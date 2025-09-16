

1. Descripción de la actividad promocional y productos participantes:

Por la compra de las referencias establecidas, dentro del ¨periodo de la actividad¨ y en la feria del hogar, exclusivamente en los stands de Innovar o Hicel.







2. Vigencia de la actividad (*Referencias Seleccionadas):



La actividad iniciará a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 4 de septiembre de 2025 y culminará a las 11:59 horas del día 21 de septiembre del 2025 (En adelante el Periodo de la Actividad), y/o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que ocurra primero.

Durante este periodo, por compras de las referencias seleccionadas, adquiridas en la feria del hogar en los stands de Innovar o Hicel, al comprador se le enviara una barra S70.





3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:





Los puntos de ventas autorizados son en la feria del hogar que se realizará en Bogotá desde el 04 al 21 de septiembre de 2025.

Hicel: pabellón 4, nivel 1 Stand 520

Innovar: pabellón 4, nivel 1 Stand 511 A



4. Cubrimiento





La cobertura de la Actividad aplica para las compras efectuadas en la ciudad de Bogotá, durante la Feria del Hogar.







5. Referencias Seleccionadas:





Producto Unidades de incentivo disponibles Innovar Unidades de incentivo disponibles Hicel 100QNED 2 1

6. Incentivo de la Actividad Promocional:

El obsequio de una (1) Barra S70TR aplica únicamente por la compra de las referencias seleccionadas en la Feria del Hogar, en los stands de Innovar o Hicel, durante el periodo de vigencia de la actividad.

El beneficio está sujeto a disponibilidad de unidades; en caso de agotarse, no habrá lugar a entrega posterior ni a compensación en dinero o en especie.

El obsequio no es canjeable, transferible ni redimible por dinero.

La actividad no es acumulable con otras promociones, descuentos o beneficios vigentes.

7. Condiciones Generales:





7.1. La actividad promocional estará vigente únicamente durante el “Periodo de la Actividad” especificado.

7.2. La promoción es válida únicamente para el modelo de TV LG mencionado y según los términos y condiciones de LG.com/co. Los cuales podrán ser consultados en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/

7.3. De acuerdo con las unidades disponibles de regalo, las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia y en el **Punto De Venta Autorizado las Referencias seleccionadas, podrán obtener como regalo una (1) Barra S70TR Las unidades disponibles de regalo son limitadas y corresponden a las enunciadas en el numeral 5 de estos términos y condiciones.

Para el envío del incentivo el consumidor deberá acreditar la compra de la referencia seleccionada enviando al correo electrónico laura.pinerosperez@LGe.com y dentro del periodo de la actividad la copia de la factura de venta y el formato de autorización para el tratamiento de datos personales. Únicamente se hará la entrega del incentivo al comprador registrado en la factura de compra.

Se entiende que es merecedor del incentivo (Barra S70TR), de acuerdo al número de unidades disponibles de cada obsequio, los primeros consumidores que cumplan con los siguientes pasos: i) realicen la compra de la referencia seleccionada, dentro del periodo de la actividad y en los puntos de venta autorizados y ii) remitan al correo electrónico laura.pinerosperez@LGe.com dentro del periodo de la actividad la copia de la factura de venta y el formato de autorización para el tratamiento de datos personales. El formato de autorización para el tratamiento de datos personales lo podrá obtener dando clic al botón “Descargar autorización habeas data” ubicado en la parte superior de estos términos y condiciones.

El despacho del regalo se realizará una vez se verifique por el personal dispuesto por el LGE el cumplimiento de los requisitos para acceder al regalo. El despacho y envío del regalo se realizará a través de la transportadora seleccionada por LG Electronics a la dirección registrada en el formato de autorización de tratamiento de datos personales en el término de diez a quince días hábiles siguientes a la fecha en que el personal de LGE verifique el cumplimiento de los requisitos para acceder al incentivo.

La entrega del producto adquirido (la referencia seleccionada) será efectuada exclusivamente por el punto de venta autorizado, el cual asumirá la responsabilidad correspondiente respecto de la entrega al consumidor.

7.4. Al momento de adquirir cualquiera de los modelos listados y dentro del “Periodo de la Actividad”, los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional.

7.5. La disponibilidad de los modelos de TV participantes está sujeta a existencias limitadas.

7.6. LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

7.7. El incentivo por ningún motivo será canjeable por dinero.

8. Modificaciones y Consulta:





LG ELECTRONIC COLOMBIA LIMITADA se reserva el derecho de modificar, aclarar o adicionar los presentes términos y condiciones en cualquier momento. Dichas modificaciones se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o en cualquier medio idóneo. Para consultas, comuníquese con la línea gratuita de atención al cliente 01 8000 910 683 o al correo electrónico laura.pinerosperez@lge.com.







9. REGISTRO BASE DE DATOS

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/