About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' + Tracolla e appendino

27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' + Tracolla e appendino

27LX6TDGA.WS25XA
Foto kit esclusivo 27LX6TDGA.WS25XA
Foto frontale proiettore 27LX6TDGA
Foto ambientata proiettore 27LX6TDGA
App Let's Draw proiettore 27LX6TDGA
Design innovativo proiettore 27LX6TDGA
Dimensioni proiettore 27LX6TDGA
Close up proiettore 27LX6TDGA
Foto posteriore proiettore 27LX6TDGA
Foto frontale accessorio per StanbyME 2 WS25XA
Foto inclinata di lato accessorio per StanbyME 2 WS25XA
Foto frontale accessorio per StanbyME 2 WS25XA in verticale
Foto inclinata di lato accessorio per StanbyME 2 WS25XA verticale
Close up accessorio per StanbyME 2 WS25XA
Foto kit esclusivo 27LX6TDGA.WS25XA
Foto frontale proiettore 27LX6TDGA
Foto ambientata proiettore 27LX6TDGA
App Let's Draw proiettore 27LX6TDGA
Design innovativo proiettore 27LX6TDGA
Dimensioni proiettore 27LX6TDGA
Close up proiettore 27LX6TDGA
Foto posteriore proiettore 27LX6TDGA
Foto frontale accessorio per StanbyME 2 WS25XA
Foto inclinata di lato accessorio per StanbyME 2 WS25XA
Foto frontale accessorio per StanbyME 2 WS25XA in verticale
Foto inclinata di lato accessorio per StanbyME 2 WS25XA verticale
Close up accessorio per StanbyME 2 WS25XA

Funzionalità principali

  • [Proiettore] Schermo personale da 27'' super portatile: trasportalo sulla base o staccalo e goditi i tuoi film e serie TV dove vuoi con la batteria da 4 ore
  • [Proiettore] App Let's Draw: sprigiona la tua creatività disegnando direttamente sullo schermo e usa le tue opere d'arte come fossero dei quadri
  • [Proiettore] Connettività HDMI e USB-C: puoi usarlo come secondo monitor per lavorare, oppure per giocare con una console o condividere lo schermo dello smartphone
  • [Accessori] Appendino per StanbyME 2: appendi StanbyME 2 al muro come fosse un quadro digitale
  • [Accessori] Orientamento regolabile: puoi appendere StanbyME 2 sia in orizzontale, sia in verticale
  • [Accessori] Tracolla regolabile: usala per appendere StanbyME 2 oppure per portarlo con te più comodamente
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Immagine frontale di LG StanbyME 2 27LX6TDGA schermo super portatile da 27'' con batteria

27LX6TDGA

StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS
27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Immagine frontale di StanbyME 2 appeso al muro con WS25XA

WS25XA

Tracolla e appendino per StanbyME 2

Schermo super portatile

Il tuo intrattenimento ti segue ovunque

Su StanbyME 2 puoi goderti le tue serie TV preferite grazie ai principali servizi di streaming già inclusi. Puoi anche effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone iOS o Android.

LG StanbyME 2 al centro con vari servizi OTT disposti intorno.

*Pe usare il mirroring, StanbyME 2 deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone.

*I servizi streaming richiedono un abbonamento separato

*LG StanbyME 2 è basato sulla piattaforma LG webOS per i TV. Nonostante abbia caratteristiche in comune con i tablet, non è compatibile con le app progettate per gli altri sistemi operativi.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Batteria integrata nello schermo

Vuoi portare lo schermo con te fuori casa? Staccalo dalla base a stelo e portalo dove preferisci. Con la batteria integrata puoi goderti fino a 4 ore di intrattenimento wireless.

Dettaglio di LG StanbyME 2 mentre viene staccato, poi trasportato da una modella con cover folio e tracolla.

*Fino a 4 ore di autonomia in modalità Eco/Risparmio energetico con la batteria interna. La durata della batteria può variare in base all'uso. Per la ricarica, è necessaria una fonte di alimentazione di almeno 65W. I dispositivi devono supportare la funzione USB PD.

