Offerta Kit Esclusivo: Forno 100% vapore InstaView + Microonde da incasso + Piano cottura induzione 80cm + Lavastoviglie a scomparsa totale + Frigorifero da incasso
KITCUCINA.2
Funzionalità principali
- [Forno] 23 programmi di cottura: cottura a vapore 100%, Air Fry, Steam Sous Vide, modalità pizza e molte altre ancora
- [Microonde] Controlli touch: ti basta un tocco per utilizzare tutte le funzioni del forno
- [Piano cottura] 4 zone di cottura con 1 flexible zone: puoi disporre su un lato padelle e teglie di grandi dimensioni, per la massima flessibilità d’uso
- [Lavastoviglie] Vapore TrueSteam™: i getti multipli di vapore igienizzano le stoviglie, sciolgono lo sporco ostinato e fanno brillare i bicchieri
- [Frigorifero] Total No Frost: migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda, senza la necessità di sbrinare il freezer
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Perché amerai il nostro Forno InstaView™
Puoi bussare per guardarci dentro
Lo pulisci in 10 minuti
Lo controlli dallo smartphone
È al top dell'efficienza
InstaView™
Bussa e guarda cos'hai in forno
InstaView è la nostra tecnologia distintiva che rende il tuo forno ancora più semplice da usare. Per accendere la luce interna non dovrai premere interruttori né girare delle manopole: ti basta bussare due volte sul vetro per vedere cos'hai in forno.
EasyClean
Pulire il forno non è mai stato così veloce
Per facilitarti la vita abbiamo pensato a un sistema di pulizia veloce, pratico e che non necessita l'uso di detersivi. Ti bastano solo 10 minuti per pulire il tuo forno!
FASE 1
Premi il tasto EasyClean.
Immagine di un dito che tocca il tasto EasyClean.
FASE 2
Il forno produce il vapore automaticamente e lo diffonde nella cavità.
Immagine del vapore che viene diffuso all'interno della cavità del forno
FASE 3
Rimuovi i residui di sporco con una spugna o con un panno.
Immagine di una mano che pulisce il forno con un panno.
Funzioni smart
Ecco il tuo nuovo assistente in cucina
Da oggi il forno lo controlli anche con il tuo smartphone. Scarica l'app LG ThinQ, collega il forno InstaView al Wi-Fi e scopri un nuovo mondo di personalizzazione e ricette. Oltre a preriscaldare il forno, impostare il timer e monitorare la cottura, potrai effettuare anche la diagnostica automatica, scaricare nuove ricette, crearne di nuove e molto altro ancora.
*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.
Una cucina che dà spettacolo
Dona un nuovo stile alla tua cucina
I controlli touch e il design essenziale arredano con un tocco di modernità.
Cucina in modo pratico e preciso
Hai a disposizione 8 impostazioni di cottura automatica per le tue ricette.
Diverse modalità di cottura
Semplifica il tuo modo di cucinare! Oltre alle 4 modalità di funzionamento tipiche di un microonde con grill, trovi anche 8 funzioni di cottura automatica per i cibi più comuni. Così potrai trovare il tuo stile anche in cucina.
Sicuro anche per i tuoi bambini
Hai paura che i più piccoli possano attivare inavvertitamente il microonde e farsi male? Ti basta tenere premuto il pulsante Stop/Pulizia per 3 secondo per bloccare i comandi touch.
Madre e figlio che passano insieme del tempo in cucina in sicurezza.
Funzione timer
Hai bisogno di un segnatempo in cucina? Il nostro microonde funziona anche come timer da cucina indipendente dalla modalità di funzionamento.
Aggiungi 30 secondi
Le tue pietanze hanno bisogno di un po' di tempo in più per scaldarsi? Ti basta premere il pulsante Start per aggiungere 30 secondi extra e raggiungere la temperatura perfetta.
Controlli slide indipendenti
La potenza è a portata di dito
Un piano cottura a induzione deve essere semplice e veloce da gestire, proprio come un piano tradizionale. Sul nostro piano a induzione ciascuna zona di cottura ha il proprio controllo indipendente, che puoi gestire semplicemente strisciando il dito fino alla potenza che desideri.
