Una imagen que presenta las características clave del LG OLED evo C3 sobre un fondo negro con una pantalla de fuegos artificiales de color rosa y púrpura. El reflejo rosa del espectáculo de fuegos artificiales en el suelo muestra las palabras "OLED evo". Dentro de la imagen, una imagen que muestra el procesador α9 AI 4K Gen6 muestra el chip frente a una imagen de una escena del lago que se mejora con la tecnología de procesamiento. Una imagen que presenta Brightness Booster Max muestra las brillantes plumas de un pájaro. Una imagen que presenta la barra de sonido SC9 muestra el LG OLED evo C3 y la barra de sonido SC9 perfectamente colocados en la pared con un concierto de música reproduciéndose en el televisor. Una imagen que presenta AI Sound Pro muestra un espectáculo de rock que se reproduce en el televisor con burbujas de música que representan ondas sonoras que llenan el espacio vital.