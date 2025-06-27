Piano cottura induzione 80cm | Potenza 2,5 ~ 7,4kW | 4 zone, 1 flex, Controlli indipendenti, Wi-Fi | Nero

Il principio di funzionamento del piano a induzione è proprio quello di utilizzare delle bobine che generano un campo magnetico che trasferisce energia direttamente al fondo della pentola. Il vetro del piano a induzione, quindi, non diventa caldo perché produce calore, ma perché è la pentola stessa che, diventando calda, passa parte del calore al vetro per contatto.

Per capire quando il piano si è raffreddato e, quindi, quando puoi toccarlo senza rischi, puoi verificare l'apposito indicatore sul display di ciascuna zona. Ci sono due indicatori differenti a seconda della temperatura rilevata: "H" indica che la zona è molto calda, mentre "h" indica che la zona è calda.