We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | Nera
Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | Nera
Lavastoviglie libera installazione | QuadWash Serie 3, Classe A 43dB | 14 coperti, Vapore, Auto-apertura, Wi-Fi | Nera
DF375HMS
()
Funzionalità principali
- Sistema QuadWash™: i 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali permettono all'acqua di raggiungere ogni angolo delle stoviglie
- Vapore TrueSteam™: i getti multipli di vapore igienizzano le stoviglie, sciolgono lo sporco ostinato e fanno brillare i bicchieri
- EasyRack™ Plus con 3 cestelli: regola ogni singolo elemento delle rastrelliere, l'altezza del cestello secondario e disponi posate e tazzine nel terzo cestello
- Apertura automatica della porta: alla fine del ciclo di lavaggio, lo sportello si apre automaticamente per migliorare l'efficienza dell'asciugatura
- Wi-Fi con ThinQ: gestisci le opzioni di lavaggio dallo smartphone, scarica nuovi programmi e ricevi i consigli sull'uso della lavastoviglie
Domande frequenti (FAQ)
Q.
La mia cucina ha lo zoccolino basso e il pannello della porta della lavastoviglie rischia di picchiarci contro. Posso installare il pannello del mobile in modalità scorrevole?
A.
Sì, questo modello ti permette di installare il pannello sia in modalità scorrevole, sia in modalità fissa. La modalità di montaggio è differente, quindi assicurati di consultare il manuale d'uso o le istruzioni di installazione per tutti i dettagli. Trovi anche le informazioni principali nella sezione relativa all'installazione di questa pagina.
A.
La lavastoviglie dispone di due piedini di livellamento anteriori e uno posteriore. Puoi regolare l'altezza di ciascuno di questi in modo da adattare l'altezza dell'elettrodomestico alle tue esigenze. Sul manuale d'uso trovi tutti i dettagli per la regolazione.
Q.
La temperatura del vapore non è troppo alta e quindi rischia di rovinare le stoviglie?
A.
Il sistema TrueSteam™ genera il vapore a 100°C, ma è in grado di controllare la temperatura con cui viene immesso nella vasca in base al programma selezionato. In questo modo si sfruttano i benefici del vapore senza rischiare di danneggiare le stoviglie.
Q.
Su quali programmi posso usare il vapore? Posso usarlo su tutti oppure ci sono delle limitazioni?
A.
Puoi attivare l'opzione Vapore con tutti i programmi di lavaggio, fatta eccezione per Express e Risciacquo.
Q.
Se uso l'opzione del Vapore il tempo di lavaggio aumenta?
A.
Attivando il vapore, il tempo complessivo aumenta leggermente, perché il generatore deve raggiungere la temperatura opportuna per la produzione del vapore. Anche se il tempo aumenta un po', è anche vero che aumenta l'efficacia del lavaggio.
Q.
Visto che il vapore aiuta a ridurre le macchie sulle stoviglie, posso evitare di mettere il brillantante?
A.
Anche se attivi il vapore, è necessario usare il brillantante. Questo additivo, infatti, rende le stoviglie più brillanti e serve soprattutto nella fase di asciugatura. Se non vuoi usare il brillantante liquido, puoi usare anche le pastiglie che includono il brillantante. In tal caso, ricordati di impostare il dosaggio del brillantante su "L0", in modo da evitare che la lavastoviglie blocchi il funzionamento.
Q.
Cosa devo fare se le stoviglie presentano delle macchie dopo il lavaggio, anche se uso il vapore?
A.
In questo caso ti consigliamo di verificare la durezza dell'acqua usando la cartina di test che trovi insieme alla lavastoviglie. In base al risultato del test dovrai regolare il livello di erogazione del sale e del brillantante. Trovi tutte le informazioni dettagliate sul manuale d'uso.
Q.
Posso smontare i bracci irroratori per pulirli?
A.
Il braccio QuadWash posto sulla base della vasca può essere pulito senza rimuoverlo. Qualora ci fossero dei residui di cibo che ostruiscono i fori, puoi usare una spilla per estrarli. Il braccio superiore, invece, può essere rimosso per la manutenzione.
Q.
Quando imposto la funzione mezzo carico, qual è il cestello che posso usare? Quello inferiore o quello superiore?
A.
Puoi decidere tu quale dei due cestelli usare per il lavaggio a mezzo carico. Ti basta premere più volte il tasto Mezzo Carico per selezionare il cestello superiore, quello inferiore oppure se disattivare questa funzione. La funzione Mezzo Carico effettua un lavaggio intensivo.
A.
