Premio What Hi-Fi al OLED M3: “Prepara el camino para que más televisiones sean convenientemente inalámbricas en el futuro”.

¿Cuál es la mejor TV para tu estilo de vida?

Sea cual sea tu estilo de vida, hay LG TV creadas para ti. Desde disfrutar de contenidos de alta calidad, como cine, deportes y videojuegos, hasta encontrar el diseño perfecto, descubre tu LG TV.

¿Qué es lo que hace que una TV sea ideal para ver películas?

Las electrizantes escenas de acción, los momentos de mayor intensidad y las emociones más fuertes captadas en primeros planos son detalles que no se pueden pasar por alto al ver una película. Para lograr una inmersión total, cada elemento debe representarse con la máxima precisión. La tecnología HDR lo hace posible, ya que mejora la profundidad del color y el control del contraste.¹

¿Qué significa HDR?

HDR (Alto rango dinámico) es un estándar tecnológico que permite una gama más amplia de contraste y expresión del color. En los contenidos compatibles con HDR, cada fotograma puede ser más brillante y vibrante. Dolby Vision™ se considera el estándar HDR más avanzado, capaz de expresar más de 68 mil millones de colores con un brillo máximo de 10,000 nits. Sus metadatos dinámicos también proporcionan un color y un brillo optimizados para cada escena, lo que garantiza una experiencia de visión cinematográfica.

Escena de un astronauta huyendo de una explosión que se divide por la mitad. Por un lado, los colores y el contraste son apagados, lo que se denomina como SDR.

 

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

 

¿Qué hace que las TV con Dolby Vision™ sean especiales?

Con una TV compatible con Dolby Vision™, puedes disfrutar de contenido masterizado en Dolby Vision™ de Netflix, Apple TV y más. Dolby Vision™ tiene una gama de 68 mil millones de colores que evita los cambios tonales bruscos y permite un control más preciso del brillo y la expresión del color. Disfruta de una calidad cinematográfica aunque no estés en el cine.¹ ²

Una sala de estar con un LG TV Wall Mounted. En la TV se muestra una película, los colores, la claridad y el contraste son increíbles. 

 

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

 

¿Por qué las LG TV son ideales para ver películas? 

Dolby Vision™ da vida a las películas en tu cine en casa. FILMMAKER MODE, con compensación de luz ambiental, se ajusta a la iluminación ambiental para brindar una imagen de calidad cinematográfica. Y Dolby Atmos ofrece sonido envolvente, para que te sientas como si estuvieras en el centro de la acción. Y con las televisiones LG True Wireless, por fin podrás crear el cine de tus sueños sin necesidad de cables y disfrutar de una calidad 4K 144Hz sin pérdidas visuales en la comodidad de tu hogar.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

 

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

Completa tu configuración de cine sin cables con las televisiones LG True Wireless.

Deja tu espacio libre de la distracción que supone el desorden de los cables. Crea tu configuración ideal para ver películas y disfrutar de la mejor inmersión cinematográfica.⁷ ⁸

Elegante sala de estar de alta gama en un apartamento en un piso en un edificio alto. La LG True Wireless TV y la Soundbar están montados en la pared. Se está reproduciendo una película en la pantalla de la televisión. No hay cables a la vista.

 

La primera TV verdaderamente inalámbrica del mundo con la calidad de imagen de la LG OLED G5

TV con tecnología True Wireless con transferencia de audio y video 4K de 144Hz. 

Disfruta de una claridad 4K sin pérdidas visuales, incluso cuando veas contenidos en modo inalámbrico. Nuestra tecnología True Wireless con transferencia de video y audio 4K a 144Hz garantiza que no haya pérdidas significativas en la calidad visual.⁷ ⁸

LG Wireless TV con LG Soundbar en un cine en casa de alta gama.

 

Los grandes cineastas eligen LG OLED.

La LG OLED cumple con los más altos estándares del cine. Descubre por qué reconocidos profesionales de la industria prefieren la innovación y calidad de las LG OLED.

Entrevista con el director Sean Baker. Su cita aparece resaltada. Los negros son intensos. En resumen, es una imagen sencillamente increíble. Entrevista con la directora de fotografía Natasha Braier. Su cita está destacada: Principalmente porque solo LG OLED representa los colores tal como los imaginé, con un espectro rico. Entrevista con el director de fotografía Walter Volpatto. Su cita está destacada:

Descubre televisiones para ver películas y encuentra la ideal para ti

Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Imagen del producto LG OLED M5
OLED M5 (Mejor TV inalámbrica para películas)
Imagen del producto LG OLED G5
OLED G5
Imagen del producto LG OLED C5
OLED C5
True wirelessTrue wireless --
PantallaLG SIGNATURE OLED (97”) LG OLED evo (83”, 77”, 65”)LG OLED evoLG OLED evo
TamañoHasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”)Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”)Hasta 83” (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”)
ProcesadorProcesador alpha 11 AI de 2.ª gen.Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen.Procesador alpha 9 AI de 8.ª gen.
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 pulgadas)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 pulg.)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 pulgadas)
Imágenes de IASuperescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED, AI Director ProcessingSuperescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED, AI Director ProcessingSuperescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED
ColorNegro Perfecto, Color PerfectoNegro Perfecto, Color PerfectoNegro Perfecto, Color Perfecto
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
Sonido con IAAI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámicoAI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámicoAI Sound Pro (11.1.2), AI Voice Remastering, amplificador dinámico
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Más informaciónMás información

 

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

 

⁶La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

Consejos inteligentes para elegir tu TV

¿Cuál es el tamaño de TV adecuado para tu espacio? >

 

¿Qué significa una buena calidad de imagen de TV? >

 

¿Qué aportan las TV con IA a las TV inteligentes? >

 

Explora todas las guías de compra de TV >