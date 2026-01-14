Offerta Kit Esclusivo: Forno 100% vapore InstaView + Microonde da incasso + Piano cottura induzione 80cm + Lavastoviglie a scomparsa totale + Frigorifero da incasso

Sai perché il vapore è così importante per ottenere i migliori risultati di lavaggio? Perché riesce a sciogliere meglio lo sporco (anche quello incrostato!) e a ridurre la formazione delle macchie sulle stoviglie. Per questo abbiamo dotato la nostra lavastoviglie della tecnologia TrueSteam™, un vero generatore di vapore a 100°C che lo spruzza direttamente nella vasca durante le varie fasi di lavaggio. E i risultati si vedono.