Massima potenza e versatilità
Cucina in meno tempo e più comodamente
Si dice che, se la guardi, l'acqua in pentola non bolle mai... ma non ha fatto i conti con l'elevata potenza del nostro piano a induzione! Con una potenza massima di 3,7kW usando la Flexible Zone, puoi far bollire l'acqua velocemente e grigliare i tuoi piatti in maniera più efficiente. Questo piano cottura, in particolare, ha una Flexible Zone su cui puoi disporre anche pentole e casseruole di grandi dimensioni, rendendo più uniforme la distribuzione del calore. E se vuoi puoi limitare la potenza massima in modo da adeguarla all'erogazione massima del tuo contratto di elettricità.
Confronto tra modalità standard con uova e verdure e zona flessibile con Boost con bistecca e aglio.
La tua cucina è al sicuro
Per prevenire ustioni accidentali, il nostro piano a induzione ti indica quando la superficie in vetro è troppo calda e non deve essere toccata.
Proteggi la tua famiglia
Per evitare che i tuoi bambini accendano inavvertitamente il piano a induzione, puoi attivare la funzione di blocco che disabilita tutti i controlli.
Il massimo dell'efficienza energetica
Per offrirti una lavastoviglie dalle prestazioni eccezionali abbiamo ridisegnato il motore Inverter Direct Drive, ottenendo un'efficienza superiore del 57% e raggiungendo il più elevato standard energetico che abbiamo in Europa: la classe A.
Lavastoviglie con la porta semi aperta e un bollo che indica la classe di efficienza energetica A.
*Test interni LG effettuati comparando il consumo energetico del modello LG DBC335 (classe A) con quelli del modello DBC425 (classe E), usando il programma Eco.
La forza del vapore
Stoviglie brillanti e igienizzate
Sai perché il vapore è così importante per ottenere i migliori risultati di lavaggio? Perché riesce a sciogliere meglio lo sporco (anche quello incrostato!) e a ridurre la formazione delle macchie sulle stoviglie. Per questo abbiamo dotato la nostra lavastoviglie della tecnologia TrueSteam™, un vero generatore di vapore a 100°C che lo spruzza direttamente nella vasca durante le varie fasi di lavaggio. E i risultati si vedono.
Ottimizza la resa con il prelavaggio a vapore
Il vapore TrueSteam™ utilizzato nella fase di pre-lavaggio aiuta ad ammorbidire le incrostazioni di cibo.
Immagine di una lavastoviglie con la porta completamente aperta, con i piatti sporchi all'interno.
Anche negli angoli, lo sporco non ha scampo
Il vapore immesso nella vasca dagli ugelli si diffonde uniformemente e raggiunge anche gli angoli più difficili delle stoviglie.
Immagine della vasca della lavastoviglie piena di vapore per una pulizia approfondita.
Bicchieri senza macchia (e senza paura)
L'azione del vapore rende i tuoi bicchieri più brillanti, con il 30% di macchie in meno in fase di asciugatura. Puoi attivare il vapore anche col programma "Delicato", in modo da trattare i tuoi calici con la giusta attenzione.
Un bicchiere di vetro con delle macchie su un lato, mentre sull'altro è brillante dopo aver usato il lavaggio con il vapore.
*Test interni LG effettuati comparando il numero di macchie d'acqua residue in seguito al lavaggio col modello LG DFB325 (con vapore) rispetto al modello DFB415 (senza vapore).
4 bracci irroratori
Getti d'acqua potenti che arrivano dappertutto
Il sistema QuadWash™ è unico nel suo genere: come ti suggerisce il nome, è composto da ben 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali. Grazie a questo sistema, l'acqua viene spruzzata sulle stoviglie in maniera più precisa ed efficace, permettendole di raggiungere ogni angolo di piatti, pentole e bicchieri per ottenere un lavaggio profondo e accurato.
