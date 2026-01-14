We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue + Microonde da incasso 25 litri, 900W | Nero/deco acciaio nero
Funzionalità principali
- [Forno] Tecnologia InstaView: ti basta bussare sul vetro due volte per accendere la luce interna e vedere cos'hai in forno, in totale sicurezza
- [Forno] Blue EasyClean: in soli 10 minuti pulisci il forno senza usare detersivi, grazie alla superficie con speciale smalto blu e al programma di pulizia specifico
- [Forno] Isolamento termico con 4 vetri: anche quando cuoci le tue pietanze alla massima temperatura, non rischierai di scottarti se tocchi il vetro esterno
- [Microonde] Design da incasso: creato per donare un tocco di eleganza e modernità alla tua cucina
- [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
- [Microonde] Blocco bambini: inibisci il pannello dei comandi per evitare che i tuoi bambini lo attivino accidentalmente
Forno InstaView™: lo spettacolo in cucina
Bussa e guarda cos'hai in forno
Veloce da pulire
Sempre sotto controllo
Efficienza in classe A+
Pulire il forno non è mai stato così veloce
Riempi di acqua uno spruzzino da 510ml. Spruzza circa 60ml di acqua sulle pareti e sugli angoli.
Immagine di una mano con uno spruzzino che spruzza acqua sulle pareti interne del forno
Versa l'acqua rimanente (450ml) sul fondo del forno.
Immagine di una mano che versa l'acqua rimanente nello spruzzino sul fondo del forno.
Premi il tasto EasyClean™.
Immagine di un dito che preme il tasto EasyClean.
Rimuovi i residui di sporco con una spugna o con un panno.
Mano che tiene un panno per rimuovere i residui
Ecco il tuo nuovo assistente in cucina
*Richiede il download dell'app LG ThinQ (disponibile per dispositivi Android e iOS sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ e la connettività internet.
L'acquolina vien cucinando
L'unico limite in cucina è la tua fantasia. E con il nostro forno potrai sbizzarrirti con tantissime modalità di cottura che ti aiuteranno a fare un figurone. Che ne dici di un bel piatto di ali di pollo croccanti fritte ad aria? Oppure un bel taglio di carne cotto lentamente sottovuoto a bassa temperatura? Perché non una gustosa pizza croccante? Insomma, il nostro forno InstaView ti offre così tante possibilità che avrai solo l'imbarazzo della scelta!
Tavola imbandita con pollo arrosto, verdure, salsa di pomodoro, biscotti, e contorni, simboli modalità cottura in basso.
La convezione ProBake distribuisce il calore su tutte le teglie in maniera costante e precisa, sfruttando un elemento riscaldante supplementare posto sulla parete posteriore.
La cottura sottovuoto effettuata con un flusso costante di aria a bassa temperatura rende i cibi ancora più gustosi e ne preserva i nutrienti. Così potrai cucinare come uno chef di classe.
Arrosto di carne con erbe aromatiche su una griglia dorata all'interno di un forno illuminato e ventilato.
Gustati il piacere di una frittura con meno pesi sullo stomaco! Col sistema Air Fry, puoi friggere in maniera leggera i tuoi piatti preferiti, usando meno olio e senza creare cattivi odori.
Ali di pollo arrosto dorate nel ripiano centrale di un forno ventilato con aria calda in circolazione visibile.
La pizza è un'arte tutta italiana e il nostro forno la porta a casa tua. La convezione ProBake fa circolare l'aria in modo uniforme, rendendo croccante l'impasto e filante la mozzarella.
Pizza all'interno del forno con modalità ProBake
*La cottura sottovuoto richiede l'utilizzo di cibi sottovuoto preconfezionati oppure preparati utilizzando una macchina per il sottovuoto (venduta separatamente)
Uno stile senza tempo
Istruzioni per l'installazione
Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il forno.
Immagine che mostra le misure dell'incavo nel mobile per incassare il forno
Immagine che mostra i margini da considerare per l'installazione del forno
Immagine che mostra le parti che devono essere fissate al mobile quando installi il forno.
Accessori per l'installazione
Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.
Guarda ciò che include il forno.
Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 2 guide laterali e 2 guide telescopiche a uscita parziale
Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 griglia e 1 vassoio
Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 teglia profonda e 2 viti di fissaggio per mobile il legno.
Una cucina che dà spettacolo
Dona un nuovo stile alla tua cucina
I controlli touch e il design essenziale arredano con un tocco di modernità.
Cucina in modo pratico e preciso
Hai a disposizione 8 impostazioni di cottura automatica per le tue ricette.
Diverse modalità di cottura
Semplifica il tuo modo di cucinare! Oltre alle 4 modalità di funzionamento tipiche di un microonde con grill, trovi anche 8 funzioni di cottura automatica per i cibi più comuni. Così potrai trovare il tuo stile anche in cucina.
Sicuro anche per i tuoi bambini
Hai paura che i più piccoli possano attivare inavvertitamente il microonde e farsi male? Ti basta tenere premuto il pulsante Stop/Pulizia per 3 secondo per bloccare i comandi touch.
