Lavadoras con inteligencia artificial AI

Te presentamos LG AI Core-Tech
en lavadora y secadora

En el centro aparece un símbolo curvo rosa y morado que representa la tecnología LG AI, con un suave efecto brillante.

LG redefinió la tecnología de inteligencia artificial AI como “Inteligencia afectiva”, resaltando su compromiso con el desarrollo de una IA empática y atenta que ofrezca experiencias excepcionales a los clientes.

El refrigerador, la lavadora, el aire acondicionado y el lavaplatos de LG están en el centro con una iluminación sutil y el símbolo 3d LG AI se integra perfectamente con el producto. En la parte inferior aparecen el texto “AI hasta el corazón” y el símbolo 2d LG AI.

La herencia del dominio de LG se materializa en LG Core-Tech, el corazón de los electrodomésticos LG, que lleva liderando la innovación desde 1998. Resultado de la ingeniería de vanguardia en componentes clave de los electrodomésticos LG, Core-Tech evoluciona continuamente a través de una investigación y un desarrollo incesantes. Gracias a Core-Tech, los electrodomésticos y soluciones de aire acondicionado de LG (LG Home and Eco Solutions), fomenta una tecnología  que hace la vida más fácil y hace del mundo un lugar mejor para todos.   

 

La tecnología de inteligencia artificial AI se ha fusionado ahora con Core-Tech, evolucionando hasta convertirse en AI Core-Tech. Esta fusión permite un control inteligente de los componentes clave, mejorando la eficiencia energética, asegurando un rendimiento delicado y ofreciendo soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

A la izquierda, la imagen muestra las bobinas del motor inverter DD conectadas desde la Tierra a la Luna, con una longitud de 30,373,920 km, lo suficiente para 40 viajes de ida y vuelta. En el centro, se muestran las bobinas enrolladas alrededor del motor inverter DD. A la derecha, el procesador AI Core-Tech se conecta a un panel electrónico, con una luz púrpura que se extiende hacia el exterior.

Hitos en el lavado AI Core-Tech

Se muestra una lavadora LG con una vista transparente del componente AI DD, junto con el título “AI Core-Tech en la lavadora” y el emblema AI DD con letras "DD" estilizadas, que representan la tecnología AI Direct Drive se muestran sobre un fondo oscuro con un borde rosa y morado.

Una lavadora LG está colocada en el centro con una vista delantera, y la luz del tambor interno está encendida.

AI DD™

La tecnología AI DD™ combina el aprendizaje profundo con 6 Motion Direct Drive para analizar los tipos de tela y optimizar los ciclos de lavado. Este sistema avanzado genera seis movimientos únicos del tambor, proporcionando un cuidado personalizado de las telas, mejorando la eficacia del lavado y minimizando los daños.

*La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. 

*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam. 

*AI Wash solamente debe utilizarse con tipos de tela similares [no se detectan todas las telas] y un detergente adecuado. 

Una imagen en primer plano del panel de control de la lavadora LG destaca los botones de funcionamiento con un efecto brillante.

*El producto real puede variar de la imagen mostrada.

Un ícono de una hoja conectada a un enchufe en tonos rosas y morados que representa la eficiencia energética.
Eficiencia energética

Ahorra más con la clase energética A-55%/A-40%/A-30%* con la tecnología inverter de precisión.

El ícono de un escudo con “10 años” escrito en el interior, en tonos rosa y morado, simboliza la durabilidad.
Durabilidad

Diseño simplificado con menos** piezas, con garantía de 10 años para una mayor durabilidad.***

Un ícono de una bocina que emite ondas sonoras en tonos rosas y morados, símbolo de poco ruido y vibración.
Bajo nivel de ruido y vibraciones

Bajo nivel de ruido mediante una conexión directa al motor y menos vibraciones con los componentes.

*55 %/40 %/30 % inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A de eficiencia energética definido por el Reglamento 2019/2014 de la UE. La clase energética A-55% representa la clasificación de eficiencia más alta en nuestra nueva lavadora AI. Disponible en determinados modelos.