Dual Zone: la giusta potenza, dove serve
Non tutte le stoviglie necessitano della stessa forza pulente. Proprio per questo abbiamo progettato l'opzione Dual Zone, che differenzia il tipo di lavaggio in base al cestello. Potrai lavare le stoviglie nel cestello inferiore con un getto d'acqua più energico, mentre per quelle nel cestello superiore verrà usato un getto d'acqua delicato.
Lavastoviglie LG con piatti e bicchieri puliti da getti d'acqua.
Rastrelliera personalizzabile
Anche le stoviglie più difficili hanno il loro posto
Organizzare pentole e piatti ingombranti in lavastoviglie non sarà più un problema. Il nostro sistema EasyRack™ Plus con 3 cestelli ti permette di abbassare o alzare ogni singolo elemento delle rastrelliere a tuo piacimento. Inoltre, puoi regolare l'altezza del cestello superiore in tutta semplicità, in modo da sistemare piatti fuori misura e stoviglie ingombranti. Hai a disposizione anche un intero cestello dedicato alle posate, mestoli e tazzine per evitare di togliere spazio al cestello principale.
Perchè amerai il nostro frigorifero?
Si incassa elegantemente
Le sue linee eleganti si integrano nel tuo arredamento
Conserva a lungo i prodotti freschi
Conserva frutta e verdura nel cassetto dedicato
Non devi sbrinarlo
La tecnologia Total No Frost evita la formazione di brina e ghiaccio
È bello anche dentro
Parete posteriore Metal Fresh per un design più premium
Design elegnte
L'estetica impeccabile della cucina
Si integra perfettamente nell'arredamento della tua cucina per donarle ancora più eleganza
Cassetto frutta e verdura
Conserva la freschezza
Un cassetto dedicato per mantenere sempre freschi frutta e verdura
Total No Frost
Niente condensa nel frigo né brina freezer
L'aria fredda circola uniformemente in ogni ripiano, mantenendo il frigorifero e i cibi sempre freschi. Non devi neanche sbrinare manualmente il frigorifero, così è sempre nelle migliori condizioni per conservare i tuoi surgelati.
Vassoio scorrevole nel freezer
Ogni cosa ha il suo posto
Organizzi meglio e raggiungi con facilità i cibi che conservi nel freezer
Metal Fresh
Dona alla tua cucina un tocco di eleganza
L'elegante finitura metallica interna dà un tocco di freschezza in più al frigorifero
- Forno 100% vapore InstaView | 76L Classe A++ | Blue EasyClean, Air Fry, Steam Sous Vide, Pizza, Wi-Fi, Display touch | Nero
- Microonde da incasso 25 litri, 900W | Auto cottura, Grill, Scongelamento, Ricette, Timer e orologio | Nero/deco acciaio nero
- Piano cottura induzione 80cm | Potenza 2,5 ~ 7,4kW | 4 zone, 1 flex, Controlli indipendenti, Wi-Fi | Nero
- Lavastoviglie a scomparsa totale | QuadWash Serie 4, Classe A 43dB | 14 coperti,Vapore, Info Light,Cerniere sliding | Acciaio
- Frigorifero da incasso | Classe E, 233L | Metal Fresh, Cerniere a scorrimento, Total No Frost, Porte reversibili | Bianco
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Paese di origine
Corea
Colore
Nero
Sistema di cottura
ProBake
Tipo di forno
Singolo
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Timer
Sì
DESIGN E FINITURE
Colore della porta
Nero opaco
Colore
Nero
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
687 x 620 x 648
Dimensioni (L x A x P) (mm)
592 x 594 x 569
Peso (kg)
40,2
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Paese di origine
Cina
Colore della porta
Nero
Apertura della porta
Dual Body
EasyClean
No
Tipologia di installazione
Da incasso
Colore
Acciaio inox
Volume cavità (litri)
25
Tipologia
Grill
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Aggiungi 30 secondi
