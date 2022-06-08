Cómo puedes asegurarte de que tu hogar está preparado para el verano

Mantener todos los ingredientes y productos almacenados frescos puede ser un reto durante el sofocante calor de verano, pero realmente no tiene por qué serlo con la alerta de fecha de almacenamiento de la aplicación LG ThinQ. Anota la fecha prevista de conservación de tus productos perecederos en la función "Gestor de alimentos" del refrigerador inteligente LG, y la app LG ThinQ te recordará hasta cuándo puedes consumir tus alimentos. También es estupendo saber que la función de control inteligente de la energía que utilizas para tu aire acondicionado LG también funciona para tu refrigerador, por lo que no harás trabajar en exceso al electrodoméstico cuando más lo necesites.



¿Quieres un maravilloso dulce congelado para aliviar el calor? Disfrutar de un dulce recién sacado del refrigerador es mucho más rápido y sencillo con la ayuda de la función de Congelación exprés, que aumenta las funciones de fabricación de hielo y congelación de tu refrigerador. Es posible activar la función desde cualquier lugar de la casa, ya que está disponible tanto desde el panel del frigorífico como desde la app LG ThinQ.



Una soleada tarde de verano ideal para quedarse en casa debería venir acompañada de interminables siestas, helado frente al televisor y un buen libro bajo un aire fresco y cómodo, todo ello posible gracias a los electrodomésticos inteligentes.