*Fare attenzione a quando si trasporta lo schermo senza cover Folio, perché potrebbe graffiarsi. StanbyME2 non è resistente ad acqua e polvere. L'esposizione diretta e prolungata alla luce diretta del sole potrebbe causare scolorimento o problemi allo schermo.
*La Cover Folio e la tracolla sono venduti separatamente.

Dettaglio del cavo USB-C collegato al display LG StanbyME 2.

C'è anche la porta USB-C

StanbyME 2 è al passo coi tempi in termini di connettività. Con la porta USB-C puoi collegarlo a un PC oppure ricaricarlo in tutta semplicità.

*Supporta le funzioni USB 2.0, USB-C PD e DP ALT.

*Per collegare altri dispositivi per l'uso come secondo schermo, il dispositivo sorgente deve supportare il protocollo DP ALT.

*I dispositivi MacOS e iOS supportano solo il mirroring e la ricarica.

*Le cuffie USB-C non sono compatibili.

Motion Art

Col Mood Maker crei l'atmosfera con l'arte in movimento

StanbyME 2 si trasforma in un photo frame per esprimere il tuo stile con vari temi personalizzabili. Puoi scegliere fra diversi tipi di orologio, schermate meteo, giradischi e altro ancora.

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti artistici in stile poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti Art Poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in vari ambienti, con grafiche di giradischi musicale sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con foto di paesaggi visualizzate sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un orologio di design"

Titolo "Un orologio di design"

LG StanbyME 2 in vari ambienti con orologi e calendari a tema visualizzati sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Trasportalo, appendilo, staccalo

Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!

LG StanbyME 2 in vari ambienti: su supporto mobile, appeso alla parete o usato come tablet con cover folio.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Stampa

Tutte le specifiche

SCHERMO

Retroilluminazione

Edge LED

Tipologia dello schermo

QHD

Risoluzione

QHD (2.560 x 1.440 pixel)

Refresh rate

50/60Hz nativi

ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione

Sì (rimovibile)

Telecomando

Telecomando mini

IMMAGINE

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)

Processore

α8 con AI

Upscaling dell'immagine con AI

Upscaling della risoluzione

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Modalità immagine

8 preset

Controllo della luminosità con AI

SMART TV

Sistema operativo

webOS 24

Compatibile con webcam USB

AI Chatbot

Browser Internet

Google Cast

Riconoscimento vocale in vivavoce

Home Hub

Riconoscimento vocale intelligente

Sì (con l'app LG ThinQ)

LG Channels

Telecomando puntatore

Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Works with Apple Airplay

Compatibile con Apple Home

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096527979

GAMING

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

ACCESSIBILITÀ

Scala di grigi

Contrasto elevato

Colori invertiti

AUDIO

Direzione dei diffusori

Laterali

WOW Orchestra

Sì (richiede speaker dedicati)

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (con livellamento automatico del volume)

Bluetooth Surround Ready

Regolazione dell'acustica con AI

Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Potenza audio

10W

Dolby Atmos

Sound Mode Share

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

623 x 1.265 x 398

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

623 x 364 x 28,5

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.265 x 210 x 580

Base del TV (L x P mm)

398 x 398

Peso senza base (kg)

4,3

Peso con la base (kg)

15,2

Peso con l'imballo (kg)

21,0

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz / Batteria interna (fino a 4 ore di autonomia)

Consumo in standby

Meno di 0,5W

CONNETTIVITÀ

Simplink (HDMI CEC)

Bluetooth

Sì (v5.1)

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 1)

Ingressi HDMI

1 con supporto di eARC

Ingressi USB

3 di cui 2 porte v2.0 e 1 solo per alimentazione 5V

Wi-Fi

Wi-Fi 5

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(27LX6TDGA)
estensione
EU Energy label 2019(27LX6TDGA)
estensione
Product information sheet (27LX6TDGA)
estensione
GPSR Safety Information(27LX6TDGA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

MODELLI COMPATIBILI

Modelli

StanbyME 2

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (cm)

Tracolla: 87 x 2,1 x 3,0; Appendino: 4 x 4 x 3,35

Peso (kg)

0,1

CARATTERISTICHE GENERALI

Codice EAN　

8806096577172

Colore　

Warm Grey

Tipo　

Tracolla e appendino

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli