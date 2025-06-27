We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Piano cottura induzione 80cm | Potenza 2,5 ~ 7,4kW | 4 zone, 1 flex, Controlli indipendenti, Wi-Fi | Nero
CI5Z3025BN
Funzionalità principali
- Tecnologia a induzione: cucina i tuoi piatti con la massima efficienza, grazie al trasferimento diretto dell’energia alla pentola
- 4 zone di cottura con 1 flexible zone: puoi disporre su un lato padelle e teglie di grandi dimensioni, per la massima flessibilità d’uso
- Potenza max 7,4kW con limitatore: sfrutta la massima potenza oppure limitala su 5 livelli diversi, fino a un minimo di 2,5kW
- Controlli slide touch indipendenti: ciascuna zona di cottura ha il suo controllo, così puoi regolarlo più facilmente strisciando il dito
- Finitura in vetro ceramico con bordi smussati: il nostro piano cottura arreda la tua cucina e resiste alla prova del tempo
- 15 livelli di potenza con boost: regola la potenza di ciascuna zona in base a ciò che devi cuocere, per ottimizzare tempi e cottura
Una cucina che dà spettacolo
Sempre sotto controllo
Il tuo piano cottura diventa più smart con l'app LG ThinQ™
Veloce, preciso, sicuro
Controlla Ciascuna zona strisciando il dito.
Cottura rapida ad alta potenza
La flessibilità di cui hai bisogno
Funzioni smart
Tieni sotto controllo il piano cottura
Da oggi il piano cottura a induzione lo monitori anche con il tuo smartphone. Scarica l'app LG ThinQ, collega il piano cottura a induzione al Wi-Fi e scopri un modo più smart di gestire la tua cucina. Con l'app puoi tenere sotto controllo ciascuna zona di cottura, il timer e monitorare il tempo di utilizzo su base quotidiana, settimanale e mensile.
*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.
*Il prodotto nel video è al solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale.
Controlli slide indipendenti
La potenza è a portata di dito
Un piano cottura a induzione deve essere semplice e veloce da gestire, proprio come un piano tradizionale. Sul nostro piano a induzione ciascuna zona di cottura ha il proprio controllo indipendente, che puoi gestire semplicemente strisciando il dito fino alla potenza che desideri.
Massima potenza e versatilità
Cucina in meno tempo e più comodamente
Si dice che, se la guardi, l'acqua in pentola non bolle mai... ma non ha fatto i conti con l'elevata potenza del nostro piano a induzione! Con una potenza massima di 3,7kW usando la Flexible Zone, puoi far bollire l'acqua velocemente e grigliare i tuoi piatti in maniera più efficiente. Questo piano cottura, in particolare, ha una Flexible Zone su cui puoi disporre anche pentole e casseruole di grandi dimensioni, rendendo più uniforme la distribuzione del calore. E se vuoi puoi limitare la potenza massima in modo da adeguarla all'erogazione massima del tuo contratto di elettricità.
Confronto tra modalità standard con uova e verdure e zona flessibile con Boost con bistecca e aglio.
La tua cucina è al sicuro
Per prevenire ustioni accidentali, il nostro piano a induzione ti indica quando la superficie in vetro è troppo calda e non deve essere toccata.
Proteggi la tua famiglia
Per evitare che i tuoi bambini accendano inavvertitamente il piano a induzione, puoi attivare la funzione di blocco che disabilita tutti i controlli.
Uno stile senza tempo
Istruzioni per l'installazione
Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il piano cottura.
*Questo video è rappresentativo unicamente della modalità di installazione e delle dimensioni. L'aspetto del prodotto potrebbe essere differente da quello reale.
1. Misure minime del vano per l'incasso
Assicurati che attorno al vano per l'incasso ci siano almeno 50mm di spazio per appoggiare il piano a induzione.
Immagine che mostra le misure del piano a induzione e tutte le misure del vano per l'incasso.
Assicurati che ci sia una distanza di sicurezza di almeno 3mm tra i lati del piano cottura e le pareti dell'incasso del piano della cucina.
Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura
Per evitare il contatto accidentale con il fondo del piano cottura che potrebbe surriscaldarsi, o scosse elettriche impreviste quando è in funzione, ti raccomandiamo di applicare un inserto in legno, fissato con delle viti, a una distanza minima di 15mm dal fondo del piano cottura.
Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura
2. Precauzioni
Ti raccomandiamo di tenere uno spazio di areazione di almeno 500mm fra il piano a induzione e la cappa di aspirazione e di non bloccare la ventilazione nella parte sottostante al piano.
Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del piano cottura
Accessori per l'installazione
Guarda ciò che include il piano cottura.
Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.
Cosa c'è nella confezione?
Immagine delle staffe di ritegno incluse con il piano cottura.
Immagine delle viti incluse con il piano cottura.
Prodotti consigliati
Vuoi rinnovare la tua cucina? Da' un'occhiata a questi prodotti
Domande frequenti (FAQ)
Q.
Per installare il piano cottura a induzione devo per forza incrementare i kW massimi della fornitura elettrica?
A.
Il nostro piano a induzione ha una potenza massima di 7,4kW. Tuttavia, non devi preoccuparti se il tuo contratto non prevede una potenza così alta, perché puoi limitare la potenza totale in uscita in modo da renderlo compatibile con il tuo contratto. Puoi limitare la potenza su 5 livelli: 2,5kW, 3,5kW, 4,5kW, 6kW oppure 7,4kW. La modalità di limitazione della potenza è descritta nel manuale d'uso del piano a induzione.
Q.
Per installare questo piano cottura devo modificare l'incavo del piano della cucina?
A.
Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio piano a gas, questo piano è ideale, perché le misure dell'incasso sono compatibili con i comuni piani a gas (560 x 480mm).
In ogni caso, dovrai però controllare di avere una profondità sufficiente per installare il piano a induzione (50mm di profondità del piano induzione + almeno 15mm per l'areazione).
Q.
Per usare il piano cottura a induzione devo cambiare le pentole? Come faccio a capire se le pentole che ho sono compatibili?
A.
Il piano cottura a induzione funziona con una particolare tecnologia che richiede l'utilizzo di pentole con un fondo ferromagnetico. Mentre in passato queste pentole erano di scarsa diffusione, oggi le trovi ovunque ed è probabile che se le hai cambiate recentemente siano già compatibili con un piano a induzione. In ogni caso, puoi fare una semplice prova avvicinando una calamita al fondo della pentola: se la calamita si attacca, la pentola è compatibile.
Ti ricordiamo invece che le pentole in alluminio o in rame non sono compatibili con il piano a induzione.
Q.
Per montare il piano cottura a induzione devo necessariamente affidarmi a un tecnico?
A.
La sostituzione del piano cottura a gas con uno a induzione non è un’operazione complicata, ma è necessaria estrema attenzione e un po’ di familiarità con gli impianti elettrici. Se non hai l'esperienza necessaria, ti consigliamo di affidarti a un tecnico per evitare danni all'impianto o al al nuovo elettrodomestico.
Q.
A cosa serve la funzione Boost che trovo sui controlli di ogni zona?
A.
La funzione Boost serve per aumentare ulteriormente la potenza massima erogata da ciascuna zona di cottura. Ad esempio, una zona al livello di potenza 15 eroga 2kW, ma con la funzione Boost arriva a 3,3kW. Attivare la funzione Boost ti permette di cuocere più in fretta i tuoi cibi o di far bollire l'acqua più rapidamente.
Q.
Come si usano le Flexible Zone?
A.
Questo piano a induzione ha una Flexible Zone che combina le due zone di cottura di sinistra. Per attivarla, basta toccare l'icona con i due quadrati affiancati che trovi nel pannello dei comandi.
Quando usi la Flexible Zone, assicurati di posizionare una teglia o una pentola che copra entrambe le zone di cottura, in modo da farle funzionare correttamente.
Q.