**Simplificado en comparación con los motores separados por correas y poleas.

***La garantía de 10 años es solamente para el motor Direct Drive.

Se muestra una secadora LG con una vista transparente del componente AI Dual Inverter, junto con el título "AI Core-Tech en la secadora" y el emblema AI Dual Inverter, con una 'D' en el centro rodeada por dos flechas que forman un bucle, se muestran sobre un fondo oscuro con un borde rosa y morado.

Una secadora LG se sitúa en el centro de un espacio minimalista y luminoso.

AI DUAL Inverter™

 

Gracias a la tecnología AI, detecta el peso y los niveles de humedad con mayor precisión para llevar a cabo el secado a una hora y temperatura personalizadas, y ofrece una garantía de 10 años*.

*10 años de garantía en el compresor/motor: esta garantía de las piezas solamente aplica en el compresor/motor, se cobrará la mano de obra. 

Imagen en primer plano del panel de control de una secadora mientras un dedo pulsa un botón de funcionamiento a la derecha.

Un icono de un microchip con la palabra “IA” en su interior aparece en tonos rosas y morados, simbolizando la tecnología AI Dry.
AI Dry™

Optimiza el secado según el tipo de tela y el tamaño de la carga para ahorrar energía y tiempo.*

Un ícono de una hoja conectada a un enchufe en tonos rosas y morados promociona la eficiencia energética de la secadora LG.
Eficiencia energética

Se ahorra energía con AI DUAL Inverter™, motor inverter y algoritmo de programación óptimo.**

Un ícono de un velocímetro en tonos rosas y morados que simboliza la tecnología de secado rápido.
Secado rápido

AI DUAL Inverter™ comprime el refrigerante para reducir la pérdida de calor, acelerando el secado***

*Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo Al Dry™ mostró una reducción del 32.1% en el tiempo de secado y una disminución del 9.1% en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de telas suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas transpirables, faldas de gasa, shorts de poli, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del medio ambiente, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.

*La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ solo debe utilizarse con tipos de tela similares [no se detectan todas las telas].

**26 %/15 % inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++ definido por el Reglamento 392/2012 de la UE. Cuando se configura en el programa Eco. La clase energética A+++-26% representa la clasificación de eficiencia más alta de nuestra nueva secadora AI. Disponible en determinados modelos.

***Sometido a prueba por Intertek en julio de 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg de carga (camisa de mezcla, camiseta 100% poliéster, camiseta 100% algodón) con un contenido de humedad inicial del 33% a una condición de temperatura de 23℃. El tiempo puede variar en función de la ropa y del entorno.

***Dependiendo del grosor, el peso y las características de la ropa, es posible que la carga no se seque completamente.

Experimenta AI Core-Tech

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué hace la tecnología ai dd en las lavadoras lg?

A.

Las máquinas AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tela de tu ropa sucia. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado de su lavadora ayuda a proteger las telas, garantizando que sus preciadas prendas tengan el mejor aspecto durante más tiempo. Con la tecnología de 6 movimientos que utiliza IA, la lavadora proporciona un lavado eficaz con menos* piezas móviles, diseñada para que dure más y ahorre más energía.

 

*Simplificado en comparación con los motores separados por correas y poleas.

Q.

¿Cómo funciona el ciclo de lavado AI Wash?

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado apropiado en la lavadora. A continuación, las lavadoras LG con función AI DD™* pesarán automáticamente tu ropa sucia y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado según corresponda. Si enlazas tu lavadora y secadora LG, pueden trabajar conjuntamente para garantizar que se selecciona el ciclo adecuado en la secadora sin que tengas que preocuparte de girar el disco.

 

*La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. 

*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam. 

*AI Wash solamente debe utilizarse con tipos de tela similares [no se detectan todas las telas] y un detergente adecuado. 

Q.

¿En qué consiste el ciclo de secado AI Dry™?

A.

El ciclo de secado AI Dry™* seca la ropa hasta alcanzar su estado óptimo en función de sus características. Este ciclo detecta el peso, el material y la humedad de la ropa sucia, y ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo de secado más adecuados. 

 

*La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ solo debe utilizarse con tipos de tela similares [no se detectan todas las telas].