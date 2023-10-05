*Los servicios y características compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

*La disponibilidad del comando de voz puede variar según el producto y el país.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.

*La compatibilidad con Amazon Alexa puede variar según el idioma y la región.