Madre e figlio che passano insieme del tempo in cucina in sicurezza.
Funzione timer
Hai bisogno di un segnatempo in cucina? Il nostro microonde funziona anche come timer da cucina indipendente dalla modalità di funzionamento.
Aggiungi 30 secondi
Le tue pietanze hanno bisogno di un po' di tempo in più per scaldarsi? Ti basta premere il pulsante Start per aggiungere 30 secondi extra e raggiungere la temperatura perfetta.
Istruzioni per l'installazione
Clicca sul + per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare il microonde da incasso.
Dimensioni del microonde da incasso e dell'area di installazione
➊ Solo se viene installato con il forno da incasso LG
Dimensioni del microonde da incasso e dell'area di installazione
Rimuovi il fondo posteriore del mobile in cui devi incassare il microonde. Se è difficile da rimuovere, ricava un buco nel pannello posteriore di 100 mm.
Per una corretta ventilazione sono necessari:
- almeno 50 mm di spazio nella parte posteriore;
- almeno 5 mm tra la base del microonde e il mobile su cui poggia;
- almeno 20 mm tra la parte superiore del microonde e il mobile.
Dimensioni del forno a microonde da incasso nell'area di installazione
*Ti consigliamo il supporto di uno specialista durante l'installazione.
Accessori per l'installazione
Guarda ciò che include il forno a microonde.
Immagine di scatole sul tavolo della cucina
Accessori del forno a microonde: vite per mobili e piastra di connessione.
Accessori del forno a microonde: piatto in vetro e anello rotante.
Accessori del forno a microonde: perno e griglia rialzata
- Forno InstaView | 76L Classe A+ | Blue EasyClean, Air Fry, Air Sous Vide, Pizza 300°C, 15 modalità di cottura, Wi-Fi | Inox
- Microonde da incasso 25 litri, 900W | Auto cottura, Grill, Scongelamento, Ricette, Timer e orologio | Nero/deco acciaio nero
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Paese di origine
Corea
Colore
Acciaio inox
Tipo di forno
ProBake
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Timer
Sì
DESIGN E FINITURE
Colore della porta
Trasparente
Colore
Acciaio inox
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
687 x 620 x 648
Dimensioni (L x A x P) (mm)
592 x 564 x 569
Peso (kg)
38,2
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
3.500
Alimentazione (V/Hz)
230V / 50Hz
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Marchio
LG
Paese di origine
Cina
Colore della porta
Nero
Apertura della porta
Dual Body
EasyClean
No
Tipologia di installazione
Da incasso
Colore
Acciaio inox
Volume cavità (litri)
25
Tipologia
Grill
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Aggiungi 30 secondi
Sì
Blocco bambini
Sì
Segnale acustico fine cottura
Sì
EasyClean
No
Timer
Sì
Impostazione orario
Sì
Piatto girevole attivo/disattivo
No
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Tipologia di illuminazione interna
LED
Potenza assorbita (microonde + grill) (W)
1.450
Potenza assorbita grill (W)
1.000
Manuale di cucina
Automatico + Manuale
Potenza assorbita microonde (W)
1.450
Livelli di potenza
5
Potenza (W)
900
Volume cavità (litri)
25
Smart Inverter
No
Potenza assorbita totale (W)
1.450
Diametro del piatto girevole (mm)
315
COMANDI
Display
LED
Posizione dei comandi
Laterale destra
Tipologia dei comandi
Touch
MODALITÀ DI COTTURA
Frittura ad aria
No
Cottura automatica
Sì
Riscaldamento automatico
No
Cottura
No
Cottura ventilata
No
Scongelamento
Sì
Deidratazione
No
Grill
Sì
Scongelamento inverter
No
Scioglimento
No
Memoria cottura
No
Lievitazione
No
Cottura arrosto
No
Sensore cottura
No
Sensore riscaldamento
No
Cottura lenta
No
Ammorbidimento
No
Ventilato rapido
No
Grill rapido
Sì
Cottura a fasi
No
Cottura a vapore
No
Riscaldamento
No
DESIGN E FINITURE
Design interno
Squadrato
Colore della porta
Nero
Tipologia della porta
Opaca
Design esterno
Vista ampia tradizionale
Colore interno
Acciaio inox
Colore
nessuna finitura
Finitura anti-impronta
No
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni interne (L x A x P) (mm)
328 x 206 x 372
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
654 x 451 x 446
Dimensioni (L x A x P) (mm)
592 x 396 x 388
Peso (kg)
16,7
ENERGIA / CONSUMI
Potenza nominale (W)
900
Alimentazione (V/Hz)
230V / 50Hz
FUNZIONI SMART
NFC
No
Smart Diagnosis
No
Wi-Fi con app ThinQ
No
ACCESSORI
Vassoio in vetro
1
Griglie
1
Anello rotante
1
Manuale d'uso
1
Griglia superiore
1
Spiedo rotante
1
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
