Términos y Condiciones – Promoción 'trípode y micrófono gratis LG'

1. Descripción de la actividad promocional y productos participantes.

Por la compra de las referencias seleccionadas dentro del periodo de vigencia de la presente actividad promocional y únicamente a través de la tienda oficial en línea de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, esto es lg.com , el consumidor tendrá derecho a recibir un (1) trípode o un (1) micrófono según corresponda a la referencia adquirida y al periodo promocional aplicable.

La entrega del obsequio estará sujeta a la disponibilidad de inventario y al cumplimiento de los términos y condiciones aquí establecidos. Los obsequios no son canjeables por dinero en efectivo, descuentos, bonos, ni por otros productos o servicios.





2. VIGENCIA:

La promoción estará vigente desde las 00:00 horas del 10 de julio de 2026 hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar existencias de los obsequios disponibles, lo que ocurra primero.

La dinámica promocional se desarrollará de la siguiente manera: Del 10 de julio al 31 de agosto de 2026: un (1) trípode por la compra de los modelos participantes.

Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2026: un (1) micrófono por la compra de los modelos participantes.

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026: un (1) micrófono y un (1) trípode por la compra de los modelos participantes.

La promoción estará sujeta a la disponibilidad de inventario de los obsequios. LG Electronics Colombia Limitada, se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar anticipadamente la actividad promocional por causas justificadas, incluyendo, pero sin limitarse, al agotamiento de existencias de los obsequios. En todo caso, dicha modificación o terminación no afectará los derechos de aquellos consumidores que hayan realizado la compra cumpliendo la totalidad de los requisitos establecidos durante la vigencia de la promoción.

3. Referencia para la actividad promocional:

Punto de venta Modelo participante Obsequio aplicable Unidades disponibles Exclusivo lg.com Xboom Stage 301 Tripode 100 unidades Exclusivo lg.com Xboom Stage 501 Microfono 100 unidades



La disponibilidad de los modelos participantes y de los obsequios ofrecidos esta sujeta a existencias limitadas.





Condiciones adicionales:

La promoción aplica únicamente para compras realizadas a través de com/co .

. Se entregará máximo un (1) obsequio por producto adquirido, salvo durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, en el cual se entregarán ambos obsequios de conformidad con lo establecido en la sección de vigencia.

Las cantidades indicadas corresponden al inventario total disponible para la actividad promocional.

Una vez agotadas las existencias de los obsequios, la promoción finalizará automáticamente para el respectivo regalo, aun cuando no haya finalizado la vigencia inicialmente prevista.

Las imágenes utilizadas en material publicitario son de referencia y pueden diferir de las características finales de los obsequios entregados.



4. Características de los obsequios

4.1 Trípode para parlante

El consumidor podrá recibir como obsequio un (1) trípode con las siguientes características técnicas aproximadas:

Altura regulable entre 127 cm y 207 cm.

Capacidad de carga máxima de 50 kg.

Terminal de inserción de 35 mm de diámetro.

Base de soporte de 138 cm de diámetro.

Medidas plegado: 16 x 13 x 110 cm.

Peso aproximado: 4,60 kg.

Color: negro.

Material: acero.

4.2 Micrófono inalámbrico

El consumidor podrá recibir como obsequio un (1) micrófono inalámbrico con receptor, cuyas características técnicas aproximadas son las siguientes:

Alcance inalámbrico de hasta 35 metros, sujeto a condiciones de uso y entorno.

Micrófono y receptor con batería recargable mediante puerto USB-C.

Autonomía de batería de hasta 6 horas de uso continuo aproximadamente.

Patrón de recepción unidireccional.

Cabeza cilíndrica con rejilla metálica.

Incorpora filtro que contribuye a reducir ruidos ocasionados por el viento y la respiración.

4.3 Condiciones aplicables a los obsequios

Los obsequios son promocionales, gratuitos y se entregarán únicamente mientras existan unidades disponibles.

Las imágenes utilizadas en piezas publicitarias son de referencia y pueden presentar variaciones menores respecto del producto entregado.

LG Electronics Colombia Ltda. no garantiza marcas, modelos o referencias específicas de los obsequios, siempre que estos conserven características equivalentes o superiores a las aquí descritas.

Los obsequios no son redimibles por dinero, descuentos, bonos, crédito, ni por otros productos o servicios.

La garantía de los obsequios, cuando aplique, será la otorgada directamente por su fabricante o proveedor.

