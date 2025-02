La carne è uno degli alimenti più delicati quando si parla di scongelamento, ma farlo in modo sbagliato può comprometterne la sicurezza e il gusto. Ecco i metodi più diffusi:

• Come scongelare la carne in frigorifero: il modo migliore è trasferirla dal freezer al frigorifero. Ci vorrà più tempo, ma preserverà al meglio le sue proprietà organolettiche. Posiziona la carne in un contenitore lasciandola all’interno della sua confezione; lasciarla in frigorifero per 12 o 24 ore, a seconda delle dimensioni. Per poche fettine potrebbero bastare anche 4 ore.

• Come scongelare la carne nel microonde: per chi invece ha bisogno di scongelare la carne velocemente è possibile usare la funzione defrost del microonde. Inserire la carne nel forno poggiandola su un piatto adatto alla cottura in microonde, e girarla a metà del processo. Attenzione a non cuocerla accidentalmente: il tempo va regolato in base alla quantità.