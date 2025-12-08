About Cookies on This Site

Refrigerador LG

¿Qué características necesitas?

Primer plano del refrigerador LG InstaView. El panel transparente se ilumina, y a continuación se ilumina el dispensador de agua. El elegante mango se muestra antes de que se abra la puerta.

Características y rendimiento

Descubre funciones avanzadas como InstaView™, almacenamiento sin escarcha, dispensador de hielo y agua, y un compresor inverter de ahorro de energía, todo ello integrado para ofrecer innovación, conveniencia y eficiencia.

Características clave de los refrigeradores LG

Una mujer con una camiseta rosa toca el panel de cristal de un refrigerador LG InstaView. A través del panel transparente, se pueden ver las botellas de agua y los alimentos que hay dentro del refrigerador.

InstaView™

Toca dos veces, mira el interior, sigue fresco.

Vista en primer plano del estante inferior del congelador de un LG con hierbas frescas, verduras y conservas en recipientes de vidrio.

LinearCooling

Conserva el congelador sin escarcha, fácil de usar.

Una mano llena un vaso con cubitos de hielo que salen del dispensador integrado en un refrigerador con congelador de LG. El hielo sale del dispensador situado en la parte delantera de la puerta del refrigerador.

Ice & Water Dispenser

Agua fría y hielo, con o sin tuberías.

Diagrama de un refrigerador alto que muestra su tecnología de refrigeración. Un gráfico azul brillante ilustra el flujo de aire que circula en el interior, moviéndose de arriba hacia abajo.

Enhanced energy efficiency

Conciencia energética que se adapta a tu estilo de vida

Características y rendimiento
Inicio de la Guía de compra
InstaView™

Información al instante, conveniencia inteligente

LG InstaView™ te permite ver el interior de la elegante pantalla de cristal con sólo dar dos golpecitos rápidos. Disponible en refrigeradores Side-by-side, refrigeradores de varias puertas y modelos de una puerta.

Ver todos los InstaView™
Una mujer da dos golpes en el refrigerador LG InstaView. El panel de cristal se ilumina para mostrar las botellas de agua que hay en su interior. Después abre la puerta y saca una.

* Las funciones y el rendimiento pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.

LinearCooling™

Conserva más tiempo la frescura de la granja

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor y manteniendo

los alimentos frescos hasta 7 días.

Ver todos los Total No Frost
El gráfico muestra el cambio de temperatura y la vista de los alimentos que aún están frescos en el refrigerador.

Dispensador de hielo y agua

Refrigeración instantánea incorporada

Agua filtrada y hielo fresco disponibles siempre que lo necesites con los dispensadores LG.

Ver todos los dispensadores de hielo y agua Más información sobre la solución de hielo
Primer plano de la boquilla del dispensador de hielo y agua del refrigerador LG, que muestra el interior esterilizado mientras fluye el agua limpia.

* Las funciones y el rendimiento pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.

Inverter Linear Compressor™

Ahorro de energía eficiente

Gracias al Inverter Linear Compressor de LG, que garantiza una eficiencia líder

en el mercado al utilizar menos componentes que los compresores convencionales.

Por lo tanto, el Inverter Linear Compressor tiene unos puntos de fricción excepcionales,

lo que reduce el ruido.

Ver todos los Inverter Linear Compressor™
Diagrama de un refrigerador alto que muestra su tecnología de refrigeración. Un gráfico azul brillante ilustra el flujo de aire que circula en el interior, moviéndose de arriba hacia abajo.

Diagrama de un refrigerador alto que muestra su tecnología de refrigeración. Un gráfico azul brillante ilustra el flujo de aire que circula en el interior, moviéndose de arriba hacia abajo.

Ventajas utilitarias

Funciones útiles para tu cocina

Una persona llena un vaso con hielo del dispensador del refrigerador LG, mostrando que se dispensan tres tipos diferentes de hielo.
Solución para el hielo
Una persona limpia fácilmente las huellas dactilares al cerrar la puerta del refrigerador, debido al acabado fácil de limpiar del refrigerador.
Fácil de limpiar
Usuario ajustando el estante plegable del refrigerador LG para colocar botellas altas, destacando la flexibilidad de almacenamiento para objetos grandes o de gran volumen.
Estante plegable

Comparar productos

Compara las características principales de la gama LG para elegir el producto que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
CaracterísticasFrench DoorSide-by-sideTop FreezerBotton Freezer
Vista frontal del GM95SXV
GM95SXV
Vista frontal del GS66SXTC
GS66SXTC
Vista frontal del VT34KPM
VT34KPM
Vista frontal del GB37SPV
GB37SPV
Capacidad-Litraje847 lt635 lt334 lt343 lt
DOOR COOLINGSiSiSiSi
SMART DIAGNOSISSiSiSiSi
Tipo de compresorSmart InverterSmart InverterSmart InverterSmart Inverter
ThinQ™yesYesYesYes

* Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Preguntas frecuentes sobre refrigeradores con congelador LG

Q.

¿Cómo cambiar la configuración de temperatura en un refrigerador LG?

A.

Para cambiar la temperatura de tu refrigerador LG, utiliza el panel de control situado en la puerta o en el interior del compartimento refrigerador. Las temperaturas del refrigerador y del congelador se pueden ajustar por separado para adaptarse a tus preferencias de almacenamiento.

Con los modelos compatibles, la aplicación LG ThinQ te permite monitorear y ajustar la configuración de temperatura de forma remota desde tu teléfono inteligente, lo que te ofrece mayor comodidad, ya que agrega conveniencia dondequiera que estés.

Q.

¿Cuáles son las ventajas de un refrigerador InstaView™?

A.

El refrigerador InstaView™ de LG cuenta con un panel de cristal tintado que se vuelve transparente con dos golpes rápidos, lo que te permite ver el interior del refrigerador sin abrir la puerta.

Esto ayuda a reducir la pérdida de aire frío, mejora la eficiencia energética y mantiene los alimentos frescos durante más tiempo. Es una forma práctica de echar un vistazo al contenido de tu refrigerador, combinando un diseño inteligente con la funcionalidad cotidiana.