*Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo Al Dry™ mostró una reducción del 32.1% en el tiempo de secado y una disminución del 9.1% en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de telas suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas transpirables, faldas de gasa, shorts de poli, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del medio ambiente, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.

*La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ solo debe utilizarse con tipos de tela similares [no se detectan todas las telas].

**26 %/15 % inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++ definido por el Reglamento 392/2012 de la UE. Cuando se configura en el programa Eco. La clase energética A+++-26% representa la clasificación de eficiencia más alta de nuestra nueva secadora AI. Disponible en determinados modelos.

***Sometido a prueba por Intertek en julio de 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg de carga (camisa de mezcla, camiseta 100% poliéster, camiseta 100% algodón) con un contenido de humedad inicial del 33% a una condición de temperatura de 23℃. El tiempo puede variar en función de la ropa y del entorno.

***Dependiendo del grosor, el peso y las características de la ropa, es posible que la carga no se seque completamente.