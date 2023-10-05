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Nuevo hogar
Descubre tu nuevo hogar
*La disponibilidad del servicio puede variar según la región o el país.
*Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.
Mi perfil
Hecho pensando en ti
Bienvenido a Mi perfil, donde puedes crear y cambiar fácilmente entre perfiles individuales para cada miembro de la familia. La pantalla de inicio se adapta a cada usuario diferente, brindándote recomendaciones de contenido personalizadas, alertas deportivas y un acceso más fácil a sus aplicaciones favoritas para una experiencia más personalizada.
*Se puede mostrar contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de la red.
*Se puede crear una cantidad ilimitada de perfiles; sin embargo, la pantalla de inicio solo mostrará hasta 10 perfiles.
Quick Card
Los ajustes están a un clic de distancia
Obtén todas las configuraciones que necesitas en pantalla con un solo clic. Incluso puedes editar la pantalla de configuración a tu gusto y cambiar fácilmente el menú de configuración de uso frecuente.
AI Picture Wizard
Resolución adecuada para ti
Selecciona la resolución que desees con unos simples pasos y elimina las adivinanzas para obtener la mejor imagen.
*La compatibilidad con la función 'Picture Wizard' puede variar según el producto.
AI Concierge
Contenido que te encantará
AI Concierge entiende tus preferencias en función de tu historial de búsqueda de reconocimiento de voz e incluso recomienda palabras clave según tu comportamiento de usuario único.
Se muestra un hombre en la pantalla del televisor y, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, aparecen palabras clave para el contenido recomendado por el televisor.
*La disponibilidad del servicio puede variar según la región y la serie.
* 'Palabra clave para ti' solo se puede proporcionar en países que admiten NLP en su idioma nativo.
*La compatibilidad con esta función puede variar según el país.
Vida inteligente
Tu televisor ahora es más inteligente
Un hombre sentado en un lujoso y espacioso sofá de la sala de estar, mirando la televisión. La pantalla del televisor muestra una pantalla dividida de un partido de fútbol y un programa de noticias.
Multi View
Side By Side
Diversifica tu pantalla. Con Side by Side, disfruta de una amplia gama de contenido con dos pantallas a la vez y accede a más servicios interactivos con LG Smart Cam.
Picture In Picture
Puedes verte a ti mismo y a tu contenido con Picture in Picture. Simplemente conéctate a través de tu Smart Cam y controla tu forma durante los entrenamientos en casa.
Monitor doble
Descubre más formas de trabajar con el modo de entrada doble. Consulta y accede cómodamente a los materiales desde dos entradas HDMI simultáneamente para obtener la mejor configuración de trabajo.
*La disponibilidad de la combinación aplicación/entrada puede variar según el servicio.
*La configuración de imagen/sonido en ambas pantallas es la misma.
*'LG Fitness' tiene función de modo Picture In Picture con cámara USB en la aplicación.
*Salida de imagen limitada a una pantalla.
*La compatibilidad con esta función puede variar según el país.
Reconocimiento de voz con manos libres
LG con manos libres
Accede a tu entretenimiento más rápido, verifica el clima, controla los dispositivos inteligentes conectados y más usando solo tu voz con los televisores LG.
Un hombre sentado en un sofá frente a un televisor en el lado opuesto. Una burbuja de diálogo que dice "Recomiéndame algo para ver" flota sobre su cabeza. Dentro de la pantalla, se reproduce un video de un hombre con un paraguas con una interfaz de usuario que se reconoce por voz.
*La disponibilidad del comando de voz puede variar según los productos y los países.
*El uso de la función de voz manos libres sin control remoto solo es posible con el procesador α9.
Amazon y Apple Air Play
Emparejamiento perfecto entre servicios
Disfruta de una conexión perfecta y un fácil control de tu televisor LG con soporte para servicios como Amazon Alexa Built-in, Airplay y HomeKit Apple y Matter.
Una mujer en una habitación oscura mirando un video de su teléfono en el televisor a través de la duplicación.
*Los servicios y características compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil de ThinQ.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*La disponibilidad del comando de voz puede variar según el producto y el país.
*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.
*La compatibilidad con Amazon Alexa puede variar según el idioma y la región.
Siempre listo
El televisor que tiene todas las respuestas
Los televisores LG son útiles, incluso cuando están apagados, gracias a la función Siempre listo. Tu televisor actuará como un altavoz de IA cuando no esté en uso, por lo que estará listo para responder a tus comandos de voz en cualquier momento. Incluso puedes usar el televisor para mostrar relojes, arte, fotos o reproducir música como una atracción principal versátil en el hogar.
Una gran pared en el espacio con escaleras e iluminación con un televisor. Dentro de la pantalla del televisor, un paisaje al atardecer con la información meteorológica de hoy.
*OLEDZ3/G3/C3 con función Siempre listo.
*La compatibilidad con esta función puede variar según el país.
Compartir de habitación a habitación
Lleva tu contenido contigo
Disfruta del contenido sin problemas incluso mientras te mueves por tu casa con el uso compartido de habitación a habitación. Simplemente indica a tu televisor que envíe su contenido a otro televisor LG en tu red wifi doméstica y disfruta de una experiencia ininterrumpida.
*TV Principal (Envío de Contenido): OLEDZ2/G2/C2/CS, QNED99/95, OLEDZ3/G3/C3 (Aplicado en modelos 2022 y posteriores).
*Sub TV (recepción de contenido): Modelos 2022 y posteriores y StanbyME.
*Los televisores NanoCell y los televisores UHD solo se admiten como televisores secundarios.
*Solo se pueden sincronizar los televisores conectados al mismo WiFi AP.
*La compatibilidad con el uso compartido de habitación a habitación puede variar según el país.
*El servicio no está disponible en la región de la UE debido a problemas de derechos de autor.
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de la función.
Accesibilidad
Accesibilidad ante todo
Descubre funciones que simplifican las cosas para todos.
Aprender a manejar el control remoto de la televisión
El control simplificado
Desbloquea prácticos consejos a través de menús e indicaciones de voz.
Un atajo a las lecciones
Las lecciones son rápidas y se puede acceder a ellas fácilmente desde el menú de accesibilidad dentro de los ajustes rápidos.
Suena bien para todos
Disfruta de la televisión al mejor volumen para tus necesidades auditivas con opciones de salida de sonido independientes para el audio de la televisión y los audífonos Bluetooth.
Un grupo de personas están sentadas en un sofá viendo un partido de futbol en la televisión. La mujer situada en el extremo derecho tiene puestos unos auriculares y los utiliza con un volumen distinto al de la televisión, lo que indica que está utilizando ambos al mismo tiempo.
*Las funciones compatibles pueden variar según el país.
*Las funciones compatibles pueden variar según el modelo.
Disfruta de una pantalla ampliada de lenguaje de signos
El zoom del lenguaje de signos permite a las personas con deficiencias auditivas ver mejor las emisiones en lenguaje de signos ampliando la pantalla imagen en imagen del lenguaje de signos.
La pantalla de la televisión muestra una escena de noticias y, en la esquina inferior derecha, hay una pantalla grande que muestra el lenguaje de signos.
*Las funciones compatibles pueden variar según el país.
*Las funciones compatibles pueden variar según el modelo.
Adapta tu pantalla a tus necesidades visuales
Las televisiones LG ofrecen funciones de accesibilidad como guía por audio, alto contraste y escala de grises, inversión de colores y descripción de video para personas con deficiencias visuales.
Una pareja de personas mayores sentadas en un sofá, sonríen y miran la pantalla.
*Las funciones compatibles pueden variar según el país.
*Las funciones compatibles pueden variar según el modelo.