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Ilustración de un electrodoméstico inteligente con el texto "Los hogares inteligentes, benefician a todos"
Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 17 de agosto de 2021 — Las tecnologías para los hogares inteligentes están cerrando la brecha digital para los consumidores mayores con menos conocimientos de tecnología, reveló una investigación reciente que proporciona un análisis en profundidad de los hábitos y estilos de vida de los usuarios estadounidenses de hogares inteligentes. Mientras que la mayoría de las investigaciones sobre el tema se han centrado en la tecnología, este nuevo estudio (el Informe de hogares inteligentes de LG ThinQ® de 2021) revela hallazgos únicos sobre cómo la tecnología inteligente está transformando para bien las rutinas diarias de los usuarios de todas las edades, independientemente de sus conocimientos.
No es solo para los jóvenes y amantes de la tecnología
El estudio, encargado por el líder en tecnología para hogares inteligentes LG Electronics, descubrió que los usuarios menos conocedores de tecnología estaban más satisfechos con sus hogares inteligentes y el doble de usuarios de entre 50 y 54 años (60.0%) dijeron estar "muy satisfechos" con sus hogares y productos inteligentes a comparación del grupo de 25 a 29 años. Los hallazgos demostraron que los hogares inteligentes pueden ser disfrutados por todos sin importar sus conocimientos o edad, además de que pueden desempeñar un papel muy importante para reducir la brecha digital y brindar a todos los consumidores mayor acceso a soluciones fáciles de usar.
Beneficios únicos para todos los tipos de estilos de vida
Si bien los hogares inteligentes están diseñados para beneficiar a todos, las ventajas pueden ser totalmente exclusivas para cada individuo. A través de conversaciones en profundidad con una amplia variedad de propietarios de hogares inteligentes, el informe detalla la forma en que los espacios inteligentes están ofreciendo soluciones flexibles que se adaptan a estilos de vida diferentes basadas en valores, intereses y pasatiempos específicos de los usuarios. Por ejemplo, los encuestados que buscan un alto estatus social son el único grupo que ubica la función de la lavadora inteligente que identifica la tela y recomienda el mejor programa entre las tres funciones que más utilizan. Esta función es útil para las personas socialmente activas que quieren mostrar a sus amigos algo nuevo. En lo que respecta al tiempo libre, los encuestados a los que les apasiona la jardinería ubicaron la función de control remoto y comando por voz de los televisores, refrigeradores y lavadoras inteligentes que proporcionan control del hogar sin necesidad de usar las manos, incluso en el jardín, como las principales tres funciones más utilizadas.
Nuevo logro para una vida ecológica
Entre los beneficios del hogar inteligente, el ahorro de energía fue el más mencionado por los encuestados. A través de las funciones de optimización de energía que se encuentran en los productos conectados más recientes de hoy, los hogares inteligentes aportan una forma de vida más sostenible a los consumidores, a la vez que mantienen bajos los pagos de sus facturas de energía. Estos interesantes hallazgos muestran que el hogar inteligente se puede convertirse en un importante recurso complementario para llevar una vida ecológica.
"Los hogares del futuro serán espacios de vida flexibles que ofrezcan soluciones adaptadas al estilo de vida único de cada persona", dijo Lee Jeong-seok, vicepresidente senior de LG Electronics y director del Centro de Marketing Global de LG. "LG ThinQ presenta la visión de una forma de vida mejor y más inteligente al ofrecer soluciones de IA que permiten la automatización del hogar y la conectividad de siguiente nivel. En LG creemos en mejorar la vida de los consumidores en todos los aspectos, y LG ThinQ será clave para hacer todo esto posible."
El informe sobre hogares inteligentes de LG ThinQ® presenta una visión de liderazgo para el mercado del hogar inteligente. Además, agregó: "Al promover los beneficios de incorporar la tecnología inteligente en la vida diaria, LG ThinQ eleva los estilos de vida y ayuda a asegurar que la vida sea buena para toda la familia".