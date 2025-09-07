Confrontare resistenza, autonomia, qualità audio e funzioni extra aiuta a scegliere la compagna sonora perfetta per l’estate. LG Xboom Bounce racchiude tutti questi requisiti e aggiunge un design d’impatto. Scegli la tua cassa portatile da spiaggia e lascia che la musica accompagni ogni raggio di sole.

1 https://www.red-dot.org/project/lg-xboom-bounce-81811

2 Lo standard IP67 certifica la capacità del prodotto di resistere all'esposizione alla polvere e all'immersione in acqua per massimo 30 minuti a una profondità di massimo 1 metro, sulla base di test condotti in laboratorio in condizioni controllate. I test non riproducono reali situazioni di utilizzo in cui potrebbe trovarsi il dispositivo e pertanto la tenuta di tale resistenza potrebbe variare in base alle reali condizioni d'uso. Lo standard IP67 non implica un'effettiva impermeabilità o tenuta stagna del dispositivo, né una resistenza nei confronti di liquidi diversi dall'acqua dolce pura in condizioni di pressione normale (es. evitare l'utilizzo in mare o in piscina e in generale il contatto con acqua salata, saponata o altre soluzioni, getti a pressione e simili). La capacità di resistenza potrebbe diminuire nel tempo con la normale usura del dispositivo, o essere compromessa in caso di sollecitazioni meccaniche rilevanti (urti, cadute, etc.). La garanzia convenzionale di LG Electronics non copre in ogni caso danni da ossidazione o infiltrazione di liquidi. Questo non pregiudica il diritto del consumatore di far valere i diritti di cui alla garanzia legale di conformità prestata dal venditore (art. 128 e ss. Codice del Consumo). Per maggiori informazioni sulla differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale consultare https://www.lg.com/it/supporto/garanzia

3 30 ore di autonomia misurata in base a test interni con volume al 50%, Bluetooth e modalità Voice Enhance attivi e con illuminazione spenta. I risultati possono variare in base alla musica riprodotta e all’ambiente di utilizzo. La batteria è sostituibile e le batterie di ricambio sono vendute separatamente. La batteria può essere sostituita utilizzando semplici strumenti, a discrezione dell’utente.