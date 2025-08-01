1. Descripción de la actividad:

Las personas que adquieran un televisor marca LG de la referencia 65QNED82ASG.AWC podrán solicitar el VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV. En el numeral 3 se especifica el tipo de instalación para este modelo.





2. Referencias Seleccionadas:



Referencias 65QNED82ASG.AWC

3. Términos y condiciones



3.1 Nombre de la actividad:

Instalación VIP gratuita para LG TV de la referencia 65QNED82ASG.AWC.





4. Periodo de la actividad:

Entre las 00:00 horas del 1 de agosto de 2025 y hasta las 23:59 horas del 4 de agosto de 2025 en los puntos de venta de Alkosto y Ktronix.





5. Descripcion del VIP gratuito:

65QNED82ASG.AWC Montaje del producto en la base de pared o a mesa:

El producto no incluye la base de pared como accesorio dentro de la caja, pero si se solicita instalación a pared, el técnico llevará la base.

Instalación a mesa:

Utilizando la base incluida en la caja del televisor. La instalación debe realizarse sobre una superficie totalmente plana y que cumpla con las condiciones de resistencia e idoneidad necesarias.

Instalación a pared:

El técnico llevará la base de pared al momento de la instalación.

6. Cubrimiento:





La cobertura de la actividad aplica para compras realizadas en tiendas físicas y virtuales de Alkosto y Ktronix, y en las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia: Armenia, Barranquilla, Bogotá (Periferia cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia cercana), Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín (Periferia cercana), Pereira, Santa Marta, Villavicencio, Pasto.

Entiéndase "periferia cercana" como aquella que no supere más de 60 km de distancia de la ciudad principal. Además, pueden existir restricciones por fuerza mayor que limitan la cobertura en ciertas zonas.

De otro lado, es pertinente resaltar que algunos de los beneficios del VIP gratuito: para LG TV de la Referencia: (Referencia Seleccionadas), podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual, LG Electronics Colombia Ltda. (En adelante, referida como LG) sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos y condiciones de esta actividad.





7. Beneficiarios de la actividad





Las personas que deseen beneficiarse del VIP gratuito de instalación sin costo deberán cumplir con los siguientes requisitos



7.1. Residir en el territorio de la República de Colombia y en las ciudades referidas en la cobertura de la actividad del numeral 5.



7.2. Adquirir en los “puntos de venta autorizados” y dentro del “Periodo de la Actividad”, uno de los siguientes TELEVISORES marca LG.

a) La asignación del servicio de instalación sin costo para la ***Referencia establecida, se hará únicamente cuando el consumidor solicite a través de la línea de atención al cliente de LG 018000910 683 y demás líneas de atención establecidas en (https://www.lg.com/co/soporte/contactenos).



b) Cuando el consumidor se comunique a esta línea, se asignará un Centro de Servicio Autorizado de la marca LG de acuerdo a las ciudades de cubrimiento señaladas en los presentes términos y condiciones, para programar el servicio de instalación, sujeto a términos y condiciones.



c) La instalación de la ***Referencia establecida será realizada en el lugar de ubicación definitivo, previa solicitud de visita con mínimo veinticuatro (24) horas de anterioridad a la fecha estimada de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683.



d) La fecha y la hora estimada en que se acercará un técnico de la marca LG al domicilio del consumidor, serán confirmadas por el Centro de Servicio Autorizado y estará sujeto a la disponibilidad del centro de servicio. El agendamiento de la visita de instalación se efectuará de lunes a sábado (días hábiles) y en los siguientes horarios de oficina (08:00 am a 05:00 pm) y acorde con la disponibilidad de los funcionarios del Centro de Servicio Autorizado de la marca LG.



e) Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación gratuito, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG.



f) Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado.



g) La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de teléfono fijo o celular, dirección y copia de la factura de venta (documentos que deberán ser exhibidos al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita).



h) El cliente/consumidor debe contar con las adecuaciones para la instalación del producto, el producto debe estar ubicado en el lugar donde se hará la instalación y debe tener la factura.



i) El cliente debe verificar que el Tipo de Pared donde se instalará el televisor, pueda soportar su peso, en el caso de las Referencias Seleccionadas que puedan tener este tipo de instalación. No se instalará en paredes de drywall sin refuerzos, ya que podrían no ser lo suficientemente resistentes.



j) El lugar donde se va a instalar el TV debe contar con espacio suficiente alrededor de este, para permitir una adecuada circulación de aire. Esto ayudará a prevenir el sobrecalentamiento del equipo, y garantizará su funcionamiento óptimo.



k) El cliente debe asegurar de tener acceso a tomas de corriente cercanas al lugar donde el TV será instalado. Es importante evitar el uso de extensiones, multitomas o adaptadores que no sean adecuados, ya que podrían afectar la seguridad y el rendimiento del televisor.



l) La instalación del TV no se podrá realizar debajo de un aire acondicionado, ya que esto puede generar riesgos de condensación que podrían dañar el TV o la pared donde se encuentre instalado.



3 Si existe la necesidad de integrar el producto instalado con otros equipos, este servicio debe ser negociado entre el Centro de Servicio y el Cliente, y no está cubierto dentro del servicio que se ofrece en esta actividad.