Cosa succede se tolgo la pentola dalla zona di cottura mentre la zona è attiva?
A.
Il piano a induzione è in grado di rilevare se c'è una pentola appoggiata su una delle zone di cottura. Se non rileva alcuna pentola, oppure se la rimuovi, la zona passa automaticamente alla modalità di standby dopo 1 minuto.
Q.
Come mai il vetro del piano a induzione si scalda? Non dovrebbe trasferire solo l'energia al fondo della pentola?
A.
Il principio di funzionamento del piano a induzione è proprio quello di utilizzare delle bobine che generano un campo magnetico che trasferisce energia direttamente al fondo della pentola. Il vetro del piano a induzione, quindi, non diventa caldo perché produce calore, ma perché è la pentola stessa che, diventando calda, passa parte del calore al vetro per contatto.
Per capire quando il piano si è raffreddato e, quindi, quando puoi toccarlo senza rischi, puoi verificare l'apposito indicatore sul display di ciascuna zona. Ci sono due indicatori differenti a seconda della temperatura rilevata: "H" indica che la zona è molto calda, mentre "h" indica che la zona è calda.
Q.
Come funziona il blocco bambini?
A.
Per evitare che i tuoi bambini accendano inavvertitamente il piano a induzione, ti basta tenere premuto il tasto del lucchetto per 3 secondi. In questo modo entra in funzione il blocco bambini che disabilita tutti i controlli e preservare la sicurezza della tua famiglia. Nel caso in cui stessi già cucinando qualcosa su una zona, lo slider della potenza rimane comunque attivo, ma non potrai accendere altre zone.
Q.
Qual è il diametro minimo di pentole che posso usare sul piano cottura?
A.
Questo piano cottura può funzionare con pentole dal diametro minimo di 12cm sulla zona più piccola e di 16cm su quelle più grandi.
Q.
Come funziona il Power Shift?
A.
Il Power Shift ti permette di passare dal livello 15 al livello 3 utilizzando prima una cottura vivace e dopo un a fuoco lento semplicemente facendo scivolare la pentola verso la zona in basso per aumentare la potenza e verso la zona in alto per ridurla.
DIMENSIONI
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Tipo di piano cottura
Induzione
Tipo di alimentazione
Elettrico
Colore
Nero
Paese di origine
Cina
CARATTERISTICHE
Indicatore del calore superficiale residuo
Sì
Tipo di piano cottura
Induzione
Pulizia EasyClean
No
Posizione bruciatori / zone di cottura (singole)
Sinistra anteriore, Sinistra posteriore, Destra anteriore, Destra posteriore
Zone Flex
Sinistra anteriore + posteriore
Tipo di alimentazione
Elettrico
Potenza totale
7.400
Numero di bruciatori / zone di cottura
4
Funzioni per la sicurezza
Sì
Potenza zona sinistra anteriore (W) (Boost, mm)
2.200(3.700, 185)
Potenza zona sinistra posteriore (W) (Boost, mm)
2.200(3.700, 185)
Potenza zona destra anteriore (W) (Boost, mm)
1.400(2.400, 150)
Potenza zona destra posteriore (W) (Boost, mm)
2.600(3.700, 280)
Potenza zona Flex (W) (mm)
3.300(210x374)
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
7.400
Alimentazione (V/Hz)
220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz, 380~415V / 50Hz, 380~415V / 60Hz
FUNZIONI SMART
NFC
No
Ricettario smart (con app di terze parti)
No
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Controllo vocale (con dispositivo di terze parti)
No
Controllo e monitoraggio
No
DESIGN E FINITURE
Display
LED
Tipo comandi del piano cottura
Touch
Vetro del piano cottura
Vetro ceramico
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni per incasso (L x A x P) (mm)
750 x 59 x 480
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
945 x 125 x 680
Dimensioni (L x A x P) (mm)
800 x 48 x 520
Peso (kg)
15,7
Larghezza (mm)
800
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Blocco comandi
Sì
Cottura temporizzata
Sì
Timer
No
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
