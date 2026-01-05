About Cookies on This Site

Sala de estar elegante en un penthouse con vista urbana; un hombre en el sofá disfruta contenido en una TV montada en la pared.

¿Cuál es la mejor TV para tu estilo de vida?

Sea cual sea tu estilo de vida, hay LG TV creadas para ti. Desde disfrutar de contenidos de alta calidad, como cine, deportes y videojuegos, hasta encontrar el diseño perfecto, descubre tu LG TV.

¿Qué hace que las LG TV sean la mejor elección para los aficionados al diseño?

Más que simples pantallas, las LG TV también pueden convertirse en un complemento de diseño que se integra perfectamente en tu espacio, refleja tu estilo de vida y tus gustos con contenidos diversos y otras funciones inteligentes para personalizarlas.

Para quienes desean diseñar y personalizar su espacio a su gusto

Selecciona, muestra y expresa tus gustos con LG Gallery+. Elige el tipo de contenido que deseas mostrar en tu televisión y agrega un toque auténticamente personal a cualquier espacio.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Interior sofisticado con obras de arte; en la pared central, una LG TV muestra arte y luce como un cuadro de museo.

Interior sofisticado con obras de arte; en la pared central, una LG TV muestra arte y luce como un cuadro de museo.

Con LG Gallery+, crea un espacio a tu gusto

Convierte tu pantalla en un lienzo viviente, con 100 obras de arte, paisajes envolventes y videos de ambientación. Las actualizaciones periódicas de la biblioteca harán que tu espacio se vea majestuoso, incluso cuando no estés viendo la televisión. ⁸

Wall-mounted LG TV con una variedad de contenidos que se alternan en la pantalla, desde arte clásico hasta arte moderno, imágenes en 3D y mucho más. También se muestran los logotipos de los socios de contenido. La insignia que dice Gratis

Interior de un hogar sofisticado. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay una LG TV con obras de arte populares en la pantalla. La TV parece un cuadro de museo.

Las características, especificaciones y disponibilidad del producto pueden variar según el país o la region.

Personaliza tu galería de innumerables maneras

Personaliza la galería de tu casa con la música y las imágenes que elijas, y mucho más. Elige lo que quieres mostrar en tu televisión según tus preferencias actuales.

Sincroniza la música y los elementos visuales con tus sentimientos

Combina la música de fondo con los elementos visuales para crear el ambiente que prefieras. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

Tutorial sobre cómo configurar una LG TV para que reproduzca música ambiental
Una LG TV wall-mounted con un teléfono celular en primer plano. Google Fotos en la LG TV.

Una LG TV wall-mounted con un teléfono celular en primer plano. Google Fotos en la LG TV.

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisión con sólo utilizar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenidos de tu propia fototeca.¹¹

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.


El panel informativo se muestra en una LG TV wall-mounted. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión

Mantente al día con un control personalizado todo en uno 

Consulta la información importante. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu calendario y configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y más.¹²

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

²La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

Para quienes quieren darle un toque surrealista a su espacio

Mejora tu espacio con el diseño de alta gama de la primera televisión transparente y verdaderamente inalámbrica del mundo. Observa cómo los efectos visuales de la TV se fusionan con la realidad para disfrutar de una experiencia de visión surrealista como ninguna otra.³

LG OLED T4 en ático con vista al mar y la ciudad; en modo transparente, muestra un yate que parece flotar en el océano.

LG OLED T4 en ático con vista al mar y la ciudad; en modo transparente, muestra un yate que parece flotar en el océano.

³ La primera TV transparente del mundo en comparación con las TV tradicionales que tienen un sintonizador para la transmisión.
La transparencia del producto determinada mediante pruebas internas es del 43 %, aunque puede variar según el entorno y las condiciones de uso reales.

 

Para quienes quieren un minimalismo elegante con la última tecnología

Olvídate del desorden de cables y luce un diseño ultralimpio con nuestra televisión 4K 144Hz totalmente inalámbrica. Conecta todos los dispositivos a la Caja de conexión cero y simplifica tu configuración con una transmisión inalámbrica avanzada.⁴

LG OLED M5 y LG Soundbar montadas en la pared de una sala elegante; la Zero Connect Box queda oculta bajo una mesa lateral.

LG OLED M5 y LG Soundbar montadas en la pared de una sala elegante; la Zero Connect Box queda oculta bajo una mesa lateral.

