A la hora de jugar, necesitas una imagen fluida, sin saltos y capaz de mostrar cada detalle, especialmente en videojuegos donde la velocidad es primordial. Ahí es donde la tasa de refresco marca la diferencia porque define cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en pantalla. Al elegir un Monitor LG UltraGear, eliges una tasa de refresco alta y disfrutas de una fluidez de movimiento que reduce el desenfoque incluso en las escenas más rápidas. El resultado es una experiencia de juego más precisa y envolvente: ves antes, reaccionas al instante y juegas con mayor control.

Contar con esta tecnología transforma tu manera de jugar al ofrecer movimientos más suaves, mayor estabilidad visual y una respuesta inmediata en pantalla. Más que mejorar la estética de tus partidas, te da la confianza para reaccionar con precisión en cada enfrentamiento y mantener la ventaja en los momentos decisivos.