Trípode

Micrófono

5. Cubrimiento:





La presente actividad promocional será válida únicamente para compras realizadas a través de la tienda oficial en línea LG.com Colombia (www.lg.com/co). La promoción se encuentra sujeta a estos términos y condiciones, así como a las políticas y condiciones generales de uso aplicables a la tienda online de LG Electronics Colombia Limitada.

Condiciones generales:

La actividad promocional estará vigente exclusivamente durante el período establecido en la sección de vigencia de estos términos y condiciones.

La promoción aplica únicamente para la compra de las referencias participantes LG XBOOM Stage 301 y LG XBOOM Stage 501 , adquiridas a través de com/co .

y , adquiridas a través de . El consumidor tendrá derecho a recibir el obsequio correspondiente de acuerdo con la referencia adquirida, la fecha de compra y la disponibilidad de inventario de los obsequios.

Los obsequios son promocionales, gratuitos y no podrán ser canjeados por dinero, descuentos, bonos, crédito, ni por otros productos o servicios.

La promoción no es acumulable con otras actividades promocionales, descuentos o beneficios, salvo que LG Electronics Colombia Ltda. indique expresamente lo contrario.

LG Electronics Colombia Ltda. se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de los requisitos de participación y de excluir de la promoción aquellas transacciones que presenten indicios de fraude, abuso, uso indebido o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

Aplican los términos y condiciones generales de la tienda online LG, disponibles para consulta en: Términos y Condiciones LG Colombia.

Promoción válida hasta agotar existencias de los obsequios o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero



7. Despacho del producto y envió del obsequio:

El producto adquirido será despachado por LG Electronics Colombia Limitada, a través de su tienda oficial LG.com/co, dentro de los plazos de entrega informados al momento de la compra, utilizando para tal fin los datos de envío suministrados por el consumidor durante el proceso de adquisición.

El obsequio promocional será enviado junto con el producto adquirido o en un envío independiente, según la disponibilidad logística y operativa de LG Electronics Colombia Limitada.

Una vez recibido el obsequio, LG Electronics Colombia Limitada. podrá remitir al correo electrónico registrado por el consumidor un formato de recepción y legalización del obsequio, junto con la correspondiente autorización para el tratamiento de datos personales. El consumidor deberá diligenciar, firmar y remitir dicha documentación por el mismo medio, cuando sea requerida por LG Electronics Colombia Ltda., para efectos de control interno, registro contable y cumplimiento de obligaciones legales.

LG Electronics Colombia Limitada asumirá los costos de envío tanto del producto adquirido como del obsequio promocional.

Los obsequios serán entregados hasta agotar existencias, de acuerdo con las cantidades indicadas en los presentes términos y condiciones y conforme al incentivo promocional vigente durante cada periodo de la actividad. Una vez agotado el inventario disponible, LG Electronics Colombia Limitada. no estará obligada a entregar obsequios adicionales, sustitutos, compensaciones económicas, bonos, descuentos ni ningún otro beneficio equivalente.

La aceptación de los presentes términos y condiciones constituye un requisito indispensable para acceder al beneficio promocional. En consecuencia, el consumidor declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente los presentes términos y condiciones al momento de realizar la compra de cualquiera de los productos participantes durante la vigencia de la promoción.

Modificaciones y consultas:

LG Electronics Colombia Limitada se reserva el derecho de aclarar, modificar, complementar, suspender o terminar anticipadamente los presentes términos y condiciones cuando existan causas que lo justifiquen. Cualquier modificación será informada oportunamente a los consumidores a través de la página web oficial de LG Electronics Colombia, disponible en LG Colombia, o mediante cualquier otro medio idóneo que garantice su divulgación.

En ningún caso las modificaciones realizadas afectarán los derechos adquiridos por los consumidores que hayan cumplido los requisitos de participación y efectuado la compra de los productos participantes con anterioridad a la entrada en vigor de dichas modificaciones.

Para consultas relacionadas con la presente actividad promocional, los consumidores podrán comunicarse con la línea gratuita de atención al cliente 01 8000 910 683 o a través de los canales oficiales de atención dispuestos por LG Electronics Colombia Ltda. en su sitio web.

Tratamiento de datos personales:

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

Limitacion de responsabilidad

LG Electronics Colombia Limitada No asumirá ningún costo, gasto ni obligación adicional distinta a las expresamente previstas en los presentes términos y condiciones.

Aceptación de términos



La aceptación de estos términos es condición indispensable para acceder al beneficio promocional. El consumidor declara haber leído, entendido y aceptado íntegramente estos términos y condiciones al momento de realizar la compra dentro del periodo de vigencia.