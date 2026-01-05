About Cookies on This Site

Sala de estar elegante en un penthouse con vista urbana; un hombre en el sofá disfruta contenido en una TV montada en la pared.

¿Cuál es la mejor TV para tu estilo de vida?

Sea cual sea tu estilo de vida, hay LG TV creadas para ti. Desde disfrutar de contenidos de alta calidad, como cine, deportes y videojuegos, hasta encontrar el diseño perfecto, descubre tu LG TV.

¿Cómo se consigue la mejor experiencia para ver deportes?

Los deportes son de ritmo rápido. Necesitas una TV que ofrezca un movimiento fluido y sin desenfoques, con una pantalla grande que te sumerja por completo en la acción y te permita estar al día sobre tus equipos favoritos y las estadísticas para que nunca te pierdas nada.

Para una inmersión total en la acción, elige una LG TV

Comparación de béisbol: imagen convencional con desenfoque de movimiento y LG OLED evo con acción nítida y sin blur.

Certificado ClearMR por VESA

La LG OLED evo cuenta con la certificación VESA Certified ClearMR, lo que garantiza que, incluso en escenas con mucho movimiento, todas las imágenes se vean nítidas y claras, sin pixeles borrosos.⁴

 

⁴ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla. 

  La compatibilidad con esta característica puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas). 

  ClearMR 9000: certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.

Inmersión total a gran escala

Las televisiones ultragrandes LG ofrecen una experiencia visual envolvente en una amplia gama de tamaños, que alcanzan hasta las 100 pulgadas.

Una familia reunida alrededor de su TV ultragrande de LG viendo ul en emocionante partido de futbon la enorme pantalla.

No te pierdas ni un solo momento deportivo, elige una LG AI TV

Sports Portal

Configura una página de inicio personalizada para los deportes. Accede a aplicaciones de transmisiones de deportes y a los videos más destacados de YouTube. Con partidos en vivo, tablas de clasificación y los partidos de tus equipos favoritos en una sola pantalla.² ⁵

La interfaz de usuario de la página de Sports Portal muestra cómo un usuario puede registrar sus equipos

 

 

² Imágenes en pantalla simuladas.

 

⁵Los contenidos disponibles (incluidos los canales de deportes) y las aplicaciones pueden variar según la liga, el país y la región. Se requieren suscripciones por separado para cada aplicación de deportes y sus servicios relacionados.

 

Sports Notification

Registra tus equipos favoritos y recibe notificaciones de Sports Notification para estar al día de todos los acontecimientos, desde los resultados de los partidos hasta los videos más destacados.

Maximiza la diversión y usa varias pantallas con Multi View

Aprovecha tu televisión con Multi View. Transmite el contenido a través de Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos vistas independientes para entretenimiento en múltiples pantallas.⁶

Persona sosteniendo su teléfono en una sala de estar. Se muestra un ícono de transmisión en el teléfono, que indica que la pantalla del teléfono se está transmitiendo en la televisión. En la televisión se muestra un partido de básquet y a un lado se muestra la pantalla transmitida con las estadísticas de los jugadores.

 

⁶ Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. 

  Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. 

Descubre la mejor televisión para ver deportes

Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Imagen del producto LG OLED G5
OLED G5
Imagen del producto LG OLED C5
OLED C5
Imagen del producto LG QNED85
QNED85
PantallaLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
TamañoHasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”)Hasta 83” (83”, 77”, 65”)Hasta 100” (100”, 86”, 75”, 65”)
MovimientoClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcesadorProcesador alpha 11 AI de 2.ª gen.Procesador alpha 9 AI de 8.ª gen.Procesador alpha 8 AI de 2.ª gen.
nullSuperescalamiento de IA 4KSuperescalamiento de IA 4KSuperescalamiento de IA 4K
Sistema operativo (SO)webOS 25, webOS Re: nuevo programa, Sports Portal, Sports NotificationwebOS 25, webOS Re: nuevo programa, Sports Portal, Sports NotificationwebOS 25, webOS Re: nuevo programa, Sports Portal, Sports Notification
Más informaciónMás información

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

 

³La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

