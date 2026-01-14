About Cookies on This Site

Offerta Kit Esclusivo: Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue + Microonde da incasso 25 litri, 900W | Nero/deco acciaio nero

Funzionalità principali

  • [Forno] Tecnologia InstaView: ti basta bussare sul vetro due volte per accendere la luce interna e vedere cos'hai in forno, in totale sicurezza
  • [Forno] Blue EasyClean: in soli 10 minuti pulisci il forno senza usare detersivi, grazie alla superficie con speciale smalto blu e al programma di pulizia specifico
  • [Forno] Isolamento termico con 4 vetri: anche quando cuoci le tue pietanze alla massima temperatura, non rischierai di scottarti se tocchi il vetro esterno
  • [Microonde] Design da incasso: creato per donare un tocco di eleganza e modernità alla tua cucina
  • [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
  • [Microonde] Blocco bambini: inibisci il pannello dei comandi per evitare che i tuoi bambini lo attivino accidentalmente
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale del forno LG WSED7612S

WSED7612S

Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, 15 modalità di cottura, Wi-Fi | Inox
Foto frontale del forno microonde da incasso MG7Z2593B

MG7Z2593B

Microonde da incasso 25 litri, 900W | Auto cottura, Grill, Scongelamento, Ricette, Timer e orologio | Nero/deco acciaio nero

Forno InstaView™: lo spettacolo in cucina

Forno LG integrato in una cucina moderna con pannello di controllo touch e icona luminosa del pugno al centro.

Bussa e guarda cos'hai in forno

Una mano pulisce il fondo di un forno con un panno giallo, mostrando il sistema di ventilazione sulla parete posteriore.

Veloce da pulire

Forno LG nero integrato in un mobile in legno chiaro, collegato a uno smartphone che mostra la funzione Convection Bake.

Sempre sotto controllo

Forno LG integrato in cucina bianca con classificazione energetica A+ in evidenza in un cerchio rosso.

Efficienza in classe A+

InstaView™

Bussa e guarda cos'hai in forno

InstaView è la nostra tecnologia distintiva che rende il tuo forno ancora più semplice da usare. Per accendere la luce interna non dovrai premere interruttori né girare delle manopole: ti basta bussare due volte sul vetro per vedere cos'hai in forno.
EasyClean™

Pulire il forno non è mai stato così veloce

Per facilitarti la vita abbiamo pensato a un sistema di pulizia veloce, pratico e che non necessita l'uso di detersivi. Ti bastano solo 10 minuti per pulire il tuo forno!

FASE 1

Riempi di acqua uno spruzzino da 510ml. Spruzza circa 60ml di acqua sulle pareti e sugli angoli.

Immagine di una mano con uno spruzzino che spruzza acqua sulle pareti interne del forno

FASE 2

Versa l'acqua rimanente (450ml) sul fondo del forno.

Immagine di una mano che versa l'acqua rimanente nello spruzzino sul fondo del forno.

FASE 3

Premi il tasto EasyClean™.

Immagine di un dito che preme il tasto EasyClean.

FASE 4

Rimuovi i residui di sporco con una spugna o con un panno.

Mano che tiene un panno per rimuovere i residui

Funzioni smart

Ecco il tuo nuovo assistente in cucina

Da oggi il forno lo controlli anche con il tuo smartphone. Scarica l'app LG ThinQ, collega il forno InstaView al Wi-Fi e scopri un modo più smart di gestire la tua cucina. Oltre a preriscaldare il forno, impostare il timer e monitorare la cottura, potrai effettuare anche la diagnostica automatica e molto altro ancora.

*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.

Come uno chef professionista

L'acquolina vien cucinando

L'unico limite in cucina è la tua fantasia. E con il nostro forno potrai sbizzarrirti con tantissime modalità di cottura che ti aiuteranno a fare un figurone. Che ne dici di un bel piatto di ali di pollo croccanti fritte ad aria? Oppure un bel taglio di carne cotto lentamente sottovuoto a bassa temperatura? Perché non una gustosa pizza croccante? Insomma, il nostro forno InstaView ti offre così tante possibilità che avrai solo l'imbarazzo della scelta!

Tavola imbandita con pollo arrosto, verdure, salsa di pomodoro, biscotti, e contorni, simboli modalità cottura in basso.

Sistema ProBake

La convezione ProBake distribuisce il calore su tutte le teglie in maniera costante e precisa, sfruttando un elemento riscaldante supplementare posto sulla parete posteriore.