Non è necessario sciacquare i piatti e le pentole prima di metterle in lavastoviglie. La cosa importante, invece, è rimuovere i residui di cibo dai piatti e dalle pentole con una delle posate, in modo da evitare che intasino il filtro e compromettano le prestazioni di lavaggio. Uno dei pregi di questo elettrodomestico è proprio il fatto che consente di risparmiare acqua rispetto al lavaggio a mano e facendo un prelavaggio nel lavandino vanificheresti questo beneficio.
Q.
Selezionando la funzione di apertura automatica della porta a fine lavaggio, questa si apre di poco e non completamente. Come mai?
A.
È normale che la porta si apra leggermente, in modo che favorisca la fuoriuscita dell'umidità residua e, di conseguenza, migliori l'asciugatura. Sconsigliamo di aprire del tutto lo sportello a fine del lavaggio, perché la differenza di temperatura non permetterebbe l'asciugatura ottimale delle stoviglie.
Q.
Come faccio a capire se la lavastoviglie è in ancora in funzione oppure no?
A.
Su questo modello c'è la funzione Info Light che proietta sul pavimento una luce che ti indica se la lavatrice sta funzionando oppure se ha terminato il ciclo.
- Quando la lavastoviglie è in funzione, sul pavimento viene proiettata una luce bianca.
- In caso di errore di funzionamento, la luce diventerà rossa.
- Se non c'è nessuna luce, la lavastoviglie ha terminato il ciclo.
Q.
In caso di perdite, c'è un sistema che blocca l'erogazione dell'acqua in modo da evitare allagamenti?
A.
Questo modello è dotato del sistema acqua stop, montato direttamente sul tubo di carico dell'acqua.
Q.
Che garanzia c'è sulla lavastoviglie?
A.
Nei primi 2 anni la lavastoviglie è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul motore Direct Drive. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera ed il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.
*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
Perché amerai la nostra lavastoviglie
Certificato da TÜV
Elimina il 99,99% dei batteri che si trovano comunemente in casa.
*Test condotti da TÜV sul modello LG DB475TXS. Test effettuati con il programma Eco e 6 tipologie di batteri (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus e Penicillium chrysogenum). I risultati potrebbero variare in base all'utilizzo.
TrueSteam™
Stoviglie brillanti e igienizzate
La nostra lavastoviglie ha un vero generatore di vapore a 100°C, per sciogliere lo sporco (anche quello incrostato!) e ridurre la formazione delle macchie sulle stoviglie. E i risultati si vedono.
*Immagini al solo scopo illustrativo per una migliore comprensione della funzionalità. Il vapore viene immesso nella vasca attraverso gli ugelli posti sulla parte inferiore della porta e nella parte superiore della vasca.
*Test interni LG effettuati comparando il numero di macchie d'acqua residue in seguito al lavaggio col modello LG DFB325 (con vapore) rispetto al modello DFB415 (senza vapore).
*Immagini al solo scopo illustrativo per una migliore comprensione della funzionalità. Il vapore viene immesso nella vasca attraverso gli ugelli posti sulla parte inferiore della porta e nella parte superiore della vasca.
*Test interni LG effettuati comparando il numero di macchie d'acqua residue in seguito al lavaggio col modello LG DFB325 (con vapore) rispetto al modello DFB415 (senza vapore).
QuadWash™
Getti d'acqua potenti che arrivano dappertutto
Il sistema QuadWash™ è unico nel suo genere: 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali che permettono di lavare ogni angolo di piatti, pentole e bicchieri per un pulito profondo e accurato.
Dual Zone: la giusta potenza, dove serve
Non tutte le stoviglie necessitano della stessa forza pulente. Proprio per questo abbiamo progettato l'opzione Dual Zone, che differenzia il tipo di lavaggio in base al cestello. Potrai lavare le stoviglie nel cestello inferiore con un getto d'acqua più energico, mentre per quelle nel cestello superiore verrà usato un getto d'acqua delicato.
EasyRack™Plus
Anche le stoviglie più difficili hanno il loro posto
Organizzare stoviglie ingombranti in lavastoviglie non sarà più un problema. Il sistema EasyRack™ Plus ti permette di abbassare o alzare ogni singolo elemento delle rastrelliere a tuo piacimento.
Tieni d’occhio il tempo
Controlla il tempo rimanente del ciclo di lavaggio sul display LED nascosto. Quando la lavastoviglie non è in uso, il display scompare per un design elegante e pulito.
LG ThinQ™
Scegli una lavastoviglie intelligente
Collegala al Wi-Fi di casa e scopri tantissime nuove opzioni per personalizzare i lavaggi.
*Richiede il download dell'app LG ThinQ™ (disponibile per dispositivi Android 7.0 e superiori e iOS 12 e superiori sui rispettivi app store), la creazione di un account utente ThinQ™ e la connettività internet.
Così potente, così silenziosa
L'abbiamo progettata in modo da renderla sì potente, ma anche il più silenziosa possibile.
Ideale per la tua cucina
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Prodotto Consigliato