Sì
Blocco bambini
Sì
Segnale acustico fine cottura
Sì
EasyClean
No
Timer
Sì
Impostazione orario
Sì
Piatto girevole attivo/disattivo
No
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Tipologia di illuminazione interna
LED
Potenza assorbita (microonde + grill) (W)
1.450
Potenza assorbita grill (W)
1.000
Manuale di cucina
Automatico + Manuale
Potenza assorbita microonde (W)
1.450
Livelli di potenza
5
Potenza (W)
900
Volume cavità (litri)
25
Smart Inverter
No
Potenza assorbita totale (W)
1.450
Diametro del piatto girevole (mm)
315
COMANDI
Display
LED
Posizione dei comandi
Laterale destra
Tipologia dei comandi
Touch
MODALITÀ DI COTTURA
Frittura ad aria
No
Cottura automatica
Sì
Riscaldamento automatico
No
Cottura
No
Cottura ventilata
No
Scongelamento
Sì
Deidratazione
No
Grill
Sì
Scongelamento inverter
No
Scioglimento
No
Memoria cottura
No
Lievitazione
No
Cottura arrosto
No
Sensore cottura
No
Sensore riscaldamento
No
Cottura lenta
No
Ammorbidimento
No
Ventilato rapido
No
Grill rapido
Sì
Cottura a fasi
No
Cottura a vapore
No
Riscaldamento
No
DESIGN E FINITURE
Design interno
Squadrato
Colore della porta
Nero
Tipologia della porta
Opaca
Design esterno
Vista ampia tradizionale
Colore interno
Acciaio inox
Colore
nessuna finitura
Finitura anti-impronta
No
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni interne (L x A x P) (mm)
328 x 206 x 372
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
654 x 451 x 446
Dimensioni (L x A x P) (mm)
592 x 396 x 388
Peso (kg)
16,7
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
900
Alimentazione (V/Hz)
230V / 50Hz
FUNZIONI SMART
NFC
No
Smart Diagnosis
No
Wi-Fi con app ThinQ
No
ACCESSORI
Vassoio in vetro
1
Griglie
1
Anello rotante
1
Manuale d'uso
1
Griglia superiore
1
Spiedo rotante
1
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Tipo di piano cottura
Induzione
Tipo di alimentazione
Elettrico
Colore
Nero
Paese di origine
Cina
CARATTERISTICHE
Indicatore del calore superficiale residuo
Sì
Tipo di piano cottura
Induzione
Pulizia EasyClean
No
Posizione bruciatori / zone di cottura (singole)
Sinistra anteriore, Sinistra posteriore, Destra anteriore, Destra posteriore
Zone Flex
Sinistra anteriore + posteriore
Tipo di alimentazione
Elettrico
Potenza totale
7.400
Numero di bruciatori / zone di cottura
4
Funzioni per la sicurezza
Sì
Potenza zona sinistra anteriore (W) (Boost, mm)
2.200(3.700, 185)
Potenza zona sinistra posteriore (W) (Boost, mm)
2.200(3.700, 185)
Potenza zona destra anteriore (W) (Boost, mm)
1.400(2.400, 150)
Potenza zona destra posteriore (W) (Boost, mm)
2.600(3.700, 280)
Potenza zona Flex (W) (mm)
3.300(210x374)
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
7.400
Alimentazione (V/Hz)
220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz, 380~415V / 50Hz, 380~415V / 60Hz
FUNZIONI SMART
NFC
No
Ricettario smart (con app di terze parti)
No
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Controllo vocale (con dispositivo di terze parti)
No
Controllo e monitoraggio
No
DESIGN E FINITURE
Display
LED
Tipo comandi del piano cottura
Touch
Vetro del piano cottura
Vetro ceramico
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni per incasso (L x A x P) (mm)
750 x 59 x 480
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
945 x 125 x 680
Dimensioni (L x A x P) (mm)
800 x 48 x 520
Peso (kg)
15,7
Larghezza (mm)
800
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Blocco comandi
Sì
Cottura temporizzata
Sì
Timer
No
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI GENERALI