⁴ La tecnología 4K 144Hz se aplica a LG OLED M5 de 83/77/65 pulgadas. Los 144Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.
La LG OLED M5 de 97 pulgadas es compatible con 120 Hz.
144Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR).
La LG OLED TV inalámbrica se refiere a la conectividad entre la Caja de conexión cero y la pantalla.
Ubicar la Caja de conexión cero dentro de un armario podría generar una interferencia de señal, según el material y el grosor del armario.
La Caja de conexión cero debe estar instalada a una altura inferior a la del receptor inalámbrico de la televisión.
Los dispositivos deben conectarse por cable a la Caja de conexión cero.
Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla de la televisión y a la Caja de conexión cero.
La tecnología True Wireless se basa en la validación NVIDIA G-Sync compatible para reducir las interferencias, el bajo desfase de entrada y conseguir un rendimiento sin parpadeo.

Instalación en cualquier lugar

La Caja de conexión cero es fácil de instalar. Gracias a que no es necesaria una conexión directa a la TV, puedes diseñar tu espacio a tu antojo.⁵

Sin elementos que estorben

Transforma tu espacio para que sea lo más agradable posible a la vista. Mantén todo prolijo y organizado sin desorden de cables.

Sin inconvenientes

Conecta todos tus dispositivos a la Caja de conexión cero en lugar de a la TV para crear con conveniencia tu entorno de entretenimiento perfecto.

⁵ La imagen que aparece en “Libre para ubicarse en cualquier lugar” es una TV LG Signature OLED M5.


Para quienes quieren un aspecto elegante y homogéneo

Cuando montas tu TV en la pared, los biseles delgados y el diseño perfecto garantizan que no haya separación.⁶

LG OLED evo AI G5
Salón con LG OLED G5 y LG Soundbar montadas en la pared; el ángulo lateral resalta su diseño al ras y biseles finos.

Salón con LG OLED G5 y LG Soundbar montadas en la pared; el ángulo lateral resalta su diseño al ras y biseles finos.

⁶El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.
Las LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas tienen Diseño para una pared.
La LG OLED G5 de 48 pulgadas tiene un diseño ultradelgado.
Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un ligero espacio entre la televisión y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulta la guía de instalación para más detalles.

Para quienes quieren una pantalla portátil

Mira contenidos en cualquier lugar y en todas partes con el diseño portátil de LG StanbyMe. Inalámbrica y con un soporte flexible para la máxima movilidad y conveniencia, que podrás disfrutar vayas donde vayas.⁷

Pantallas Lifestyle de LG
Una mujer en su espaciosaMujer practica yoga en casa junto a una LG StanbyME en soporte vertical, que reproduce el video instructivo que sigue. casa haciendo yoga. Junto a ella hay una televisión LG StanbyME sobre un soporte. Está en orientación vertical y reproduce el video instructivo de yoga que la mujer está viendo.

Una mujer en su espaciosaMujer practica yoga en casa junto a una LG StanbyME en soporte vertical, que reproduce el video instructivo que sigue. casa haciendo yoga. Junto a ella hay una televisión LG StanbyME sobre un soporte. Está en orientación vertical y reproduce el video instructivo de yoga que la mujer está viendo.

⁷ Se muestra una escena simulada.
La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
La batería integrada tiene una autonomía de hasta 3 horas de uso inalámbrico (3 horas en modo estándar, pero el consumo de la batería puede variar en función de las condiciones de uso).
StanbyME solo es compatible con contenidos a través de Wi-Fi, por lo que debe conectarse a una red inalámbrica.
La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
El modo de pantalla vertical puede funcionar de forma diferente según la aplicación que se usa.
El producto no es resistente al agua.
La pantalla de inicio y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país y podrían cambiar sin previo aviso.

Descubre la mejor opción para los entusiastas del diseño como tú

Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Imagen del producto LG OLED T4
OLED T4
Imagen del producto LG OLED M5
OLED M5
Imagen del producto LG OLED G5
OLED G5
PantallaLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97”) LG OLED evo (83”, 77”, 65”)LG OLED evo
True wirelessTrue wireless True wireless -
DiseñoLa primera OLED TV transparente del mundoDiseño para una paredDiseño para una pared (97”, 83”, 77”, 65”, 55”)
Tamaño77 pulgadasHasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”)Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”)
ProcesadorProcesador alpha 11 AI de 2.ª gen.Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen.Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen.
Más información

¹ Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

²La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