7.4 El cubrimiento de entrega del VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas), solo será realizada dentro de las ciudades establecidas en el numeral 5 de los presentes términos y condiciones.



7.5 El VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.



7.6 El VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas*) estará a cargo de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (en adelante “LGE”).



7.7 Para reclamar el VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas*), el comprador deberá ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia.



7.8 LGE no se hace responsable de reprogramación del servicio de instalación, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LGE, o si las condiciones civiles y/o técnicas no son las idóneas para realizar el VIP gratuito: Servicio De Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas), lo cual debe ser explicado detalladamente en el punto de venta autorizado donde el consumidor / cliente adquirió el producto.

7.9 Una vez se haya realizado la comunicación del consumidor / cliente, dos (2) funcionarios de los Centros de Servicio Autorizado de la marca LGE visitarán el lugar donde se encuentra situado el producto adquirido de la marca LG, dentro de un periodo aproximado de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la recepción de la solicitud. La asignación de (los) funcionario(s) autorizados de la marca LGE dependerá de la disponibilidad de técnicos que exista al momento de recibir la solicitud.



7.10 LGE instalará, sin costo alguno para el consumidor / cliente, el producto que sea adquirido dentro de esta actividad, teniendo en cuenta que los técnicos realizarán el siguiente proceso:

7.10.1 Inspección del producto con el fin de revisar que llegó en óptimas condiciones y que no tuvo ninguna novedad de avería en el traslado.



7.10.2 Retiro completo del embalaje, accesorios y manual del producto. Montaje del producto en la base de pared o en mesa.



7.10.3 El producto incluye la base de pared como accesorio este será llevado por el técnico al momento de realizarse el servicio; en caso de que sea modelo G este vendrá dentro de la caja del producto. La instalación debe realizarse sobre una superficie totalmente plana y que cumpla con las condiciones de resistencia e idoneidad necesarias. Solo aplica para los modelos OLED G (Revisar Tabla descriptiva de instalación por modelo).



7.10.4 Funcionamiento Inicial del producto, sintonización de canales TDT.



7.10.5 Las obras civiles que se requieran para efectuar la instalación del televisor en la pared deberán ser gestionados y pagados directamente por el consumidor / cliente.



7.10.6 La instalación se realizará en una pared maciza o de ladrillo donde no pasen cables, o materiales como drywall o superficies huecas con la resistencia adecuada.



7.10.7 Cobertura que aplica la instalación: Si el cliente se encuentra en zonas donde no se cubre la instalación como: pueblos, fincas, sitios rurales, que estén fuera de la cobertura establecida, el cliente deberá costear el valor del flete del desplazamiento. El centro del servicio realizará la respectiva cotización con el fin del que el cliente tenga conocimiento previo de cuanto sería el valor adicional.

7.10.8 Altura del lugar de instalación de la base debe ser menor a 2 metros con relación al piso.

7.10.9 El servicio de instalación no incluye la configuración o instalación de dispositivos o accesorios externos.

7.10.10 Explicación al consumidor / cliente sobre las funcionalidades básicas del LG TV.



7.10.11 El costo de instalación de los productos adquiridos en las ciudades de cobertura establecidas en el Numeral 4 de los presentes términos y condiciones, será asumida en su integridad por LGE, para lo cual un funcionario de LGE se comunicará con el consumidor / cliente con el propósito de definir las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se prestará el servicio.

7.10.12 La instalación de los productos marca LG solamente será efectuada por funcionarios de los Centros de Servicio Autorizado de la marca LG, Centros de Servicio Autorizado que solamente pueden ser contactados a través de la línea de atención al cliente de LG 018000 910683.

7.10.13 La visita se efectuará solamente de lunes a sábado en horarios de oficina(Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm, sábados 8:00 am a 12:00 pm estos pueden variar según el lugar del servicio y acorde a la disponibilidad de los funcionarios dentro del centro de servicio autorizado.





8. General términos y condiciones.





8.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.



8.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los puntos de venta de los Hipermercados autorizados.

8.3. La compra de las *Referencias establecidas estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada Hipermercado autorizado;

8.4. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada Hipermercado autorizado.

8.5. Participan los usuarios y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los Hipermercados autorizados las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG Electronics Colombia Limitada;



8.6. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los Hipermercados autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

8.7. Las *Referencias establecidas y el VIP gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV (*Referencias Seleccionadas *) no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto.



8.8. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada Hipermercado autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada Hipermercado autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;



8.9. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos; LGE no está encargado de la entrega del producto adquirido, lo cual debe estar previamente pactado con el distribuidor autorizado.

Exención de Garantía, cualquier daño ocasionado durante la instalación por terceros no autorizados por LG Eximirá la garantía del producto. Se recomienda que la instalación sea realizada por personal autorizado para mantener la garantía válida.



8.10. El cliente debe revisar que la instalación provenga de un centro de servicio autorizado y cuente con una orden de servicio oficial emitida por LG Electronics Colombia, identificada con un número de designación.

8.11. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los Hipermercados autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.



8.12. LGE se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.



8.13. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a: laura.pinerosperez@lge.com







9. Registro de la base de datos:





1. Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.





2. Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas.



3. En este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com





4. Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá