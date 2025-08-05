Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Características principales:

    Pantalla LG LED TV

    Disfruta del televisor y el monitor juntos

    El monitor TV de LG tiene un doble propósito que combina el televisor con el monitor de la computadora y presenta una nueva manera de combinar la tecnología con el estilo de vida.

    Disfruta del televisor y el monitor juntos

    Pantalla LG LED TV que admite imágenes claras en ángulos amplios
    Ángulo de visión amplia

    Imagen clara en ángulos amplios

    LG TV Monitor ofrece colores precisos en amplios ángulos de visión verticales y horizontales. Puede experimentar la misma proyección de imagen de pie o sentado.

    Modo Cine

    Haz tu cine en casa

    Cuando desee ver una película en su propio espacio, la visibilidad total del Modo Cine le permite capturar todos los momentos importantes, incluso en escenas oscuras.

    • OFF
    • ON
    Connect to a Wi-Fi network using webOS to access video content with the built-in streaming service apps
    Smart TV con WebOS

    La forma inteligente de acceder al contenido

    webOS TV monitor ayuda a explorar una variedad de programas de TV y películas con una simple conexión a su red Wi-Fi. Además, puede disfrutar de contenido de video personalizado basado en el historial de visualización con aplicaciones de servicio de transmisión integradas.

    *Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión.
    *Los servicios admitidos pueden diferir según el país.

    AirPlay Compartir pantalla Bluetooth

    AirPlay + Compartir pantalla + Bluetooth

    Conexión inalámbrica inteligente

    Puede compartir fácilmente su contenido desde su dispositivo inteligente a su monitor mediante AirPlay (para dispositivos Apple) o Screen Share (para dispositivos Android). Además, puede disfrutar de un sonido rico mediante el emparejamiento de Bluetooth.

    *AirPlay: duplicación y transmisión disponibles desde dispositivos iOS, iPadOS y macOS.
    *Compartir pantalla: compatible con Android o Windows 8.1 y superior.
    *Usando dispositivos Android, su dispositivo debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su monitor de TV.

    2 Altavoces estéreo de 5 W

    Experiencia inmersiva

    Disfrute de sus películas o juegos con sonido estéreo realista. Con el altavoz estéreo incorporado , no hay necesidad de altavoces adicionales alrededor de su monitor.

    una experiencia inmersiva con 2 altavoces estéreo de 5 W

    Montable a la pared

    Elegante y práctico

    Podrás instalar el monitor en la pared en donde más te convenga, aprovechando el efecto de ahorro de espacio.

    ser elegante y conveniente con la función de montaje en pared

    Qué opina la gente

    Principales ofertas