% Torre de Sonido RNC7.DCOLLLK 5% Torre de Sonido RNC9.DCOLLLK 5% Barras de Sonido S20A.CCOLLLK 5% Barras de Sonido S40T.DCOLLLK 5% Barras de Sonido S60TR.ACOLLLK 5% Barras de Sonido S90TY.DCOLLLK 5% Barras de Sonido SH5A.DCOLLLK 5% Parlante Bluetooth STAGE301.ACOLLBK 5% Parlante Bluetooth XG2TBK.CCOLLLK 5% Parlante Bluetooth XG8T.DCOLLLK 5% Parlante Bluetooth XL7T.DCOLLLK 5%

Tipo de producto Referencia % Descuento Pre - Black Friday

Nov 01 - 21 Aire Acondicionado VA092C1 4% Aire Acondicionado VA122C1 4% Aire Acondicionado VR122C7 3%

Tipo de producto Referencia % Descuento Pre - Black Friday

Nov 01 - 21 Estufa LRGZ5253S.CSTFLGC 7% Horno Microondas MS2032GAS.BBKELAT 7% Lava Vajilla LDFN3432T.ASTELAT 7% Nevera GB37SPV.AEVCCLM 7% Nevera GB45WPT.AMCCCLM 7% Nevecón GM22SGT.AMCCCLM 7% Nevecón GM57SXM.AEPCCLM 7% Nevecón GM78SGP.APZCCLM 7% Nevecón GM92SPV.AEVCCLM 7% Nevecón GM92SXV.AEVCCLM 7% Nevecón GM95SXV.AEVCCLM 7% Nevecón GS51BPP.AHSCCLM 7% Nevecón GS51MPD.AHBCCLM 7% Nevecón GS66SPY.APYCCLM 7% Nevecón GS66SXTC.AMCCCLM 7% Nevera VT24BPM.AEPCCLM 7% Nevera VT26KPM.AEPCCLM 7% Nevera VT34KPM.AEPCCLM 7% Nevera VT38KPM.AEPCCLM 7% Nevera VT40SPYC.APYCCLM 7% Lavadora WD12MVC5S6.AMBECOL 7% Lavadora WD16EGNTS6P.AEGECOL 7% Lavadora WD20VV2S6R.ASSECOL 7% Centro de Lavado WK14BS6R.APBECOL 7% Centro de Lavado WK25BS6.ABLECOL 7% Lavadora WM22VV26R.ASSECOL 7% Lavadora WM25BFXS.ABLECOL 7% Lavadora WM25VFXS.ASSECOL 7% Lavadora WO20EGNTS6P.AEGECOL 7% Lavadora WT16MVTB.ABMECOL 7% Lavadora WT19MVTB.ABMECOL 7% Lavadora WT23NBTX6.ANBECOL 7% Secadora DF22BFXS6BK.ABLECOL 7% Secadora DF22SFXS6BK.ASSECOL 7%

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO:

La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3. LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 018000910683.

6.4. La participación en esta actividad implica la aceptación plena de los presentes Términos y Condiciones. El beneficio promocional no es redimible en dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto distinto al establecido.

6.5. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera virtual.

6.6. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.7. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.8. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.9. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

7. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/