Entre los beneficios del hogar inteligente, el ahorro de energía fue el más mencionado por los encuestados. A través de las funciones de optimización de energía que se encuentran en los productos conectados más recientes de hoy, los hogares inteligentes aportan una forma de vida más sostenible a los consumidores, a la vez que mantienen bajos los pagos de sus facturas de energía. Estos interesantes hallazgos muestran que el hogar inteligente se puede convertirse en un importante recurso complementario para llevar una vida ecológica.



"Los hogares del futuro serán espacios de vida flexibles que ofrezcan soluciones adaptadas al estilo de vida único de cada persona", dijo Lee Jeong-seok, vicepresidente senior de LG Electronics y director del Centro de Marketing Global de LG. "LG ThinQ presenta la visión de una forma de vida mejor y más inteligente al ofrecer soluciones de IA que permiten la automatización del hogar y la conectividad de siguiente nivel. En LG creemos en mejorar la vida de los consumidores en todos los aspectos, y LG ThinQ será clave para hacer todo esto posible."



El informe sobre hogares inteligentes de LG ThinQ® presenta una visión de liderazgo para el mercado del hogar inteligente. Además, agregó: "Al promover los beneficios de incorporar la tecnología inteligente en la vida diaria, LG ThinQ eleva los estilos de vida y ayuda a asegurar que la vida sea buena para toda la familia".