About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Tu beneficio está activo,

completa tu compra ahora.

Nos alegra que hayas regresado. Este beneficio exclusivo, preparado especialmente para ti, ya está disponible.
Disfrútalo en las próximas 24 horas, antes de que desaparezca.

Hay más cosas para ti.

También ofrecemos una amplia variedad de increíbles beneficios en LG.com.

Suscríbete hoy!

Iniciar sesiónCrea tu Cuenta

  1. Descuento para LG Members

    Como afiliado a LG.com, obtén un 5% de descuento en todas tus compras2

    Crea tu Cuenta

  2. Envío gratuito

    Disfruta de envíos gratuitos en todos los pedidos de LG.com3

    Crea tu Cuenta

  3. Instalación gratuita*

    Ya sean electrodomésticos o algo más, ¡nos encargamos de la instalación!*4

    Crea tu Cuenta

Devolución gratuita

Nos encargamos, incluso si cambias de opinión en un plazo de 5 días tras la fecha de entrega5

Crea tu Cuenta

Red Verde

Solicita la recolección de los productos LG que ya no usas para la gestión ambiental cuando han cumplido su ciclo de vida6

Crea tu Cuenta

Boletín

Mantente al día sobre nuestros productos y promociones más recientes mediante nuestro boletín de noticias7

Crea tu Cuenta

Evento exclusivo para afiliados

Como afiliado valioso, aprovecha una experiencia exclusiva, reservada exclusivamente para ti

Crea tu Cuenta