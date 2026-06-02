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PROMOCIÓN CAMPAÑA MUNDIAL LG

Aviso06/02/2026
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    Vigencia: del 2 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026

    • VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde 02 de junio a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del del 2026 hasta las 23:59 horas el día 30 de junio del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    • Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 2000 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

     

    • DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta 40% adicional y por la compra de referencias seleccionadas mencionadas en la siguiente tabla. Aplica única y exclusivamente para las compras realizadas a través de www.lg.com/co.

     

    El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es combinable con otros cupones de descuento.

    • LA PROMOCIÓN ES VALIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LAS SIGUIENTES *REFERENCIAS SELEECIONADAS.

     

    Tipo de Producto

    REFERENCIA

    % DCTO

     

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    25%

    Monitor

    22U403A-B.AWP

    25%

    Monitor

    24G411A-B.AWP

    20%

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    27G411A-B.AWP

    15%

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    20%

    Monitor

    27U411A-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    20%

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    30%

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    20%

    Monitor

    34GX900A-B.AWP

    30%

    Monitor

    49U950A-W.AWP

    40%

    Parlante Bluetooth

    BOUNCE.ACOLLBK

    10%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ACOLLBK

    5%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ASCALWG

    5%

    Parlante Bluetooth

    MINI.ASCALBK

    10%

    Parlante Bluetooth

    MINI.ASCALWG

    10%

    Parlante Bluetooth

    STAGE301.ACOLLBK

    5%

    Parlante Bluetooth

    XG2TBK.CCOLLLK

    5%

    Torre de Sonido

    RNC5.DCOLLLK

    5%

    Torre de Sonido

    RNC7.DCOLLLK

    10%

    Torre de Sonido

    RNC9.DCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    S20A.CCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S40T.DCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    S60TR.ACOLLLK