Biscotti appena sfornati su una teglia nel forno ventilato, dorati e caldi.
Air Sous Vide

La cottura sottovuoto effettuata con un flusso costante di aria a bassa temperatura rende i cibi ancora più gustosi e ne preserva i nutrienti. Così potrai cucinare come uno chef di classe.

Arrosto di carne con erbe aromatiche su una griglia dorata all'interno di un forno illuminato e ventilato.

Air Fry

Gustati il piacere di una frittura con meno pesi sullo stomaco! Col sistema Air Fry, puoi friggere in maniera leggera i tuoi piatti preferiti, usando meno olio e senza creare cattivi odori.

Ali di pollo arrosto dorate nel ripiano centrale di un forno ventilato con aria calda in circolazione visibile.

Modalità pizza

La pizza è un'arte tutta italiana e il nostro forno la porta a casa tua. La convezione ProBake fa circolare l'aria in modo uniforme, rendendo croccante l'impasto e filante la mozzarella.

Pizza all'interno del forno con modalità ProBake

*La cottura sottovuoto richiede l'utilizzo di cibi sottovuoto preconfezionati oppure preparati utilizzando una macchina per il sottovuoto (venduta separatamente)

Immagine che mostra l'etichetta energetica con l'indicazione A .

Efficienza in classe A , per cucinare con meno pensieri

Uno stile senza tempo

Immagine di una cucina con installati un forno, una cappa e un piano cottura.

Design armonioso

Dettagli del forno che mostra la finitura nera opaca anti-impronta

Finitura in acciaio inox

Immagine che mostra l'ampia cavità del forno, con indicato 76 litri

Cavità più capiente

Istruzioni per l'installazione

Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il forno.

Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il forno.

1. Misure minime del mobile da incasso

Immagine che mostra le misure dell'incavo nel mobile per incassare il forno

2. Precauzioni
Ti raccomandiamo di tenere uno spazio di areazione di almeno 50mm nella parte posteriore e di 5mm per lato.

Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del forno

Per evitare che il forno possa scivolare fuori dal mobile, assicurati di fissarlo al mobile stesso usando delle viti.

Immagine che mostra le parti che devono essere fissate al mobile quando installi il forno.

Accessori per l'installazione

Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.

Guarda ciò che include il forno.

Cosa c'è nella confezione?

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 2 guide laterali e 2 guide telescopiche a uscita parziale

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 griglia e 1 vassoio

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 teglia profonda e 2 viti di fissaggio per mobile il legno.

Una cucina che dà spettacolo

Una cucina con installato un forno a microonde da incasso.

Dona un nuovo stile alla tua cucina

I controlli touch e il design essenziale arredano con un tocco di modernità.

8 icone di cibo che possono essere cotte con la funzione Cottura automatica nel microonde

Cucina in modo pratico e preciso

Hai a disposizione 8 impostazioni di cottura automatica per le tue ricette.

Il forno a microonde da incasso installato sopra un forno

Design
essenziale

Display a LED bianchi sul microonde da incasso

Display LED

Lo schermo touch del microonde da incasso con un dito che preme un pulsante.

Controlli touch

L'interno in acciaio inossidabile del microonde da incasso

Interno facile da pulire

Diverse modalità di cottura

Semplifica il tuo modo di cucinare! Oltre alle 4 modalità di funzionamento tipiche di un microonde con grill, trovi anche 8 funzioni di cottura automatica per i cibi più comuni. Così potrai trovare il tuo stile anche in cucina.

4 piatti di cibo cotto con le 4 modalità di cottura

4 piatti di cibo cotto con le 4 modalità di cottura

8 icone delle funzioni di Cottura automatica

8 icone delle funzioni di Cottura automatica

Sicuro anche per i tuoi bambini

Hai paura che i più piccoli possano attivare inavvertitamente il microonde e farsi male? Ti basta tenere premuto il pulsante Stop/Pulizia per 3 secondo per bloccare i comandi touch.

Madre e figlio che passano insieme del tempo in cucina in sicurezza.

Funzione timer

Hai bisogno di un segnatempo in cucina? Il nostro microonde funziona anche come timer da cucina indipendente dalla modalità di funzionamento.

Aggiungi 30 secondi

Le tue pietanze hanno bisogno di un po' di tempo in più per scaldarsi? Ti basta premere il pulsante Start per aggiungere 30 secondi extra e raggiungere la temperatura perfetta.

Tono di fine cottura

Come si suol dire "La pentola guardata non bolle mai"! Non pensare a come procede la cottura dei cibi, il microonde to avviserà quando ha finito con un tono musicale.

