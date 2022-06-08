Cómo puedes asegurarte de que tu hogar está preparado para el verano

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Ilustración de una casa con muchos dispositivos inteligentes para el verano
Los picnics de verano y las excursiones a la playa son buenas actividades para disfrutar en verano, pero no hay nada mejor que volver a las frescas comodidades del hogar durante los días más calurosos del año. Con la innovadora tecnología del hogar inteligente, puedes hacer que tu casa sea fresca, agradable y cómoda. Aquí tienes algunos consejos y trucos rápidos para vivir tu mejor verano en casa.
Convierte tu dormitorio en la mejor escapada de verano
¿Qué haríamos sin nuestro aire acondicionado de pared de confianza que nos salva de las calurosas e insomnes noches de verano? Pero aunque mantener el aire acondicionado en funcionamiento durante la noche puede ayudarte a dormir mejor, no es lo ideal para el consumo en las facturas de energía. Con la función de monitorización inteligente de energía de la aplicación LG ThinQ, obtienes acceso instantáneo a la información sobre el uso mensual de todos los electrodomésticos LG conectados, lo que te asegura que estás al tanto de tu consumo de energía y lo que único que tienes que hacer es sentarte, relajarte y disfrutar de la frescura del hogar.
Ahorra tiempo y estrés cuando laves la ropa
Durante el verano, es posible que las familias tengan más ropa para lavar, ya que pasan más tiempo fuera de sus hogares bajo el sol. Esto hace que el día para lavar ropa sea más tedioso. Con las herramientas adecuadas, puedes pasar menos tiempo lavando y más tiempo disfrutando del verano. Hoy en día hay una variedad de lavadoras y secadoras innovadoras que eliminan las dificultades del día para lavar ropa. Las lavadoras con tecnología IA DD de LG, por ejemplo, ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo al determinar automáticamente el mejor ciclo tras medir el peso y la suavidad de la tela. Además, la aplicación LG ThinQ ofrece una amplia gama de programas de lavado descargables para cada prenda, desde vestidos de verano de algodón ligeros hasta trajes de baño de poliéster.
Prepara tu cocina para los entretenimientos de verano
Mantener todos los ingredientes y productos almacenados frescos puede ser un reto durante el sofocante calor de verano, pero realmente no tiene por qué serlo con la alerta de fecha de almacenamiento de la aplicación LG ThinQ. Anota la fecha prevista de conservación de tus productos perecederos en la función "Gestor de alimentos" del refrigerador inteligente LG, y la app LG ThinQ te recordará hasta cuándo puedes consumir tus alimentos. También es estupendo saber que la función de control inteligente de la energía que utilizas para tu aire acondicionado LG también funciona para tu refrigerador, por lo que no harás trabajar en exceso al electrodoméstico cuando más lo necesites.
¿Quieres un maravilloso dulce congelado para aliviar el calor? Disfrutar de un dulce recién sacado del refrigerador es mucho más rápido y sencillo con la ayuda de la función de Congelación exprés, que aumenta las funciones de fabricación de hielo y congelación de tu refrigerador. Es posible activar la función desde cualquier lugar de la casa, ya que está disponible tanto desde el panel del frigorífico como desde la app LG ThinQ.
Una soleada tarde de verano ideal para quedarse en casa debería venir acompañada de interminables siestas, helado frente al televisor y un buen libro bajo un aire fresco y cómodo, todo ello posible gracias a los electrodomésticos inteligentes.