    10%

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLD

    10%

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLK

    10%

    Barra de Sonido

    S90TY.DCOLLLK

    10%

    Barra de Sonido

    SH5A.DCOLLLK

    10%

    Lavadoras

    WT23EGTX6.AEGECOL

    10%

    Washtower

    WK14BS6R.APBECOL

    12%

    Secadora

    DF22BFXS6BK.ABLECOL

    10%

    Lavadoras

    WM25BFXS.ABLECOL

    10%

    Lavadoras

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    12%

    Lavadoras

    WD14VVC4S6.APTECOL

    12%

    Lavadoras

    WD20EGNTS6P.AEGECOL

    10%

    Lavadoras

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    10%

    Washtower

    WK25VS6.ASSECOL

    15%

    Lavadoras

    WT19MVTB.ABMECOL

    8%

    Lavadoras

    WT20NBTX6T.ANBECOL

    10%

    Lavadoras

    WT13NVTB.DNBECOL

    5%

    Neveras

    VT32KPM.AEPCCLM

    12%

    Neveras

    VT22BPY.APYCCLM

    10%

    Neveras

    VT40APM.AEPCCLM

    10%

    Neveras

    GB34WPM.AEPCCLM

    10%

    Neveras

    GB37SPV.AEVCCLM

    10%

    Nevecon

    GM22SGT.AMCCCLM

    12%

    Nevecon

    GS51BPP.AHSCCLM

    12%

    Nevecon

    GM78SGP.APZCCLM

    12%

    Nevecon

    GM92SXV.AEVCCLM

    15%

    Nevecon

    GM95SXV.AEVCCLM

    15%

    Estufas

    LRGL5843S.BSTFLGC

    15%

    Estufas

    LRGL5847S.BSTFLGC

    15%

    Lava Vajillas

    LDTS5552S.ASSELAT

    15%

    Lava Vajillas

    LDFN3432T.ASTELAT

    15%

    Nevecon

    GM57SXM.AEPCCLM

    15%

    Nevecon

    GS66SXSC.ABSCCLM

    15%

    Nevecon

    GS66SXTC.AMCCCLM

    15%

    Nevecon

    LS77SXTC.AMCCCLM

    15%

    Lavadoras

    WP15BAR.DBMECOL

    5%

    Lavadoras

    WT9ELR.DESECOL

    8%

    Lavadoras

    WP8WMR.ABWPCOL

    25%

    Lavadoras

    WT25EGTX6.AEGECOL

    12%

    Neveras

    VT26KPM.AEPCCLM

    10%

    Neveras

    VT34KPM.AEPCCLM

    10%

    Estufas

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    15%

    Nevecon

    GS66SPM.AEPCCLM

    12%

    Neveras

    VT40SPM.AEPCCLM

    12%

    Neveras

    VT26BPY.APYCCLM

    15%

    Neveras

    VT24BPM.AEPCCLM

    15%

    Neveras

    VT24BPY.APYCCLM

    12%

    Washtower

    WK25BS6.ABLECOL

    12%

    Lavadoras

    WM22VV26R.ASSECOL

    12%

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    12%

    Lavadoras

    WT22NBTX6P.ANBECOL

    15%

    Lavadoras

    WT23NBTX6P.ANBECOL

    15%

    Televisor

    100QNED85BS.AWC

    10%

    Televisor

    32LR600BPSC.AWCQ

    10%

    Televisor

    43LM6370PDB.AWC

    10%

    Televisor

    43NU800BPSC.AWCQ

    8%

    Televisor

    43NU850BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    43QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    43QNED82ASG.AWC

    10%

    Televisor

    50NU850BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    50NU855BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    50QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    50QNED73ASA.AWC

    5%

    Televisor

    50QNED80BSG.AWC

    10%

    Televisor

    50UA8055PSA.AWC

    10%

    Televisor

    55LX7BPSA.AWCQ

    10%

    Televisor

    55MRGB85BSC.AWC

    10%

    Televisor

    55NU850BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    55NU855BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED73ASA.AWC

    8%

    Televisor

    55QNED80BSG.AWC

    10%

    Televisor

    55QNED82ASG.AWC

    10%

    Televisor

    55QNED85BSG.AWC

    5%

    Televisor

    55UA7300PSB.AWCQ

    10%

    Televisor

    55UA8055PSA.AWC

    8%

    Televisor

    60UA8050PSA.AWC

    8%

    Televisor

    65LX7BPSA.AWCQ

    8%

    Televisor

    65MRGB85BSC.AWC

    8%

    Televisor

    65NU855BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    65QNED73ASA.AWC

    5%

    Televisor

    65QNED80BSG.AWC

    5%

    Televisor

    65UA7300PSB.AWCQ

    15%

    Televisor

    65UA8055PSA.AWC

    10%

    Televisor

    65UA8055PSA.S20A

    8%

    Televisor

    75MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    75NU855BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    75QNED70BSA.AWC

    8%

    Televisor

    75QNED73ASC.AWC

    10%

    Televisor

    75QNED80BSG.AWC

    8%

    Televisor

    75QNED85ASG.AWC

    15%

    Televisor

    75QNED85BSG.AWC

    10%

    Televisor

    75UA8055PSA.AWC

    8%

    Televisor

    85NU850BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    85NU855BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    85QNED70BSA.AWC

    10%

    Televisor

    86MRGB85BSC.AWC

    10%

    Televisor

    86QNED85BSG.AWC

    10%

    Televisor

    OLED42C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED48C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55B6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55C5ESA.AWC

    12%

    Televisor

    OLED55C6PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED55G5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED55G6PSA.AWC

    15%

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED65B6PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED65C6PSA.AWC

    8%

    Televisor

    OLED65G6PSA.AWC

    12%

    Televisor

    OLED77C5ESA.AWC

    15%

    Televisor

    OLED77C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED77G6PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED83C6PSA.AWC

    10%

    Aire Acondicionado

    VR122C7.PQT

    11%

    Aire Acondicionado

    VR182C7.PQT

    5%

    Aire Acondicionado

    VR242C7.PQT

    7%

     

     

     

    • DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Válido para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público desde dos millones quinientos mil de pesos (COP$2.500.000)que se realicen dentro del periodo de la actividad y aplica para las diferentes categorías neveras, lavadoras, estufas, secadoras, lava vajillas, nevecones, televisores, monitores, equipos de audio, audífonos y aires acondicionados. El comprador deberá adquirir los productos teniendo en cuenta los montos y podrá diferir los pagos sin intereses de la siguiente manera:

     

    VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS

    CUOTAS SIN INTERES

    Desde COP 2.500.000 y hasta COP 4.999.999

    3

    Desde COP 5.000.000 y hasta COP 9.999.000

    3 a 6

    Desde COP 10.000.000 en adelante

    3, 6 y 12

     

    El beneficio de cuotas sin interés aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad.

    Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3, 6, y 12 cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento:

     

    Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3, 6, y 12 cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca), Lulo Banck y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado.

     

     

    • CATEGORÍAS QUE APLICAN:
    • Neveras y nevecones
    • Lavadoras y secadoras
    • Equipos de audio
    • Lava vajillas
    • Televisores
    • Estufas.
    • Washtower.
    • Monitores.
    • Equipos de audio

     

    • PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

    • CUBRIMIENTO: La cobertura de la actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

    • GENERALES:

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

    6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

     

    6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

     

    6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .
     

    1. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

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