Istruzioni per l'installazione

Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il microonde da incasso.

1. Misure minime del vano per l'incasso

Dimensioni del microonde da incasso e dell'area di installazione

➊ Solo se viene installato con il forno da incasso LG

Dimensioni del microonde da incasso e dell'area di installazione

2. Precauzioni

Rimuovi il fondo posteriore del mobile in cui devi incassare il microonde. Se è difficile da rimuovere, ricava un buco nel pannello posteriore di 100 mm.

Per una corretta ventilazione sono necessari:

- almeno 50 mm di spazio nella parte posteriore;

- almeno 5 mm tra la base del microonde e il mobile su cui poggia;

- almeno 20 mm tra la parte superiore del microonde e il mobile.

Dimensioni del forno a microonde da incasso nell'area di installazione

*Ti consigliamo il supporto di uno specialista durante l'installazione.

Accessori per l'installazione

Guarda ciò che include il forno a microonde.

Immagine di scatole sul tavolo della cucina

Cosa c'è nella confezione?

Accessori del forno a microonde: vite per mobili e piastra di connessione.

Accessori del forno a microonde: piatto in vetro e anello rotante.

Accessori del forno a microonde: perno e griglia rialzata

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

Marchio

LG

Paese di origine

Corea

Colore

Acciaio inox

Tipo di forno

ProBake

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Timer

DESIGN E FINITURE

Colore della porta

Trasparente

Colore

Acciaio inox

DIMENSIONI / PESO

Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

687 x 620 x 648

Dimensioni (L x A x P) (mm)

592 x 564 x 569

Peso (kg)

38,2

ENERGIA / CONSUMI

Potenza nominale (W)

3.500

Alimentazione (V/Hz)

230V / 50Hz

FUNZIONI SMART

Smart Diagnosis

Wi-Fi con app ThinQ

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Dismantling information(WSED7612S)
ENERGY LABEL(WSED7612S)
PRODUCT FICHE(WSED7612S)
GPSR Safety Information(WSED7612S)
WEB INFO(WSED7612S)
Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

Marchio

LG

Paese di origine

Cina

Colore della porta

Nero

Apertura della porta

Dual Body

EasyClean

No

Tipologia di installazione

Da incasso

Colore

Acciaio inox

Volume cavità (litri)

25

Tipologia

Grill

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Aggiungi 30 secondi

Blocco bambini

Segnale acustico fine cottura

EasyClean

No

Timer

Impostazione orario

Piatto girevole attivo/disattivo

No

CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

Tipologia di illuminazione interna

LED

Potenza assorbita (microonde + grill) (W)

1.450

Potenza assorbita grill (W)

1.000

Manuale di cucina

Automatico + Manuale

Potenza assorbita microonde (W)

1.450

Livelli di potenza

5

Potenza (W)

900

Volume cavità (litri)

25

Smart Inverter

No

Potenza assorbita totale (W)

1.450

Diametro del piatto girevole (mm)

315

COMANDI

Display

LED

Posizione dei comandi

Laterale destra

Tipologia dei comandi

Touch

MODALITÀ DI COTTURA

Frittura ad aria

No

Cottura automatica

Riscaldamento automatico

No

Cottura

No

Cottura ventilata

No

Scongelamento

Deidratazione

No

Grill

Scongelamento inverter

No

Scioglimento

No

Memoria cottura

No

Lievitazione

No

Cottura arrosto

No

Sensore cottura

No

Sensore riscaldamento

No

Cottura lenta

No

Ammorbidimento

No

Ventilato rapido

No

Grill rapido

Cottura a fasi

No

Cottura a vapore

No

Riscaldamento

No

DESIGN E FINITURE

Design interno

Squadrato

Colore della porta

Nero

Tipologia della porta

Opaca

Design esterno

Vista ampia tradizionale

Colore interno

Acciaio inox

Colore

nessuna finitura

Finitura anti-impronta

No

DIMENSIONI / PESO

Dimensioni interne (L x A x P) (mm)

328 x 206 x 372

Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

654 x 451 x 446

Dimensioni (L x A x P) (mm)

592 x 396 x 388

Peso (kg)

16,7

ENERGIA / CONSUMI

Potenza nominale (W)

900

Alimentazione (V/Hz)

230V / 50Hz

FUNZIONI SMART

NFC

No

Smart Diagnosis

No

Wi-Fi con app ThinQ

No

ACCESSORI

Vassoio in vetro

1

Griglie

1

Anello rotante

1

Manuale d'uso

1

Griglia superiore

1

Spiedo rotante

1

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