Colore
Noble Steel
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di display
LED
Tipo di installazione
Incasso
Posizione del pannello di controllo
Comandi superiori
Numero di coperti totale
14
CARATTERISTICHE ESTETICHE
Colori
Noble Steel
Indicatori di stato
LED
Indicatore tempo rimanente
No
Materiale della vasca
Inox
CESTELLI ADDIZIONALI
Secchiello porta posate
No
Terzo cestello con altezza regolabile
Sì (Regolabile)
PROGRAMMI E OPZIONI
Auto
Sì
Interruzione del programma
Sì
Blocco dei controlli
Sì
Partenza ritardata
Sì
Delicato
Sì
Programma scaricato
Sì
Dual Zone
Sì
Eco
Sì
Risparmio energia
Sì
Express
Sì
Asciugatura extra
Sì
Mezzo carico
Sì
Sporco intenso
No
Alta temperatura
Sì
Intensivo
Sì
Pulizia lavastoviglie
Sì
Normale
No
Numero di opzioni
7
Numero di programmi di lavaggio
10
Refresh
Sì
Risciacquo
Sì
Steam
Sì
Turbo
Sì
PRESTAZIONI CONSUMI/ACQUA
Durata ciclo (min)
299
Durata del programma Express (min)
56
Classe di rumorosità
B
Livello di rumorosità (dBA)
43
Durata del programma Turbo (min)
78
Consumo di acqua (litri)
9,5
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Smart Rack+™
Sì
Trattamento antibatterico
Sì
Aqua-Stop
Sì
Apertura automatica della porta
Sì
Dispenser detergente e brillantante
Sì
Motore DirectDrive™
Sì
Tipologia di asciugatura
N/D
Motore Inverter Direct Drive
Sì
Numero bracci di lavaggio
3
QuadWash™
Sì
Sistema di lavaggio SenseClean
Sì
Sensore dello sporco
Sì
TrueSteam™
Sì
Sistema di lavaggio Vario
Sì
Prestazioni di lavaggio
N/D
Addolcitore dell'acqua
Sì
FUNZIONI SMART
NFC
No
Assistenza clienti proattiva
Sì
Controllo remoto
No
Monitoraggio da remoto
Sì
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DIMENSIONI E PESO
Altezza piedini regolabili (mm)
60
Dimensioni con imballo (L x A x P)
683 x 840 x 654
Peso con imballo (kg)
50
Dimensioni (L x A x P) (mm)
598 x 815 x 554
Peso (kg)
45
ALIMENTAZIONE
Frequenza (Hz)
50Hz
Potenza assorbita (W)
1600-1800W
Voltaggio (V)
220-240V~
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di prodotto
Da incasso
Profondità standard/piano
Profondità piano
Classe di efficienza energetica
E
CARATTERISTICHE
Door Cooling+™
No
LINEAR Cooling
No
CAPACITÀ
Capacità totale (litri)
233
Capacità del congelatore (litri)
63
Capacità del frigorifero (litri)
170
DESIGN E FINITURE
Finitura e colore delle porte
White-White
Metal Fresh
Sì (nel comparto frigo)
Tipologia di maniglie
No
COMANDI E DISPLAY
Avviso porta aperta
Sì
Display LED interno
Display LED
Express Freeze
Sì
Blocco bambini
No
PRESTAZIONI
Tipo di compressore
Recipro
Consumo energetico (kWh/anno)
218
Classe climatica
SN-T
Rumorosità (dB)
38
Classe di rumorosità
C
DIMENSIONI E PESO
Peso con imballo (kg)
55
Dimensioni (L x A x P) (mm)
540 x 1.770 x 545
Peso (kg)
51
Altezza della struttura (mm)
1.770
Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)
1.703
COMPARTO FRIGO
Balconcini trasparenti
4
Illuminazione interna
LED in alto
Ripiani in vetro temperato
1
Cassetto frutta e verdura
1
Cassetto con griglia salvafreschezza
No
Ripiano portabottiglie
No
Cassetto Zero gradi
No
Multi-Air Flow
Sì
Folding Shelf
No
Filtro Pure N Fresh
No
Fresh Converter
No
COMPARTO FREEZER
Cassetti
3 con organizzazione su livelli
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
No
Wi-Fi con app ThinQ
No
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO
Fabbricatore manuale del ghiaccio
Vassoio ghiaccio normale
Dispenser di sola acqua
No
Fabbricatore automatico del ghiaccio
No
CODICE EAN
Codice a barre
8806096187531
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
