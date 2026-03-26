Una imagen que presenta las características clave del LG OLED evo G3 sobre un fondo negro con una pantalla de fuegos artificiales rosa y morada. El reflejo rosa de la pantalla de fuegos artificiales en el suelo muestra las palabras "OLED evo". Dentro de la imagen, una imagen que presenta el α9 AI Processor 4K Gen6 muestra el chip de pie ante la imagen de una escena lacustre remasterizada con la tecnología de procesamiento. Una imagen que presenta Brightness Booster Max muestra un tigre con un contraste profundo y blancos brillantes. Una imagen que presenta One Wall Design muestra LG OLED evo G3 a ras de la pared en un salón industrial gris.