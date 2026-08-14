Monitor QHD para juegos UltraGear™ OLED de 27" - frecuencia de actualización de 240 Hz Tiempo de respuesta de 0,03 ms

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
La velocidad profesional que necesitas
Sumérgete en la acción con el monitor LG UltraGear™ de 27” y la asombrosa calidad de imagen de la tecnología OLED de LG. Obtenga una ventaja competitiva con una frecuencia de actualización sin precedentes de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms en un monitor de juegos OLED.
La velocidad
Frecuencia de actualización de 240Hz
Tiempo de respuesta de .03ms
QHD @ 240Hz desde HDMI 2.1
La pantalla
OLED QHD de 27" (2560x1440)
HDR10 / DCI-P3 98.5%**
Antideslumbrante/baja Reflexión
La Tecnología
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium
*Imagen simulada.
**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.
*Dramatización solo con fines ilustrativos.
Deja el retraso atrás y gana toda tus batallas
Disfruta de escenas más fluidas con menos retraso o fantasmas gracias al tiempo de respuesta casi instantáneo de 03 ms (GtG) de LG UltraGear OLED.
*Dramatización solo con fines ilustrativos.
- LED
- OLED
Sube de nivel con una imagen impecable
No comprometas la calidad por la velocidad: la pantalla OLED LG UltraGear ofrece una relación de contraste de 1,500,000: 1 para una imagen de calidad profunda y detallada y una experiencia de juego realista.
*Dramatización solo con fines ilustrativos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede haber desviaciones en el uso real.
*DCI-P3: Típico: 98.5%, mínimo: 90%.
*Imagen simulada.
Tecnología enfocada en juegos fluidos
Tecnología enfocada en juegos fluidos
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Validado oficialmente por NVIDIA® como compatible con G-SYNC®**. Eso se traduce en juegos más rápidos y fluidos que han sido probados para reducir el desgarro y el tartamudeo de la pantalla. Nunca te pierdas ni un fotograma de la acción mientras consigues tus victorias
AMD FreeSync™ Premium
AMD FreeSync™ Premium equipa a los jugadores serios con una experiencia de juego fluida y prácticamente sin interrupciones. Con una frecuencia de actualización de al menos 120hz con una resolución FHD mínima y un juego de baja latencia, nunca te perderás un fotograma de la acción mientras juegas al máximo rendimiento.
*Dramatización solo con fines ilustrativos.
**NVIDIA® G-SYNC® Compatible admite frecuencia de actualización variable en GPU GeForce GTX 10 Series y superiores en Display Port, y GPU GeForce RTX 30 Series y superiores en HDMI 2.1.
*Imagen simulada.
**Se requiere una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.4 o HDMI 2.1 para lograr una frecuencia de actualización de hasta 240Hz. La tarjeta gráfica se vende por separado.
Diseñado para ganar
Piérdete en el juego con un diseño prácticamente sin bordes y ultradelgado que optimiza el espacio dentro de tu estación de batalla. Realice fácilmente ajustes de altura, inclinación y giro en la pantalla para poder ver y jugar exactamente según sus especificaciones.
Gamer-centric Design
*Imagen simulada.
**Los auriculares se venden por separado. Para las patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. o sus afiliados. Las marcas comerciales y logotipos de DTS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Qué opina la gente
Principales ofertas
Producto Recomendado